Технологическая безработица — обратная сторона научно-технического прогресса

Это обзорный пост который наглядно показывает, как можно бороться с технологической безработицей. Многие из предложенных вариантов уже применяются на практике.
Запрет инноваций
Типичный гандианский подход к экономике. Во главу угла такой экономической модели ставится человек. Производительность труда отодвигается на последние места. Минусом такой экономики становятся неконкурентоспособные товары. Такая рыночная модель обречена на провал и технологическую отсталость.
Условие обязательного найма людей
В настоящее время во Франции и в США уже законодатель запретили беспилотное такси и роботов-доставщиков. Хотя не так… Роботы всё же будут осуществлять свои функции: беспилотные такси продолжат развозить пассажиров, а роботы-курьеры доставлять посылки или еду от точки А к точке Б. Но при этом каждого робота должен сопровождать человек. На случай форс-мажора. Де-факто человеку в такой кооперации отводится роль наблюдателя.
Уменьшение обязательных рабочих часов
В 1870-х годах средняя продолжительность рабочей недели превышала 60 часов. В США и Российской империи нормой были 75-часовые рабочие недели. В настоящее время средняя продолжительность рабочей недели сократилась до 42 часов в неделю. Ряд экономистов предлагают ещё сильнее сократить продолжительность рабочей недели. Экономические модели показывают, что это не скажется на производительности труда, но человек получит больше свободного времени. Основными экономистами, выступающими за снижение продолжительности рабочей модели, являются Джон Р. Коммонса, Лорд Кейнс, а также Луиджи Пасинетти.
Общественные работы
Для стимулирования дополнительной занятости государство может пойти на совсем непопулярный шаг — задействовать лишние трудовые ресурсы в общественных работах. Обычно такие работы не оплачиваются высоко, но для людей потерявших работу, это может быть своеобразным спасательным кругом. Именно при помощи общественных работ раскачивали экономику США после Великой Депрессии. Именно общественные работы помогли миллионам людей не умереть от голода. А государство при помощи таких работ может быстро решить многие инфраструктурные и экологические проблемы.
Переподготовка кадров и повышение квалификации
Это один из основных методов, который может помочь людям быстрее адаптироваться к быстро меняющейся экономике. Некоторые ученые также утверждают, что одного только улучшения образования будет недостаточно для решения проблемы технологической безработицы.
Базовый доход
Уже более 20 лет в разных странах мира проводятся исследования по базовому (гарантированному) доходу. Суть его проста — человеку гарантированы выплаты вне зависимости от его финансового положения или иных обстоятельств. Уже даже придумали, как будут пополняться бюджет — можно ввести дополнительный налог на робота. Владелец условного робота платит определённую часть в качестве налогов. В настоящее время обычный человек уступает роботу, поскольку за робота не нужно отчислять деньги в фонды (пенсионный, медицинский, социального страхования), а также с робота не удерживается налог с дохода.
Источник:
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На данный момент невыполнимо, потому как идет направленное отупление человечества. Если же систему образования усилить, то люди будут более образованными (кому это конечно дано) и будет больше специалистов разрабатывающих технологии. Ну конечно останется какой-то процент людей, которые будут делать работу, которая пока что роботам недоступна.