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Технологическая безработица — обратная сторона научно-технического прогресса

Технологическая безработица — обратная сторона научно-технического прогресса (3 фото)

Автор:
17 сентября 2020 10:05
Сообщество : Факты
Метки: безработица   будущее рядом   прогресс   работа   рабочие места   технологическая безработица   экономика   
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Это обзорный пост который наглядно показывает, как можно бороться с технологической безработицей. Многие из предложенных вариантов уже применяются на практике.

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Метки: безработица   будущее рядом   прогресс   работа   рабочие места   технологическая безработица   экономика   
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Борис Карабанов Час назад
Как и было писано в учебниках политэкономии (школоте не понять), так всё и вышло. Ничего хорошего в условиях капитализма технический прогресс для рядового гражданина не даёт. Главный результат технического прогресса при капитализме - дальнейшее обогащение капиталиста путём извлечения сверхприбыли. Ну, скажем, "женщину вынули, а автомат засунули"(с) Куда женщину? В наблюдатели-наладчики? Ну, ладно. А если сто женщин вынули, а один автомат поставили? Куда женщин? Правильно - одну в наблюдатели-наладчики, остальных в безработные. Производительность труда в цифрах подскочила - одна женщина производит продукта за сто прежних женщин. Ура. Но 99 женщин остались без работы. Да, конечно, можно прибавить рабочие места по изготовлению автомата, но и там та же история повторяется. При капитализме автомат работает на карман капиталиста.
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Raush 58 минут назад
Суть технократии: Люди разрабатывают технологии - технологии работают на людей.
На данный момент невыполнимо, потому как идет направленное отупление человечества. Если же систему образования усилить, то люди будут более образованными (кому это конечно дано) и будет больше специалистов разрабатывающих технологии. Ну конечно останется какой-то процент людей, которые будут делать работу, которая пока что роботам недоступна.
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