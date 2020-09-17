Технологическая безработица — обратная сторона научно-технического прогресса

Запрет инноваций

Типичный гандианский подход к экономике. Во главу угла такой экономической модели ставится человек. Производительность труда отодвигается на последние места. Минусом такой экономики становятся неконкурентоспособные товары. Такая рыночная модель обречена на провал и технологическую отсталость.

Условие обязательного найма людей

В настоящее время во Франции и в США уже законодатель запретили беспилотное такси и роботов-доставщиков. Хотя не так… Роботы всё же будут осуществлять свои функции: беспилотные такси продолжат развозить пассажиров, а роботы-курьеры доставлять посылки или еду от точки А к точке Б. Но при этом каждого робота должен сопровождать человек. На случай форс-мажора. Де-факто человеку в такой кооперации отводится роль наблюдателя.