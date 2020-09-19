Американцы сбили "российскую" крылатую ракету из гаубицы

Также был испробован новый сверхзвуковой снаряд (Hyper Velocity Projectile), способный достигать скорости в пять чисел Маха. Его применение против воздушных целей объясняется его сравнительно невысокой стоимостью (75-100 тысяч долларов за единицу). Альтернативным вариантом считается зенитная ракета морского базирования RIM-162 Evolved Sea Sparrow Missile, стоимостью 2 миллиона долларов.



AGS планируется устанавливать на эскадренные миноносцы типа Zumwalt и Arleigh Burke, а также ракетные крейсеры типа Ticonderoga.