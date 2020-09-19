Американцы сбили "российскую" крылатую ракету из гаубицы

ВВС США провели учения, испробовав новый гиперзвуковой снаряд. Российской ракеты у них, конечно, не было. Пришлось сбивать свою...
Военно-воздушные силы США провели учения, имитировавшие военный конфликт с Россией, в ходе которых при помощи гаубицы сбили аналог российской крылатой ракеты.
Вместо российской ракеты использовалась американская BQM-167 Skeeter. Огонь по цели вела адаптированная 155-миллиметровая артиллерийская установка Advanced Gun System (AGS), установленная на платформе гаубицы M110 Howitzer под управлением усовершенствованной системы ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS).
Директор ВВС США по закупкам Уилл Ропер высоко оценил результаты учений и отдельно отметил, что теперь он убежден в способности искусственного интеллекта давать эффективные рекомендации об организации боевых действий с Россией и Китаем.
"Танки, сбивающие крылатые ракеты, это круто, видеоигра, фантастика", - заявил Ропер.
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Также был испробован новый сверхзвуковой снаряд (Hyper Velocity Projectile), способный достигать скорости в пять чисел Маха. Его применение против воздушных целей объясняется его сравнительно невысокой стоимостью (75-100 тысяч долларов за единицу). Альтернативным вариантом считается зенитная ракета морского базирования RIM-162 Evolved Sea Sparrow Missile, стоимостью 2 миллиона долларов.
AGS планируется устанавливать на эскадренные миноносцы типа Zumwalt и Arleigh Burke, а также ракетные крейсеры типа Ticonderoga.
"Новый снаряд может предоставить кораблям эффективное и относительно недорогое противодействие противокорабельным крылатым ракетам или беспилотным летательным аппаратам, а также обычным самолетам", пишет американское издание The Drive.
И чтобы дважды не вставать: еще одни устрашающие кадры. Неизвестно, чем американские бойцы занимаются - кто-то говорит, что это такое шутливое посвящение в солдаты. Уберите детей от монитора.
Первый день в армии— #MDK (@mudakoff) August 29, 2020
Ожидание: тренировки которые закаляют твой боевой дух и делают тебя мужчиной
Реальность:
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Как в анекдоте.
Нам очень понравился ваш рецепт манго с креветками. Только вместо манго мы использовали картошку, а вместо креветок поджарили сало, очень вкусно получилось.
Данные из ВВС США - Информационный бюллетень, BQM-167A
Беспилотные системы Kratos - Quick Facs, BQM-167A
Общие характеристики
Экипаж: Нет
Длина: 20 футов (6,1 метра)
Размах крыла : 10,5 футов (3,2 м)
Высота: 4 фута (1,2 м)
Пустой вес : 690 фунтов (313 кг)
Максимум. взлетный вес : 2050 фунтов (646 кг)
Силовая установка : 1 1x MicroTurbo Tri 60-5 + турбореактивный , 990 фунтов силы (4,4 кН)
Максимальная скорость : 0,93 Маха (600 узлов (на уровне моря))
Крейсерская скорость : 230 узлов (на уровне моря)
Потолок : 50000 футов MSL (15000 м) 50 футов AGL мин. / 8 м/ мин.)
Как наводили на её..... тоже непонятно.
А теперь, я хочу понять как они будут сбивать..... например Комплекс 3К-22 Циркон / Циркон-С, ракета 3М-22 - SS-NX-33.
ТТХ ракеты:
Длина - оценочно от 8 до 10.5 м (более вероятна большая цифра)
Дальность действия:
- 300-400 км (ист. - США испытали, источник)
- 800-1000 км (прогноз)
Скорость:
- не менее 4.5 М (источник)
- предположительно 5-6 М (источник)
- 6 М (источник, 2016 г.)
- до 8 М (источник, 15.04.2017 г., источник, 2018 г.)
Источник: http://militaryrussia.ru/blog/topic-718.htmlhttp://militaryrussia.ru/blog/topic-718.html.
Обратите внимание на скорость: не менее 4.5 М.
И как они собираются сбивать?
Или Комплекс 3К-14 / С-14 Калибр, ракеты 3М-54 / 3М-14 - SS-N-27 / SS-N-30 SIZZLER, у которого скорость на конечном этапе ок.700 м/с (2-3М).....
Я вообще в непонятках......
Снаряд просто идет на мерцающее пятнышко лазерного луча, подруливая аэродинамическими рулями. А вот навести лучик на маневрирующий беспилотник или ракету... Это уже посложнее.
Гаубица тип артиллерийского орудия с коротким стволом, предназначенного преимущественно для навесной стрельбы с закрытых огневых позиций, вне прямой видимости цели.
Как и какую ракету они там сбили? Навесом? Баскетболисты, емае...
И?
Принцип "гаубицы" как наименования арт.вооружения еще никто не отменял.
Или вот тебе коалиция св.
Настильность траектории определяется не только длиной ствола, но и зарядом
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О чем я и писал про гаубицу:
"тип артиллерийского орудия с коротким стволом, предназначенного преимущественно для навесной стрельбы с закрытых огневых позиций, вне прямой видимости цели"
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Т.е. они представили, какой может быть российская ракета, и удачно ее сбили?
Блэт, господа, нам реально снова нужен Железный Занавес...чтоб к нам вот такое вот не текло.
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Я тут надысь посидел и на коленке напаял схемку.
Телефон с ней - отвечаю! - круче АНАЛОГА айфона!
Да ну? А пруфы есть кроме наших кремлеботских постиков?
Кстати, если бы ты умел отслеживать ситуацию, знал бы, что они каждые 2 недели мимо Крыма ходют. По твоему уже засрать всё море должны были