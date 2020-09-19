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Американцы сбили "российскую" крылатую ракету из гаубицы

Американцы сбили "российскую" крылатую ракету из гаубицы (3 фото + 1 видео)

Автор:
19 сентября 2020 15:59
Сообщество : Военное
Метки: видео   гаубица   ракета   сша   учения   
3879
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ВВС США провели учения, испробовав новый гиперзвуковой снаряд. Российской ракеты у них, конечно, не было. Пришлось сбивать свою...

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Метки: видео   гаубица   ракета   сша   учения   
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7k
Александр 3 часа назад
Сбили российскую ракету, только вместо российской взяли свою.
Как в анекдоте.
Нам очень понравился ваш рецепт манго с креветками. Только вместо манго мы использовали картошку, а вместо креветок поджарили сало, очень вкусно получилось.
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3k
стопудовый 17 минут назад
не думаю, что такой снаряд для гаубици может существовать) что бы перехватить и уничтожить крылатую ракету, необходимо ввести данные и параметры объекта! я конечно могу допустить, что в выстрел зарядили "очень умный" или тупую балванку, которая ни когда не справится с такой задачей!! в итоге))) всё это показуха!!!
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3k
Schumacher 17 минут назад
заглатывание красного дилдо - символично для американской армии...
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3k
yahaomsk 19 минут назад
голивуд после карантина работать начал
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3k
Schumacher Полчаса назад
ну да, картечью из гаубицы по ракетам только гении могут лупить), русские противоракеты с мухобойкой летают явно)))куда уж русским до технологий)))
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2k
Master Bo 43 минуты назад
Что-то все это подозрительно..... До звуковая ракета -мишень (Характеристики
Данные из ВВС США - Информационный бюллетень, BQM-167A
Беспилотные системы Kratos - Quick Facs, BQM-167A
Общие характеристики
Экипаж: Нет
Длина: 20 футов (6,1 метра)
Размах крыла : 10,5 футов (3,2 м)
Высота: 4 фута (1,2 м)
Пустой вес : 690 фунтов (313 кг)
Максимум. взлетный вес : 2050 фунтов (646 кг)
Силовая установка : 1 1x MicroTurbo Tri 60-5 + турбореактивный , 990 фунтов силы (4,4 кН)
Максимальная скорость : 0,93 Маха (600 узлов (на уровне моря))
Крейсерская скорость : 230 узлов (на уровне моря)
Потолок : 50000 футов MSL (15000 м) 50 футов AGL мин. / 8 м/ мин.)
Как наводили на её..... тоже непонятно.
А теперь, я хочу понять как они будут сбивать..... например Комплекс 3К-22 Циркон / Циркон-С, ракета 3М-22 - SS-NX-33.
ТТХ ракеты:
Длина - оценочно от 8 до 10.5 м (более вероятна большая цифра)
Дальность действия:
- 300-400 км (ист. - США испытали, источник)
- 800-1000 км (прогноз)
Скорость:
- не менее 4.5 М (источник)
- предположительно 5-6 М (источник)
- 6 М (источник, 2016 г.)
- до 8 М (источник, 15.04.2017 г., источник, 2018 г.)
Источник: http://militaryrussia.ru/blog/topic-718.htmlhttp://militaryrussia.ru/blog/topic-718.html.
Обратите внимание на скорость: не менее 4.5 М.
И как они собираются сбивать?
Или Комплекс 3К-14 / С-14 Калибр, ракеты 3М-54 / 3М-14 - SS-N-27 / SS-N-30 SIZZLER, у которого скорость на конечном этапе ок.700 м/с (2-3М).....
Я вообще в непонятках......
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39k
Соломей Master Bo 21 минуту назад
Это другое!а так же у них есть супер пупер ракеты, сам трамп сказал.
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3k
Schumacher Master Bo 19 минут назад
как наводили??? ты видел шевеление ствола, кадры захвата цели, хотя бы окуляр прицела с разметкой?. я тоже не видел, знач лупили при входе цели в сектор поражения картечью. Хэниално!!! "эй, руски, бери правее, в сектор огня не влазишь!!"
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405
zu4ara Час назад
Напомнило V-1 ,они там на этих награбленных у немцев ракетах тренируются ?
Напомнило V-1 ,они там на этих награбленных у немцев ракетах тренируются ?
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3k
GelmuT_nec Час назад
Учатся качественно отсасывать русский х.уй!
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77
Вася с ложкой Час назад
Вообще крылатую ракеты сбить из пушки это круто .Наверняка снаряд управляем .Технологии в наше время это Все .
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11k
робт Вася с ложкой Час назад
ну если что то запустить по прямой, из конкретной точки А в конкретную точку Б, в хорошую погоду, с кучей компов, то в принципе почему бы и не сбить
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1k
Гончаров Николай Вася с ложкой 39 минут назад
Ну, управляемые артиллерийские снаряды были и у СССР и у США с 1980-х. У нас были "Сантиметр" испытанный еще в Афганистане, про них читал когда-то. Думаю и у США первые ласточки вылетели тогда-же.
Снаряд просто идет на мерцающее пятнышко лазерного луча, подруливая аэродинамическими рулями. А вот навести лучик на маневрирующий беспилотник или ракету... Это уже посложнее.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Боевые геи НАТО?
так вот, кем нас киселев пугает
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6k
Pillin Alex 2 часа назад
Пост является искаженным переводом, суть изначальной статьи в том, что америкосы смогли бахнуть из гаубицы ракетой развивающей скорость 3 маха и стоимостью 85 000 долларов. И теперь любая захваченная или своя гаубица 155-ая может молниеносно превращаться в эффективное ПВО.
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10k
Yasen_Perec 2 часа назад
Американцы сбили "российскую" крылатую ракету из гаубицыПосмотреть
Американцы сбили "российскую" крылатую ракету из гаубицы
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31k
Антон 2 часа назад
Есть повод для распила бюджета.
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276
Ager 2 часа назад
это не боинги сбивать
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6k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Кстати:
Гаубица тип артиллерийского орудия с коротким стволом, предназначенного преимущественно для навесной стрельбы с закрытых огневых позиций, вне прямой видимости цели.
Как и какую ракету они там сбили? Навесом? Баскетболисты, емае...
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Агент Безопасной Национальности Час назад
почитай, что такое современная гаубица и что такое активнопреактивный снаряд
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6k
Агент Безопасной Национальности ☣️Месть печенегов☣️ 52 минуты назад
Почитал.
И?
Принцип "гаубицы" как наименования арт.вооружения еще никто не отменял.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
Пушка--гаубица, к примеру?

Или вот тебе коалиция св.

Настильность траектории определяется не только длиной ствола, но и зарядом
Пушка--гаубица, к примеру? Или вот тебе коалиция св. Настильность траектории определяется не только длиной ствола, но и зарядом
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18k
pssst Агент Безопасной Национальности 6 минут назад
Даже современные гаубицы сравнительно короткоствольные. Типичная длина ствола - 52 калибра. Для сравнения - у противотанковой Рапиры 63 калибра, у зениток FlaK18 - 56, 52-К - 55. У мелкокалиберных зениток стволы еще длиннее, там за 60 калибров.
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6k
Агент Безопасной Национальности pssst 3 минуты назад
"Даже современные гаубицы сравнительно короткоствольные."
===========
О чем я и писал про гаубицу:
"тип артиллерийского орудия с коротким стволом, предназначенного преимущественно для навесной стрельбы с закрытых огневых позиций, вне прямой видимости цели"
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6k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"...сбил АНАЛОГ российской крылатой ракеты"
===========
Т.е. они представили, какой может быть российская ракета, и удачно ее сбили?

Блэт, господа, нам реально снова нужен Железный Занавес...чтоб к нам вот такое вот не текло.
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6k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"...сбил АНАЛОГ российской крылатой ракеты"
==============
Я тут надысь посидел и на коленке напаял схемку.
Телефон с ней - отвечаю! - круче АНАЛОГА айфона!
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40k
zloykoyot 2 часа назад
"AGS планируется устанавливать на эскадренные миноносцы типа Zumwalt..." На все два? И что, они уже научили Zumwalt-ы отплывать дальше 5 миль от берега без поломок? Тогда получится некислая плавающая зенитка, которая кстати своей ценой нахер перекрывает дешевизну снарядов.
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40k
zloykoyot ☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Всем к нам приплывут? Один такой, помнится, к Крыму поплыл, да чё-то взгрустнул и потух по дороге. А потом он же поплыл в Баренцево море и замёрз нахер. Далее, радиус поражения снарядом и ракетой будем сравнивать? Ну и так, промежду прочим, американские новейшие вооружения имеют странное свойство дорожать раза эдак в два-три-пять в процессе производства.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ zloykoyot 59 минут назад
Один такой, помнится, к Крыму поплыл, да чё-то взгрустнул и потух по дороге

Да ну? А пруфы есть кроме наших кремлеботских постиков?

Кстати, если бы ты умел отслеживать ситуацию, знал бы, что они каждые 2 недели мимо Крыма ходют. По твоему уже засрать всё море должны были
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40k
zloykoyot ☣️Месть печенегов☣️ 42 минуты назад
Пруфов американских хочешь? Так у них и F-117 в Югославии не сбивали даже когда их носом в обломки тыкали. "По твоему уже засрать всё море должны были" С чего вдруг? К границе не приближаются, ну и пусть себе плавают. Что они на сопровождении находятся американе прекрасно знают, в случае чего утопить их могут прямо в турецких портах. Так что никаких проблем не вижу.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ zloykoyot Полчаса назад
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2k
KL11 ☣️Месть печенегов☣️ 11 минут назад
Вот анализы экипажа после инцидента.
Вот анализы экипажа после инцидента.
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10k
Алекс 2 часа назад
Ну так их хваленый патриот в Саудовской Аравии нихрена никого не сбил вот и учатся из пушек лупить
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10
Александр Шаров 2 часа назад
Бред! Они бы ещё из рагатки сбили бы.
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