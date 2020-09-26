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Ракета C-400 "Триумф" упала рядом с российскими военными

Ракета C-400 "Триумф" упала рядом с российскими военными (4 фото + 1 видео)

Автор:
26 сентября 2020 13:20
Сообщество : Военное
Метки: C-400   видео   военные   кавказ 2020   ракета   учения   
2210
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К счастью, она не взорвалась. А пока ракета падала, военные успели укрыться за техникой, заснять все на видео и от души посмеяться. Вот что называется тяжело в учении...

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Метки: C-400   видео   военные   кавказ 2020   ракета   учения   
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24  комментария
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979k
Сергей 2 часа назад
На невзлетевшую и невзоравшуюся ракету, однозначно, пойдёт рекламация на завод-изготовитель и там кому-то сильно не поздоровится!
Что касается остальных инцидентов, то они, к сожалению, практически неизбежны при проведении учений такого масштаба. Повезло, что никто не погиб!
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0
Алексей Бухач Полминуты назад
Эрдоган в акуе от С400
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−15
Князь Курбский Полчаса назад
Жаль что никого не убило
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7k
Doctor_Lector Князь Курбский 3 минуты назад
Жаль, что ты у папы на трусах не засох.
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6k
Pillin Alex 44 минуты назад
Снаряд не пробил броню, а у командира ожоги. Хм, ну снаружи наверное сидел...
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571
arcush 47 минут назад
А где был плешивый???!!! Ракете минус! Не нашла!
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283
Ager arcush 23 минуты назад
в бункере
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2k
aleksei 57 минут назад
Случайно подбили танк, случайно сбили Су-30, случайно упало ракета, не многовато ли случайностей
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491
Прямой Эффект Час назад
Зато никто не сможет сказать, что украинский АН-26 был сбит из С-400.
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286
Николай Бодулин Час назад
"Триумф"ально упала.
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2k
Варяг 2 часа назад
А что при высадке морского десанта корабли так и должны расставляться как в тире?
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Варяг Час назад
Мне ещё понравилось - корабль идёт задним ходом, а с кормы солдатики в воду прыгают
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4k
Дмитрий Горчилин 2 часа назад
Генеральский эффект в чистом виде- в присутствии первых лиц техника зачастую капризничает. Что сказать, бывает. Люди не погибли- и слава Богу!
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2k
Варяг 2 часа назад
Бей своих,
чужие бояться будут!
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1k
Show Must Go On Варяг Полчаса назад
Не, боятся не будут. А вот ржать....
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153
GREEN 2 часа назад
Дымилась падая ракета,
А от неё бежал расчет.
Кто хоть однажды видел это,
То х.р.е.н в ракетчики пойдет.
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71k
Полный Песец. 2 часа назад
Она упала..
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35k
doker 2 часа назад
Тяжело в учении - легко в бою. Воевать мы не собираемся, но желательно, чтобы ракета попала в бункер с проверяющими - может тогда голову включат.

Ну, туууупыыые...!
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3k
Vadim doker 2 часа назад
Воевать не собираемся....но регулярно где-то воюем
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283
Ager doker 21 минуту назад
в сирии что делают играют?
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