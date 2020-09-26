Ракета C-400 "Триумф" упала рядом с российскими военными

К счастью, она не взорвалась. А пока ракета падала, военные успели укрыться за техникой, заснять все на видео и от души посмеяться. Вот что называется тяжело в учении...
На стратегических учениях "Кавказ-2020" в Астраханской области ракета зенитного комплекса С-400 «Триумф» упала после запуска неподалеку от военных. Которые, тем не менее, не растерялись и укрылись за техникой, не забыв при этом заснять инцидент на видео.
На кадрах видно, как ракетные системы большой и средней дальности ведут стрельбы, и одна из выпущенных ракет после запуска начинает падать. А снимавшие видео срочники прячутся за техникой, но взрыва, к счастью не происходит.
К слову, в день инцидента с ракетой полигон посетил Владимир Путин.
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Там же в Астраханской области на полигоне Капустин Яр 16 сентября, еще до начала стратегических учений проходили танковые маневры, в ходе которых случайно был подбит Т-90А.
По некоторым данным, в дружественный танк угодила ракета ПТРК «Конкурс». Машина серьезно пострадала, однако снаряд не пробил броню, и экипаж остался жив.
Пострадал только командир танка Замир Уркачаев. Он получил ожоги лица и рук.
Стратегические учения "Кавказ-2020" проходили с 21 по 26 сентября на полигонах в Астраханской и и Волгоградской областях, в Краснодарском крае и Дагестане, а также на Чёрном и Каспийском морях. В учениях принимали участие около 80 тысяч человек, около 450 БМП и БТР, 250 танков и около 200 артиллерийских комплексов и реактивных систем залпового огня.
На учениях был продемонстрирован новый метод высадки морских пехотинцев.
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Что касается остальных инцидентов, то они, к сожалению, практически неизбежны при проведении учений такого масштаба. Повезло, что никто не погиб!
чужие бояться будут!
А от неё бежал расчет.
Кто хоть однажды видел это,
То х.р.е.н в ракетчики пойдет.
Ну, туууупыыые...!