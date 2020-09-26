Ракета C-400 "Триумф" упала рядом с российскими военными

На стратегических учениях "Кавказ-2020" в Астраханской области ракета зенитного комплекса С-400 «Триумф» упала после запуска неподалеку от военных. Которые, тем не менее, не растерялись и укрылись за техникой, не забыв при этом заснять инцидент на видео.

На кадрах видно, как ракетные системы большой и средней дальности ведут стрельбы, и одна из выпущенных ракет после запуска начинает падать. А снимавшие видео срочники прячутся за техникой, но взрыва, к счастью не происходит.

К слову, в день инцидента с ракетой полигон посетил Владимир Путин.