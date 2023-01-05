FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7082 поста • 794 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
«Будем говорить с вами на языке силы, раз по-другому не понимаете»: Дмитрий Медведев назвал отправку&nbsp; фрегата «Адмирал Горшков» и «Цирконы» главным подарком к новому году

«Будем говорить с вами на языке силы, раз по-другому не понимаете»: Дмитрий Медведев назвал отправку фрегата «Адмирал Горшков» и «Цирконы» главным подарком к новому году

Автор:
05 января 2023 17:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Адмирал Горшков   США   дмитрий медведев   нато   ответ   посольство   ракеты   фрегат   цирконы   
18084
4

И заявил, что такой презент приведёт в чувство любого, кто угрожает России или нашим союзникам.

Американское посольство опубликовало обращение к россиянам. И выразило солидарность с теми, кто «стремится создать более мирное будущее».

×
×

«Мы считаем, что происходящее вас не достойно, и солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее».

Также в сообщении говорится о том, что Россию и США объединяет «общность культур и наших достижений». Ещё дипломаты заявили, что «русская литература изучается в американских школах, а произведения русской классической музыки исполняются в наших самых престижных культурных заведениях».

К сообщению, которое опубликовали в запрещённом и заблокированном в России Твиттере, американцы приложили ролик, где мелькает Достоевский и Толстой. Заодно там есть встречи руководителей СССР и России с «западными партнёрами». Брежнев и Никсон, Горбачев и Рейган, Ельцин и Клинтон.

Насчёт Брежнева никто не возражал, а вот кадры с Горбачевым и Ельциным вызвали немалую критику в комментах к сообщению. Естественно, от наших граждан.

А недавно появился ответ на сообщение «западных партнёров». По сложившейся в последнее время традиции, его написал Дмитрий Медведев.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Адмирал Горшков   США   дмитрий медведев   нато   ответ   посольство   ракеты   фрегат   цирконы   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
295  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
U55R 2 дня назад
Меньше слов, больше дела. Дмитрий Анатольевич, начинайте уже показательные казни нацистских преступников. Где наши прославленные ликвидаторы из Кей Джи Би? Евреи вон совершенно спокойно и уверенно по всему миру казнят врагов Израиля, наплевав на любые законы и любое мнение. Пока и нам казнить русофобов, нацистов и бандеровцев по всему миру, вне зависимости от должностей, национальности и места нахождения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 16)
57k
Вырезано цензурой 6 часов назад
Ух какой серьёзный ответ НАТО и коллективному западу! Думаю, жители Воронежа занервничали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
внезапный енот 11 часов назад
более 100 тысяч погибшими. больше мяса. больше крови. Давай, димон
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
анатолий горленко 13 часов назад
Еще бы Кузю туда полуживого, разом все лягут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Elmaestro 15 часов назад
самый бестолковый политик на данный момент
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
Давид Артурович Elmaestro 11 часов назад
какой же он политик ?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
116
Ренат 15 часов назад
Тут народ в основной массе на полном серьёзе обсуждает троллинг Анатольевича, куда у людей чувство юмора подевалось. Это же был откровенный стёб, не более.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
554
Электрик 17 часов назад
Ну почему на "фишках" так не любят украинский народ? Неужели пропаганда так отравила вам мозги? Они такие люди же как и мы.
Нацистов хватает в любой стране, особенно их много в России. Но это не означает, что нужно бомбить и и уничтожать всю страну и ни в чём неповинных людей.
Да, у меня жена украинка, но никогда я от неё не наблюдал проявлений фашизма и национализма.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 16)
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
22k
14k
info-kozirev 18 часов назад
Хм,я считал Диму-Принудителя никчемным и слабым,до 2008 года,а Дима-Принудитель то вовсе не слаб,говорит то все хорошо,теперь главное,что б его слова с делом не расходились.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−1
Комментарий удален. Причина: флуд
−1
Комментарий удален
−1
Комментарий удален. Причина: флуд
−1
10k
MUZSER 20 часов назад
Из свежего...
МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Киев, отказавшись от предложенного Москвой рождественского перемирия, отверг "руку христианского милосердия". Однако, добавил он, для российских военных в этой ситуации "меньше проблем и лукавства".
"Украинцам была протянута рука христианского милосердия на великий праздник. Их руководители ее отвергли. Думаю, большинство наших военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнуло, услышав отказ <...> прекращать огонь на Рождество. Меньше проблем и лукавства", - написал политик в пятницу в своем Telegram-канале.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
perekrestok 21 час назад
Надо для острастки пальнуть по какой-нибудь заметной цели. Например по какой-нибудь горе в Карпатах. Или по ущелью и создать там искусственную плотину. Или по острову на Днепре. Чтобы и люди были целы и эффект по телеку был заметен. А то уже скоро год как воюем а на 404 поезда ездят, укры с фронта не бегут, хаймарсы регулярно стреляют. Чего ждем? Бить их надо посильнее чтобы на 23 февраля парад ВС РФ устроить на Крещатике.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Roy Batty 21 час назад
Чот Мендель последнее время сфинктер излишне напрягает
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
1k
Dimon 21 час назад
Чем меньше пауз и всяких "перемирий", тем быстрее очистим Украину от нацисткой мрази и хохлов! Пора понять: любые уступки, попытки "понять и простить", воспринимаются этими тварями как слабость, а их хозяевами как возможность перегруппироваться и подвести оружие! Фаршировать не жалея всех , кто с оружием сопротивляется! Сейчас воюют враги, наемники и нацисты! Заблудшие, обманутые и запуганные уже давно кончились или сдались в плен! Работайте братья!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−9
радонеж 21 час назад
а где сейчас азовцы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Frank Borman 22 часа назад
Дмитрий Анатолич! Надо жестко ответить наглым американцам. Надо ударить их кулаком под дыхло!
Чубайс уже сбежал на Запад и его не достать, а вот Наибулина до сих пор в России. Почему бы ее не посадить, чтобы американцы завизжали от злобы и ненависти?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
47k
Андрей 22 часа назад
Американцы и украм не враги, а лучшие друзья. В 2021 году Путин весь год то встречался с Бидоном, то созванивался с ним. Зачем вы свозите всё советское оружие с Восточной Европы на укру? Зачем вы дрессируете укронацию в ненависти к русским? Зачем вы создаете очаг напряжённости в регионе? Бидон сначала под дурака косил, а потом заявил, что его задача накачать укру оружием, взрастить из укров зомби и натравить их на Россию. Все укры должны сдохнуть в этой мясорубке, но нанести по максимуму вред России - вот так вот и сказал лучший друг украинского народа американец Бидон. С такими ска друзьями и врагов не надо. Мы уже дружили в 90-х при бене. Когда достижения России измерялись в количестве денег, полученных от амеров в долг. Англо-саксы никогда и никого не жалели - ни своих, ни чужих. Вся их история - это кровь и насилие. Резали ирландцев, шотландцев, своих крестьян сгоняли с земель, освобождая их пахотные земли для пастбищ для овец, а потом вешали своих крестьян, обвиняя их в бродяжничестве. Потом стали резать индейцев. Когда не могли справиться с индейцами, то говорили им, что они не враги, а друзья, заключали мирные договоры, но как только подкапливали сил, то нарушали свои мирные обещания и шли резать индейцев. Негров в рабов превратили. В Африке перерезали море негров. На япов атомные бомбы сбросили, хотя нужды в этом не было. Так просто, поразвлекаться как с живых людей кожа слезает. На вьетнам миллионы тонн дефолиантов вылили, сербов мирных сотни тысяч убили. Амеры конченые людоеды. Укров облапошили, нассали им в уши, что те суперукры и бросили в мясорубку. В итоге нацию укопов в расход пустили. Многие уехали из страны и возвращаться не собираются. Считай вычеркнуты они - растворятся в западных нациях. Сколько фертильных мужиков они на войну эту погнали, которые погибли и уже никогда не смогут пополнить нацию детьми. Амеры укронацию просто под нож пустили. Друзья вонючие. И то что сейчас они пластинку завели, мол амеры простому русскому человеку не враги, а даже друзья - говорит об одном, что хвост пиндосам дверью прищемили. Вся история говорит, что англо-саксы никому и никогда не были друзьями. Помни в любое время дня и ночи: США - ЭТО ЛЮТЫЙ ВРАГ РОССИИ, РУССКОМУ, ПРАВОСЛАВИЮ!!! Их задача сейчас сейчас доделать то, что они не доделали в 91-м. Тогда у них случилось головокружение от успехов и они немного расслабились и не развалили Россию на 59 маленьких медвежат. А сейчас они об этом сильно жалеют и кусают локти. Англосаксы в целом и пиндосы в частности - наши самые лютые враги и другого быть не может!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
353
Liberman 23 часа назад
Мне кажется, что это аналог их "Маккейна", земля ему стекловатой.
Шума много а толку -0. Зиро.
Просрал Ливию? Просрал начало интервенции в Хохляндию?
А теперь сидит и гневные тексты пишет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 65 комментариев (из 211)
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

190707



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Японцы: 16 неожиданных фактов о Японии
Японцы: 16 неожиданных фактов о Японии
Стюардесса с помощью забавных комиксов рассказывает о нюансах своей профессии
Стюардесса с помощью забавных комиксов рассказывает о нюансах своей профессии
Набирающие популярность в сообществах
Зачем советский ученый хотел затопить Сибирь
Зачем советский ученый хотел затопить Сибирь
Как представляли нашу жизнь в Европе 123 года назад
Как представляли нашу жизнь в Европе 123 года назад
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ребёнок из прошлого

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#история#СССР#соцсети#Россия#девушки#праздник
#фото#интересное#животные#картинки#сво#страна#кино#Интересные
#фотографии#Прикол#люди#Приколы#Разное#Вещи#в мире#Спецоперация
"Терпению России пришёл конец": Лавров поставил ультиматум западным партнёрам "Терпению России пришёл конец": Лавров поставил ультиматум западным партнёрам «Воу, чувак, ты меня подловил»: американцев попросили найти Украину на карте мира «Воу, чувак, ты меня подловил»: американцев попросили найти Украину на карте мира Американцы сбили "российскую" крылатую ракету из гаубицы Американцы сбили "российскую" крылатую ракету из гаубицы В музее современной истории России проходит выставка «НАТО: хроника жестокости» В музее современной истории России проходит выставка «НАТО: хроника жестокости» Финское посольство в Москве закидали кувалдами Финское посольство в Москве закидали кувалдами

На что жалуетесь?

Вернуться