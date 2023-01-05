«Будем говорить с вами на языке силы, раз по-другому не понимаете»: Дмитрий Медведев назвал отправку фрегата «Адмирал Горшков» и «Цирконы» главным подарком к новому году

И заявил, что такой презент приведёт в чувство любого, кто угрожает России или нашим союзникам.
Американское посольство опубликовало обращение к россиянам. И выразило солидарность с теми, кто «стремится создать более мирное будущее».
«Мы считаем, что происходящее вас не достойно, и солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее».
Также в сообщении говорится о том, что Россию и США объединяет «общность культур и наших достижений». Ещё дипломаты заявили, что «русская литература изучается в американских школах, а произведения русской классической музыки исполняются в наших самых престижных культурных заведениях».
К сообщению, которое опубликовали в запрещённом и заблокированном в России Твиттере, американцы приложили ролик, где мелькает Достоевский и Толстой. Заодно там есть встречи руководителей СССР и России с «западными партнёрами». Брежнев и Никсон, Горбачев и Рейган, Ельцин и Клинтон.
Насчёт Брежнева никто не возражал, а вот кадры с Горбачевым и Ельциным вызвали немалую критику в комментах к сообщению. Естественно, от наших граждан.
А недавно появился ответ на сообщение «западных партнёров». По сложившейся в последнее время традиции, его написал Дмитрий Медведев.
Источник:
- Американцы сбили "российскую" крылатую ракету из гаубицы
- Финское посольство в Москве закидали кувалдами
- В музее современной истории России проходит выставка «НАТО: хроника жестокости»
- "Терпению России пришёл конец": Лавров поставил ультиматум западным партнёрам
- «Воу, чувак, ты меня подловил»: американцев попросили найти Украину на карте мира
Нацистов хватает в любой стране, особенно их много в России. Но это не означает, что нужно бомбить и и уничтожать всю страну и ни в чём неповинных людей.
Да, у меня жена украинка, но никогда я от неё не наблюдал проявлений фашизма и национализма.
И, возвращаясь к Гудермесу, вы лично сильно протестовали против войны, когда бородатые мальчики с автоматами вошли в Дагестан со стороны Чечни? Если нет, то почему, и чем это отличается от того, что происходит сегодня?
МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Киев, отказавшись от предложенного Москвой рождественского перемирия, отверг "руку христианского милосердия". Однако, добавил он, для российских военных в этой ситуации "меньше проблем и лукавства".
"Украинцам была протянута рука христианского милосердия на великий праздник. Их руководители ее отвергли. Думаю, большинство наших военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнуло, услышав отказ <...> прекращать огонь на Рождество. Меньше проблем и лукавства", - написал политик в пятницу в своем Telegram-канале.
Нет, ну если есть лишняя тысяча-другая Калибров - несколько мостов получится подразрушить, тут вопрос в количестве!
По горе стрелять? Это будет совсем здорово! Вот бы российская армия на самом деле так поступила, вот была бы радость для украинцев!
А так под Бахмутом вагнеровцы жаловались что у них простых снарядов катастрофически не хватает...
Послушайте хотя бы Гиркина, он про "СВО" много интересного рассказывает, интересные прогнозы делает!
"Большой кинетической энергией"? Типа кинетических бомбардировок с орбиты, о которых некоторые фантасты писали? Вы вообще представляете о каких энергиях идет речь? Где Вы подобные энергии возьмете? Это на неколько порядков больше чем сейчас доступно, подобных возможностей ни у кого нет в принципе, не только у России!
"Чтобы укры сами увидели возможность того, что может случиться." Точно "может", ну кто бы сомневался!
Недавно Арестович пошутил: у России ничего не получилось с фантастичекими идеями победить ВСУ на поле боя, и ее руководство перешло к реальным проектам - раздаче 9 колец власти руководителям СНГ... Так вот Ваша идея с кинетической бомбардировкой не менее "реальна" чем те самые кольца - технологии где-то на сопоставимом уровне!
Чубайс уже сбежал на Запад и его не достать, а вот Наибулина до сих пор в России. Почему бы ее не посадить, чтобы американцы завизжали от злобы и ненависти?
Шума много а толку -0. Зиро.
Просрал Ливию? Просрал начало интервенции в Хохляндию?
А теперь сидит и гневные тексты пишет.