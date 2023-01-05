«Будем говорить с вами на языке силы, раз по-другому не понимаете»: Дмитрий Медведев назвал отправку фрегата «Адмирал Горшков» и «Цирконы» главным подарком к новому году

«Мы считаем, что происходящее вас не достойно, и солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее».

Также в сообщении говорится о том, что Россию и США объединяет «общность культур и наших достижений». Ещё дипломаты заявили, что «русская литература изучается в американских школах, а произведения русской классической музыки исполняются в наших самых престижных культурных заведениях».

К сообщению, которое опубликовали в запрещённом и заблокированном в России Твиттере, американцы приложили ролик, где мелькает Достоевский и Толстой. Заодно там есть встречи руководителей СССР и России с «западными партнёрами». Брежнев и Никсон, Горбачев и Рейган, Ельцин и Клинтон.

Насчёт Брежнева никто не возражал, а вот кадры с Горбачевым и Ельциным вызвали немалую критику в комментах к сообщению. Естественно, от наших граждан.

А недавно появился ответ на сообщение «западных партнёров». По сложившейся в последнее время традиции, его написал Дмитрий Медведев.