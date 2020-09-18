Медведь пришел к дому американцев и позвонил в звонок

К расположенному в окрестностях американского города Траки частному дому ночью пришел медведь и активизировал камеру дверного звонка. Появившийся огонек заинтересовал любопытного хищника и он принялся его исследовать.
Владельцы частного дома, находящегося в небольшом населённом пункте, в окрестностях города Траки (округ Невада, штат Калифорния, США), 7 сентября пережили ночной визит дикого хищника, активизирующего камеру дверного звонка.
Косолапый путешественник подошёл к порогу жилища и заинтересовался появившимся огоньком. Камера запечатлела незваного гостя, исследующего необычный предмет.
Косолапый путешественник подошёл к порогу жилища и заинтересовался появившимся огоньком. Камера запечатлела незваного гостя, исследующего необычный предмет.
Со слов домовладелицы, они с мужем решили прежде чем открывать дверь незнакомцам проверить запись с видеокамеры. Увиденное рассмешило жителей дома, которые позже вышли во двор и спугнули любопытного медведя.
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