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Медведь пришел к дому американцев и позвонил в звонок

Медведь пришел к дому американцев и позвонил в звонок (2 фото + 1 видео)

Автор:
18 сентября 2020 08:41
Сообщество : Животные
Метки: видео   дверной звонок   животные   звонок   медведь   прикол   сша   
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К расположенному в окрестностях американского города Траки частному дому ночью пришел медведь и активизировал камеру дверного звонка. Появившийся огонек заинтересовал любопытного хищника и он принялся его исследовать.

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Метки: видео   дверной звонок   животные   звонок   медведь   прикол   сша   
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19k
Сибиряк 22 минуты назад
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4k
Александр 20 секунд назад
Я уж лучше в городе, в квартире поживу, нежели чем на пороге своего дома быть сожранным.
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18k
pssst Минуту назад
Наутро:
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