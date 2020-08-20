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Альтернативные вакцины от коронавируса, о которых еще не все знают

Альтернативные вакцины от коронавируса, о которых еще не все знают (12 фото)

Автор:
20 августа 2020 11:40
Сообщество : Юмор
Метки: COVID-19   вакцина   коронавирус   пандемия   прикол   россия   юмор   
1159
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Вы уже слышали, что в России презентовали первую вакцину от COVID-19. Но, как оказалось, существуют и альтернативные методы лечения этой заразы. О них и поговорим в данном посте!

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Метки: COVID-19   вакцина   коронавирус   пандемия   прикол   россия   юмор   
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