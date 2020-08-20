Альтернативные вакцины от коронавируса, о которых еще не все знают

Вы уже слышали, что в России презентовали первую вакцину от COVID-19. Но, как оказалось, существуют и альтернативные методы лечения этой заразы. О них и поговорим в данном посте!
1. В Анапе знают толк в противостоянии коронавирусу
2. В надежде, что вирус умеет читать
3. Кто-то подошел к уничтожению COVID-19 основательно
4. Будет ли эта майка актуальна во вторую волну - посмотрим
5. О том, как можно пройти тестирование на COVID-19 в домашних условиях
6. А тем временем, на помощь россиянам пришла нейронная сеть
7. Вот она - главная (исходя из данных опроса 1000 человек на лавочках) вакцина
8. Совпадение? Не думаю!
9. Мировое сообщество уже шутит по поводу первой официальной российской вакцины
10. Не тут-то было. Для россиян плохие новости
11. Еще один вариант альтернативной вакцинации, который уже прошел все тесты
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