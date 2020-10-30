"Пейте арбидол": уральский депутат заболел COVID и испытал прелести госмедицины

В середине октября четыре сотрудника депутата не вышли на работу, а потом и он сам почувствовал себя неважно. "У всех все примерно одинаково - температура, немного кашель, через пару дней постепенная потеря обоняния и вкуса (4 из 5). У кого-то еще что-то вроде сильного отита. В среду сдал анализ, в ПН в 5 утра (сегодня) получил положительный результат. При этом кто-то из наших получил отрицательный результат. Надо сказать, на прошлой неделе знакомый со всеми признаками получил отрицательный результат, но сразу сдал повторно и получил положительный. Это, конечно, не помогло ему попасть на КТ", - так описывает он начало болезни.

Из поликлиники Алексею позвонили на четвертый день после получения положительного результата, посоветовали пить арбидол 4 раза в день. "Потом еще раз позвонила какой-то врач, высказала мне, что я представляю опасность для окружающих и что все-таки помочь ничем не могут. Ну да ладно, понятно что сам виноват."