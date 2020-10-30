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"Пейте арбидол": уральский депутат заболел COVID и испытал прелести госмедицины

"Пейте арбидол": уральский депутат заболел COVID и испытал прелести госмедицины (11 фото)

Автор:
30 октября 2020 16:17
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID-19   депутат   екатеринбург   коронавирус   пандемия   
4558
11
Алексей Холодарев вот уже третью неделю болеет коронавирусом. Народному избраннику поневоле пришлось узнать, каково это - ждать врачебной помощи.
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Метки: COVID-19   депутат   екатеринбург   коронавирус   пандемия   
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1k
Alexes 2 часа назад
Ну товарищ публично расписался в том, что зря ему зарплату платят.. Ничего нового...
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4k
кот базилий 3 минуты назад
Ага окунулся в быт россиян, спустился на землю с небес. Клизму ему ведерную без очереди от короновируса, помогает..говорят.
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29k
Mamin Sibiriak 23 минуты назад
<<< разве такое в наше время возможно?>>>

<<< разве такое в наше время возможно?>>>
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9k
Bill 45 минут назад
На гуг-мап вроде нормальное новое здание. На сайте больницы есть куча фоток из палат. Может он не в ту больницу ходил?
На гуг-мап вроде нормальное новое здание. На сайте больницы есть куча фоток из палат. Может он не в ту больницу ходил?
На гуг-мап вроде нормальное новое здание. На сайте больницы есть куча фоток из палат. Может он не в ту больницу ходил?
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27k
LEPA Bill 37 минут назад
Ога! Депутат заблудился в родном районе.
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591k
Result Автор поста Bill 23 минуты назад
Он в поликлинику при больнице ходил. Возможно, для ковидников там отдельный запасной вход.
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9k
Bill LEPA 5 минут назад
Да какой "депутат". Так, мелкий воришка у которого в основном жена зарабатывает (по 8 лямов). Справедливорос, короче.
Да какой "депутат". Так, мелкий воришка у которого в основном жена зарабатывает (по 8 лямов). Справедливорос, короче.
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1k
zenon 46 минут назад
У него коронный кашель, а настоящие патриоты страны гребут вёслами на галерах.
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1k
Тритий Час назад
Его так из депутатов уволят ))))
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109k
arek14 Час назад
Государственные расходы на здравоохранение (в расчете на одного человека):
Норвегия - $5 673
Германия - $5 648
Швейцария - $4 988
Швеция - $4 928
Нидерланды - $4 767
Дания - $4 663
Франция - $4 501
Австрия - $4 402
Бельгия - $4 125
Япония - $4 064
Россия - $873
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3k
Петрович arek14 51 минуту назад
А по сравнению с 1913-м годом?
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14k
Александр arek14 44 минуты назад
Где США? Или в связи херовастой ситуацией по ковиду и гор трупов, неудобно выкладывать космические затраты на пациентов?
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6k
Pillin Alex arek14 44 минуты назад
Это в год, день \?
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28k
Химический Али arek14 16 минут назад
Это потому, что русские не болеют
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151
Евгений Суслов Час назад
Очередное подтверждение, как далеки депутаты от народа
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2k
x3matic Час назад
А он что?Первый раз в жизни Российскую больницу увидел?Смешной этот клоп.Люди там годами лечаться и работают.А вообще таким вот депутатам нужно по чаще на землю спускаться.
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118
worldstreetmusic x3matic Час назад
Да действительно! Этому депутату надо почаще на Землю спускаться.
И как там люди работают в Центральная городской клинической больнице 1 Екатеринбург октябрьский район ?? Ума не приложу.

Это просто жесть.......такую разруху только в постапокалипсисе можно увидеть!!!!
Да действительно! Этому депутату надо почаще на Землю спускаться. И как там люди работают в Центральная городской клинической больнице 1 Екатеринбург октябрьский район ?? Ума не приложу. Это просто жесть.......такую разруху только в постапокалипсисе можно увидеть!!!!
Да действительно! Этому депутату надо почаще на Землю спускаться. И как там люди работают в Центральная городской клинической больнице 1 Екатеринбург октябрьский район ?? Ума не приложу. Это просто жесть.......такую разруху только в постапокалипсисе можно увидеть!!!!
Да действительно! Этому депутату надо почаще на Землю спускаться. И как там люди работают в Центральная городской клинической больнице 1 Екатеринбург октябрьский район ?? Ума не приложу. Это просто жесть.......такую разруху только в постапокалипсисе можно увидеть!!!!
Да действительно! Этому депутату надо почаще на Землю спускаться. И как там люди работают в Центральная городской клинической больнице 1 Екатеринбург октябрьский район ?? Ума не приложу. Это просто жесть.......такую разруху только в постапокалипсисе можно увидеть!!!!
Да действительно! Этому депутату надо почаще на Землю спускаться. И как там люди работают в Центральная городской клинической больнице 1 Екатеринбург октябрьский район ?? Ума не приложу. Это просто жесть.......такую разруху только в постапокалипсисе можно увидеть!!!!
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4k
Nobody Noname 2 часа назад
Вкратце можно передать суть всего так: "Бюджет пилили, а мне не уделили. Держите ответочку"
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−141
аркадий кац 2 часа назад
опять соровская пропоганда!!! в Рассии все хорошо!!!
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28k
Химический Али аркадий кац 15 минут назад
а в Изгаиле?
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4k
Nobody Noname 2 часа назад
Попи.деть да пофоткать я тоже мастер. А ты депутат - исправь! Иль слабо?
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3k
uutb Nobody Noname Час назад
Не слабо! Только вот дачу достроить нужно, да и на Мальдивах он давно не был. А, после машину надо обновить и детей в Лондон отправить и т.д..
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4k
Nobody Noname 2 часа назад
Мой вывод из этого поста: стране нужны здоровые и тупые граждани.
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64k
Вит Вит 2 часа назад
Ну а если ещё чуток посидеть в тырнете,то выяснится,что этот человек точно бы не лечился в такой якобы больнице,фотки которой он выложил...Да и на фотках,мне так думается,запасный выход,которым и не пользовались наверное лет сто...
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64k
Вит Вит 2 часа назад
П%издежь начинается с малого,хотя бы с этого......:

П%издежь начинается с малого,хотя бы с этого......:
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2k
SoulFox Вит Вит Час назад
Я не местный, но рискну предположить, что вход для больных отдельный. Так, например было у меня по месту лечения, через центральный вход не пустили, заходил с какого то бокового
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64k
Вит Вит SoulFox Час назад
На фотках автора,у двери ручки нет,какие тут преположения????Да и не может быть такой главный вход у Центральной больницы Екатиренбурга!
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8k
gnyS i SoulFox Час назад
У нас в поликлинике для температурящих больных отдельный вход, но за больничным придется встать в общую очередь, т.к. выдают их только в 1 окне.
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2k
Константин Вит Вит 56 минут назад
И? Где п%здежь?
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37k
кот 2 часа назад
в наше время его приняли в больнице, назначили типа лечение, а он еще и не доволен?! да щас ваще врача или скорую хоть один раз дождаться уже счастье!!!
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1k
tessio 2 часа назад
"Пейте арбидол": уральский депутат заболел COVID и испытал прелести госмедицины
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13k
Ego sum qui sum 2 часа назад
а чем занимаются депутаты...разве для них не должно это НЕ БЫТЬ откровением?
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555
Gayrat 2 часа назад
Оппа, депутат и не знал, где живет? Вид больницы его ужаснул. Бедняжка, вот же шок.
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199
evgesha723 2 часа назад
жаль,что остальные [мат] депутаты ещё не заразались,и не узнали всех прелестей посещения мед .учереждений.скажите,что я не прав?
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2k
Дмитрий Маликов evgesha723 55 минут назад
Неправы конечно. Это заурядный местячковый депутат. Наверное решил просто сэкономить и думал что как депутата его обслужат по особенному. Те от кого реально состояние медицины зависит в частную клинику обратятся, им это всё до лампочки. И отсутствующий во всех аптеках арбидол для них всегда найдется и ИВЛ свободный всегда в наличии будет. Фотка была мероприятия у Пескова, так там вообще ни одной маски не увидишь, потому что им этот коронавирус по барабану, при любом раскладе откачают даже если легкие на 100% отвалятся. Это народу говорят предохраняйтесь, маски носите и т.д., а то сразу почувствуете разницу между собой, простым смертным, и представителем элиты.
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13k
vikklu 2 часа назад
Абсолютно согласен, что его потуги ни к чему не приведут. Чтобы всласть имущие да себя, любимых? Загнобят, как обычно, да переизберут.
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