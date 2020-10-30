"Пейте арбидол": уральский депутат заболел COVID и испытал прелести госмедицины

Алексей Холодарев вот уже третью неделю болеет коронавирусом. Народному избраннику поневоле пришлось узнать, каково это - ждать врачебной помощи.
Алексей Холодарев смог оценить работу государственной медицины, только когда сам заболел коронавирусом. Свои злоключения на поприще пациента, нуждающегося в помощи, он описал на личной странице в Фейсбуке.
В середине октября четыре сотрудника депутата не вышли на работу, а потом и он сам почувствовал себя неважно. "У всех все примерно одинаково - температура, немного кашель, через пару дней постепенная потеря обоняния и вкуса (4 из 5). У кого-то еще что-то вроде сильного отита. В среду сдал анализ, в ПН в 5 утра (сегодня) получил положительный результат. При этом кто-то из наших получил отрицательный результат. Надо сказать, на прошлой неделе знакомый со всеми признаками получил отрицательный результат, но сразу сдал повторно и получил положительный. Это, конечно, не помогло ему попасть на КТ", - так описывает он начало болезни.
Из поликлиники Алексею позвонили на четвертый день после получения положительного результата, посоветовали пить арбидол 4 раза в день. "Потом еще раз позвонила какой-то врач, высказала мне, что я представляю опасность для окружающих и что все-таки помочь ничем не могут. Ну да ладно, понятно что сам виноват."
Из поликлиники Алексею позвонили на четвертый день после получения положительного результата, посоветовали пить арбидол 4 раза в день. "Потом еще раз позвонила какой-то врач, высказала мне, что я представляю опасность для окружающих и что все-таки помочь ничем не могут. Ну да ладно, понятно что сам виноват."
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А потом у Холодарева заболела жена, и пришлось проходить этот квест с тестами и вызовом врача по второму кругу. И это оказалось интереснее, чем в первый раз.
Чтобы не дожидаться, пока врачи возьмут тест, депутат решил съездить в поликлинику самостоятельно.
Видимо, он давно не бывал в подобных госучреждениях, потому даже сфотографировал то, что там увидел. Комментарии Холодарева к фото исполнены непритворным удивлением: разве такое в наше время возможно?
Видимо, он давно не бывал в подобных госучреждениях, потому даже сфотографировал то, что там увидел. Комментарии Холодарева к фото исполнены непритворным удивлением: разве такое в наше время возможно?
"Вход в поликлинику #1 центральной городской клинической больницы #1 (да, той самой цгкб, из которой, как пишут в СМИ, увольняются массово врачи)."
"Выход из поликлиники. Слева коробка для использованных бахил. Чтобы купить новые, надо подняться на 2 этаж, спуститься по другой лестнице на первый - там и автомат. На трубе не флаг протестной Белоруссии или белые ленточки с Болотной - это чтобы мы (пациенты) головой не ударились."
"Просто коридор в поликлинике в центре столицы региона. В стране, вставшей с колен. До администрации Октябрьского района Екатеринбурга отсюда 50 метров. Шикарный офис почти в центре, и чего люди бегут."
"Ремонт одного кабинета в Администрации города с отделкой натуральным деревом, стоит больше, чем просто освежающий ремонт в поликлинике, куда ходят тысячи людей".
Сама сдача анализа тоже удивила депутата. Впрочем, интересно другое: удивление и возмущение останутся лишь постами в соцсетях или выльются во что-то более действенное?
А вот интернет-пользователи считают, что ничего не изменится и искреннее удивление депутата закончится обычным хайпом. И вообще, государство не просило вас болеть!
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И как там люди работают в Центральная городской клинической больнице 1 Екатеринбург октябрьский район ?? Ума не приложу.
Это просто жесть.......такую разруху только в постапокалипсисе можно увидеть!!!!