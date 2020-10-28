Мест нет: в Новосибирске больных COVID разместили на лестничных клетках клиники

Куйбышевская ЦРБ Новосибирска принимает пациентов из разных районов города. Мест в палатах не хватает, в коридорах - тоже.
В Куйбышевской ЦРБ сложилась непростая ситуация: в клинике больных вынуждены размещать на лестничных клетках. Подтверждающие фото появились в Сети - Минздрав был вынужден их прокомментировать.
Дефицит с больничными койками действительно есть. Инфекционное отделение Куйбышевской ЦБР расчитано на 60 пациентов, а сейчас в клинике лечится 70 больных с подозрением на коронавирус или с подтвержденным диагнозом. Все они нуждаются в наблюдении врачей и препаратах, которых на амбулаторном лечении получить не смогут.
Сначала больных размещали в коридорах клиники, затем койки пришлось выносить на лестничные клетки из-за нехватки места. "Помимо жителей Куйбышевского района госпиталь принимает жителей Барабинского, Северного, Убинского, Здвинского и Чановского районов. Медпомощь в экстренной форме оказывается гражданину безотлагательно и бесплатно, отказ в ее оказании не допускается. Все пациенты ее получают", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе министерства.
В Новосибирске количество больных коронавирусом в октябре стало резко возрастать, что привело к переполнению клиник. Если еще в начале месяца вновь инфицированных было около 80, по состоянию на 27 октября зафиксировано 183 пациента с подтвержденным COVID-19. Также непростая ситуация складывается и в Омской области - там две машины "Скорой помощи" привезли пациентов к зданию Минздрава. Стационары отказывались принимать больных - медики пошли на крайние меры. После обнародования ситуации, заболевшим нашли место в клиниках города.
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Куйбышев - районный центр Новосибирской области, а не города Новосибирска.
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1. Орать, сто никакого вируса нет и "ВЫ ВСЕ ВРЕТИ"
2. Плевать на безопасность, максимально общаться со всеми с кем только можно, крича при этом "МАСКА НЕ ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВИРУСА"
3. Заразиться самому и заразить других, при этом крича "БОЛЬНИЦЫ ПЕРЕПОЛНЕНЫ"
Высшее руководство ВОЗ сделало это заявление во время специальной сессии исполнительного совета ВОЗ, состоящего из 34 членов, в понедельник, 5 октября. Но этого, похоже, никто так и не понял.
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