FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Пандемия 521 пост • 89 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Пандемия 
Мест нет: в Новосибирске больных COVID разместили на лестничных клетках клиники

Мест нет: в Новосибирске больных COVID разместили на лестничных клетках клиники (3 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2020 09:08
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID-19   ЦРБ   коронавирус   новосибирск   пандемия   пациенты   
1522
3
1
Куйбышевская ЦРБ Новосибирска принимает пациентов из разных районов города. Мест в палатах не хватает, в коридорах - тоже.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Пандемия"
Метки: COVID-19   ЦРБ   коронавирус   новосибирск   пандемия   пациенты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
18
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
ВОВЧЕГ 47 минут назад
Это прорыв, т.к. нет времени на раскачку!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
973
Murych 11 минут назад
Господи, как мне стыдно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−43
аркадий кац 20 минут назад
зато мы ракеты стоим и президент у нас хороший
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Чилли Дэ Вилли аркадий кац 10 минут назад
И гугл с эплом у вас самые богатые
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
145
DoctorBetruger 23 минуты назад
Прекратите раскачивать лодку! Подыхайте дома. Не перегружайте систему здравоохранения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Мест нет: в Новосибирске больных COVID разместили на лестничных клетках клиники
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
541
Sam Gore Феликс Дзержинский 20 минут назад
А экономия на выплатах пенсий то же....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Иванов Полчаса назад
А у нас наоборот-ковидных вселяют, а всех других выкидывают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
243
Alexander Kolesnikov Полчаса назад
"Куйбышевская ЦРБ Новосибирска принимает пациентов из разных районов города"
Куйбышев - районный центр Новосибирской области, а не города Новосибирска.
Автор, проверяй информацию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
SSD 50 минут назад
У нас больницах всю жизнь народ в проходах лежит. При том, что если доплатить - то попадаешь в отдельную палату.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Совранский 51 минуту назад
Правильно! В министерские кабинеты - разместить! И всех приспешников на санитаров - ничего страшного в этом нет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
545
Анатолий Совранский Полчаса назад
А может тех кто без масок в подвалы отправлять тогда и людям места хватит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Совранский Анатолий 9 минут назад
Если, у Вас лично, маска не такая(как на фото)? - пройдите в подвал первым!!!
Если, у Вас лично, маска не такая(как на фото)? - пройдите в подвал первым!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Евгений Анатолий 44 секунды назад
Себя в подвал размести. Твоя тряпочка даже от пыли не спасает, не говоря уже о вирусе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Денис Колосов 53 минуты назад
Где ковид диссиденты? Они должны кричать, это простая простуда, вируса нету
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
504
Любушка Денис Колосов 46 минут назад
Денис, и не просто будут кричать. А всех с грязью смешают. И на аргументы, что даже из утюга всех предупреждали об опасности, будут отвечать хамством.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
KOSTELLO Денис Колосов Полчаса назад
Типичная логика этих персонажей:
1. Орать, сто никакого вируса нет и "ВЫ ВСЕ ВРЕТИ"
2. Плевать на безопасность, максимально общаться со всеми с кем только можно, крича при этом "МАСКА НЕ ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВИРУСА"
3. Заразиться самому и заразить других, при этом крича "БОЛЬНИЦЫ ПЕРЕПОЛНЕНЫ"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
gvv Денис Колосов 18 минут назад
Всемирная организация здравоохранения, наконец, подтвердила то, что мы (а также многие эксперты и исследования) говорили в течение нескольких месяцев  коронавирус не более смертоносен и опасен, чем сезонный грипп.
Высшее руководство ВОЗ сделало это заявление во время специальной сессии исполнительного совета ВОЗ, состоящего из 34 членов, в понедельник, 5 октября. Но этого, похоже, никто так и не понял.

Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/world/45112209/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylinkhttps://news.rambler.ru/world/45112209/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Звезды без фотошопа: "честные" фото из соцсетей (8 фото) Звезды без фотошопа: "честные" фото из соцсетей (8 фото) Альтернативные вакцины от коронавируса, о которых еще не все знают Альтернативные вакцины от коронавируса, о которых еще не все знают Пенсионерам не по карману: в аптеках страны скоро появится лекарство от COVID-19 по цене выше МРОТ Пенсионерам не по карману: в аптеках страны скоро появится лекарство от COVID-19 по цене выше МРОТ Политолог Баширов для борьбы с COVID-19 предложил маркировать людей повязками Политолог Баширов для борьбы с COVID-19 предложил маркировать людей повязками Китайцы наслаждаются каникулами, пока весь мир спасается от коронавируса Китайцы наслаждаются каникулами, пока весь мир спасается от коронавируса Как могут выглядеть кресла в кинотеатрах после пандемии Как могут выглядеть кресла в кинотеатрах после пандемии
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

589527



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Есть ли жизнь после 30 лет? Скоро ДР, а прогнозы печальные
2
205
Есть ли жизнь после 30 лет? Скоро ДР, а прогнозы печальные
С чего начинается везение на войне?
8
92
С чего начинается везение на войне?
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Причины, в связи с которыми у пешехода при ДТП слетает обувь
2
37
Причины, в связи с которыми у пешехода при ДТП слетает обувь
Ореховый деликатес: как формируется стоимость кедровых орехов?
0
17
Ореховый деликатес: как формируется стоимость кедровых орехов?
5 фильмов о войне, напоминающих о том, какой ценой далась та самая победа
5 фильмов о войне, напоминающих о том, какой ценой далась та самая победа
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Кто смотрел АБВГДейку, тому какай-то джокер не страшен!
2
18

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#животные#авария#знаменитости#кино#прикольные#в мире#москва#пандемия
#факты#интересно#прикол#дтп#россия#разное#автомобили#картинки#позитив#яавтор
#история#интересное#люди#авто авария#сша#СССР#актеры#коты#фотографии#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться