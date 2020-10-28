Мест нет: в Новосибирске больных COVID разместили на лестничных клетках клиники

Дефицит с больничными койками действительно есть. Инфекционное отделение Куйбышевской ЦБР расчитано на 60 пациентов, а сейчас в клинике лечится 70 больных с подозрением на коронавирус или с подтвержденным диагнозом. Все они нуждаются в наблюдении врачей и препаратах, которых на амбулаторном лечении получить не смогут.