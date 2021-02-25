Редкое единодушие среди депутатов: за оскорбление ветерана - реальный срок

"Изменения в законодательстве направлены на то, чтобы не допускать никаких противоправных действий, направленных на отрицание того, что наши предки в Великой Отечественной войне совершили подвиг, который независимо от течения времени не теряет своей ценности для всех граждан России и для всего мира", - подчеркнула значение и цели поправок Яровая.

Напомним - ранее уже писалось о том, что в свете участившихся случаев оскорбления в адрес ветеранов в социальных сетях политолог Антон Орлов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой рассмотреть вопрос о внесении в Уголовный кодекс России новой статьи за публичное оскорбление заведомо ветерана Великой Отечественной войны или труженика тыла Великой Отечественной войны.