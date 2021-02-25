Редкое единодушие среди депутатов: за оскорбление ветерана - реальный срок

Вчера во второй половине дня депутаты всех фракций Госдумы разом внесли в профильный комитет поправки, которыми вводится ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а также устанавливается уголовная ответственность за унижение их чести и достоинства.
Депутаты Госдумы РФ предложили дополнить законодательство уголовной статьей, предусматривающей наказание за унижение чести и достоинства ветерана и за оскорбление памяти защитников Отечества. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, которая является одним из авторов поправок, сообщило ТАСС.
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«Ответственность, которая предлагается поправками, уже существует за реабилитацию нацизма и предполагает лишение свободы до пяти лет и устанавливает штраф до 5 миллионов рублей, — отметила отметила она. — При этом есть общее правило, что минимальный порог ответственности — от двух месяцев и соответственно от 5 тысяч рублей».
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Авторами поправок, которыми вводится ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а также устанавливается уголовная ответственность за унижение их чести и достоинства, также выступили глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по информполитике Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский. К депутатам от "Единой России" присоединились представители всех фракций Госдумы. Среди них - первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ), член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР), первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия").
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"Изменения в законодательстве направлены на то, чтобы не допускать никаких противоправных действий, направленных на отрицание того, что наши предки в Великой Отечественной войне совершили подвиг, который независимо от течения времени не теряет своей ценности для всех граждан России и для всего мира", - подчеркнула значение и цели поправок Яровая.
Напомним - ранее уже писалось о том, что в свете участившихся случаев оскорбления в адрес ветеранов в социальных сетях политолог Антон Орлов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой рассмотреть вопрос о внесении в Уголовный кодекс России новой статьи за публичное оскорбление заведомо ветерана Великой Отечественной войны или труженика тыла Великой Отечественной войны.
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Поддерживаю и одобряю взрыв гестапы в Архангельске Побольше бы таких! Жлобицкий - Герой России!
Призываю обездоленных и решывшых покончить с собой россиян, забрать с собой как можно больше мрази. Чиновников, старшый офицеров путинского гестапо и абвера, депутатов, олигархов, их детей, сулейпрокуроровдепутатов и т.п. врагов народов.
Решыл умереть? Твое право.
Но убей! Уьей мразь грабящее и насилующее Россию. Сделай лучше Десятки тысяч русских ежегодно кончают с собой. Пусть каждый возьмёт с собой хотя бы по одному.
И попа на колокольню, и оттуда запустить. Коли бог есть, он его прям на небеси усоси
Или это у нас, традиционно, ДРУГОЕ
Наверное пытаются протащить под шумок закона о ветеранах.
а за закрывание Мавзолея товарища Ленина - штрафовать?
больше нет воспоминаний. да и [мат] я был. спросить у них ничего не мог. очень сожалею сейчас об этом.
мне 46.
конечно, никто из тех Людей, еще 40лет не прожил. да каких блин лет - эта перестройка, считай год за пять шла для них. медицину отменили, все что можно втоптали в грязь. нацисткая форма и свастика стало нормой...
никто из них не дожил. может какой-то-то "сын полка", в 12 лет там где-то бегал на кухне в тыловой части. сохранил здоровье и пережил голодные времена, и сохранил здоровье... ну т.е. 12лет ему было в 1945, сейчас 87 - да. так может быть.
а кто участник боевых действий. ну подумайте сами. любое ранение, это минус очень много лет жизни. почему инвалиды ВОВ, почти все к 1960 году кончились? да потому что без ноги, или без руки - здоровье сильно слабее.
а даже кто без ранений - ну поспите в стальном танке в -30, погоняйте на нем в +30... и так года три. что останется от здоровья?
реально может один из миллиона дожил до 90лет. считай 30млн прошли через армию. значит 30 бойцов дожили до 90лет.
как-то так. джек-пот реально выше шансов. ты прав.
Или родственный обмен- дедушка ветеран уезжает в аварийную квартиру внучка и Вот такой как ты начинает стереть.
У нас так некоторые ветераны получали квартиры по 5-7 раз.
депутаты многомиллиардеры? содержание их...
может лучше без них как нибудь а деньги в народ, раз уж все равно все законы единогласно принимаются.
Один процесс суда над Навальным стоил казне столько, сколько этот ветеран в последние годы и не нюхал. А ветерану с этого суда ничего ни прибавилсь, только нервы потрепали и здоровье попортили. Штраф почти в мильен пойдет не ему, а в бюджет.
А всякое быдло, невоспитанные родителями - в топку.
Зачем ещё какие то законы нужны?