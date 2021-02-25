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Редкое единодушие среди депутатов: за оскорбление ветерана - реальный срок

Редкое единодушие среди депутатов: за оскорбление ветерана - реальный срок (1 фото + 3 видео)

Автор:
25 февраля 2021 13:30
Сообщество : Политика
Метки: Россия   ветераны   госдума   оскорбления   ответственность   политика   поправки   
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Вчера во второй половине дня депутаты всех фракций Госдумы разом внесли в профильный комитет поправки, которыми вводится ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а также устанавливается уголовная ответственность за унижение их чести и достоинства.

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Метки: Россия   ветераны   госдума   оскорбления   ответственность   политика   поправки   
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10k
Антон Семёныч 2 часа назад
А будет ли в суде признаваться оскорблением ветеранов, те условия жизни, в которых они находятся, благодаря нашему правительству и органам местного самоуправления.
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−1
Князь Курбский 3 минуты назад
А меня слабо хотя бы оштрафовать?

Поддерживаю и одобряю взрыв гестапы в Архангельске Побольше бы таких! Жлобицкий - Герой России!

Призываю обездоленных и решывшых покончить с собой россиян, забрать с собой как можно больше мрази. Чиновников, старшый офицеров путинского гестапо и абвера, депутатов, олигархов, их детей, сулейпрокуроровдепутатов и т.п. врагов народов.
Решыл умереть? Твое право.
Но убей! Уьей мразь грабящее и насилующее Россию. Сделай лучше Десятки тысяч русских ежегодно кончают с собой. Пусть каждый возьмёт с собой хотя бы по одному.
И попа на колокольню, и оттуда запустить. Коли бог есть, он его прям на небеси усоси
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118k
arek14 12 минут назад
Интересно вот, а путинских активистов, швыряющих палки с дидами после шествия ,,Бессмертного полка" в помойку, будут подтягивать за оскорбление павших героев?
Или это у нас, традиционно, ДРУГОЕ
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19k
мистер Конвей Твитти 14 минут назад
Хм...А что,если ветеран,то обязательно святой человек?И среди участников войны я в своей жизни видел людей,мягко говоря,не самых честных правил...
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15
Сторонний наблюдатель мистер Конвей Твитти 7 минут назад
Ветераны и победа, становятся новой скрепой, которая должна по мнению власти скреплять народ
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118k
arek14 Полчаса назад
Такие условия жизни - вот это и есть оскорбление ветеранов.
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1k
Sergey 38 минут назад
Что-то тихо прошло голосование за законопроект "об освобождении от ответственности за коррупцию". Никто не пишел об этом, по ТВ не говорят.
Наверное пытаются протащить под шумок закона о ветеранах.
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3k
AlekseiTFS 44 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Эх, Вася, Вася 46 минут назад
Спасибо Навальному. А то бы до сих пор оскорблять можно было. Сколько же было сюжетов по тв, когда чиновники оскорбляли ветеранов своими действиями или бездействиями. Жаль что это закон так поздно принят, когда ветеранов по пальцам пересчитать можно.
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18k
Эрик 47 минут назад
Когда же уже наконец будут вешать эту едирастовскую мразь, яровую, толстого, хинштейна и прочую шваль.
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15
Сторонний наблюдатель Эрик 6 минут назад
До тех пор пока их пахан у власти им ничего не будет
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1k
Виталий Касандров Эрик 6 минут назад
Ты потому тут такой смелый что в схроне на западеншине сидишь .
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704
Алексей Час назад
это что теперь - за показы фильмов Михалкова, будут в тюрьму сажать?
а за закрывание Мавзолея товарища Ленина - штрафовать?
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17k
Vital Idol Час назад
ваш шанс выиграть джекпот выше, чем встретить живого ветерана.....
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704
Алексей Vital Idol 59 минут назад
я в начальной школе, много их видел. они приходили к нам в школу, рассказывали всякое... но мне было шесть лет, и я толком помню только, что в основном это были "старые бабки". дедов было вот очень мало. может один или два. медалей и орденов у них было, во всю грудь.
больше нет воспоминаний. да и [мат] я был. спросить у них ничего не мог. очень сожалею сейчас об этом.

мне 46.
конечно, никто из тех Людей, еще 40лет не прожил. да каких блин лет - эта перестройка, считай год за пять шла для них. медицину отменили, все что можно втоптали в грязь. нацисткая форма и свастика стало нормой...
никто из них не дожил. может какой-то-то "сын полка", в 12 лет там где-то бегал на кухне в тыловой части. сохранил здоровье и пережил голодные времена, и сохранил здоровье... ну т.е. 12лет ему было в 1945, сейчас 87 - да. так может быть.
а кто участник боевых действий. ну подумайте сами. любое ранение, это минус очень много лет жизни. почему инвалиды ВОВ, почти все к 1960 году кончились? да потому что без ноги, или без руки - здоровье сильно слабее.
а даже кто без ранений - ну поспите в стальном танке в -30, погоняйте на нем в +30... и так года три. что останется от здоровья?
реально может один из миллиона дожил до 90лет. считай 30млн прошли через армию. значит 30 бойцов дожили до 90лет.
как-то так. джек-пот реально выше шансов. ты прав.
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17k
Vital Idol Алексей 37 минут назад
это я к тому, что бешенный принтер занимается ху*итой, сидя на шее у налогоплатильщиков...никто и не оскорбляет память о ВОВ и не качает за гитлера(кроме помётыча)!!! с Навльным бред, он высказал своё оценочное мнение касательно группы людей, которые за ДЕНЬГИ качают за обнулянта. максимум, что ему можно было шить - это оскорбление, а никак не клевету!!! а, сама Конституция в других поплавках, так и не будет исполнятся..ВСЁ ПРОФОНАЦИЯ. а, если ветеран убъёт мента или украдёт оху*лиард, что тоже освобождать от ответственности, аотому что он ветеран?! закон избирателен?! тогда это не закон....
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3k
tamin Час назад
Это надо было сделать 10 лет назад. Всё твари, которые оскорбляют ветерана, должны сидеть.
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1k
Моя Родина - СССР. Час назад
Может буду резок, но выскажусь. А это сборище называющее себя госдумой не унижает честь и достоинство ветерана своими непоступками когда не могут обеспечить нормальные условия жизни ветеранов. Сколько было случаев что ветераны живут в аварийном жилье, старых домах без удобств, и ничего с этим не делается. ИМХО
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11k
albedo Моя Родина - СССР. Час назад
Квартирами давно обеспечены ВСЕ ветераны. То, что как только ветеран получает квартиру и к нему прописывается десятки "родственников" и Вот ветерану опять нужна квартира - так это и правда дыра в законе.
Или родственный обмен- дедушка ветеран уезжает в аварийную квартиру внучка и Вот такой как ты начинает стереть.
У нас так некоторые ветераны получали квартиры по 5-7 раз.
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23k
Григорий Час назад
Просто разрешите дуэли - ветераны за себя постоять смогут, это не новомодные блохеры.
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7k
Акакий 2 часа назад
интересно во сколько нам этот цирк обходится? стране.
депутаты многомиллиардеры? содержание их...
может лучше без них как нибудь а деньги в народ, раз уж все равно все законы единогласно принимаются.
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124
Sergei 2 часа назад
То есть ветеран может быть вором, убийцей, предателем, просто не самым хорошим человеком но сказать ему об этом нельзя?
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42k
zloykoyot Sergei 21 минуту назад
Сможешь доказать что он вор и предатель - никаких проблем. Тем более и сейчас наверняка сохранилась горстка тех, кто только косят под ветеранов. В СССР старались как могли, но всех так и не нашли.
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15
Сторонний наблюдатель zloykoyot 3 минуты назад
" горстка тех, кто только косят под ветеранов" ну такие были, увешаные орденами, их ещё на 9 мая приглашали, чуть-ли не совсем сборником медалей и лет по 70, вбей а инете и посмотри
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1k
Tiana 2 часа назад
О! Неужели наши власти теперь сами себя посадят за условия в которых до сих пор живут ветераны?
Один процесс суда над Навальным стоил казне столько, сколько этот ветеран в последние годы и не нюхал. А ветерану с этого суда ничего ни прибавилсь, только нервы потрепали и здоровье попортили. Штраф почти в мильен пойдет не ему, а в бюджет.
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1k
Nikolay Tiana 56 минут назад
А что не так с житьём ветеранов? Льготы есть. Пенсия усиленная. Многим квартиры выдали.
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19k
BillyBonzz 2 часа назад
А порог, после которого наступает момент оскорбления установлен? или опять витиевато, на усмотрение судьи? Ведь у каждого человека свой порог, при переходе которого он считает себя оскорбленным. Эдак старику слово впоперек скажешь, или сделаешь замечание -он уже начнет чувствовать себя оскорбленным?
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42k
zloykoyot BillyBonzz 17 минут назад
Подразумевается оскорбление чести и достоинства именно как ветерана войны, а не просто человека.
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10k
Великий Кормчий 2 часа назад
Нормально воспитанный человек и так знает историю ВОВ. И кому мы обязаны победой.
А всякое быдло, невоспитанные родителями - в топку.
Зачем ещё какие то законы нужны?
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40k
Соломей 2 часа назад
прикинЬте, ДО ЧЕГО МЫ ДОШЛИ? еще сравнительно недавно, об оскорблении ветеранов ВОВ, не то что говорить, думать было страшно, но вот прошли десятки лет, и пдрасы, под американским влиянием, считают это возможным.сссать на спину дедам, плясать на могилах и жарить , на Вечном огне...
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1k
Александр 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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