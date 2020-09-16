В стране всё настолько замечательно, что лишние 42 млн рублей правительство потратит на ворон

В федеральном бюджете на 2021 и 2022 год предусмотрен интересный пункт – "организация работ по контролю за популяциями птиц (ворон) на территории и на кровле Дома Правительства Российской Федерации".
У правительства Российской Федерации новая проблема. Им мешают вороны, которые, видимо, пытаются выжить чиновников из Дом Правительства на Краснопресненской набережной. Птицы заполонили крышу и территорию Белого дома.
Чиновники негодуют и собираются выделить 42 млн рублей на 2 года борьбы с пакостниками.
Пока не сообщается, как будет выглядеть эта борьба: хищные птицы, отрава, пугало или мигранты с вениками, но реакцию соцсетей уже не остановить:
Пока не сообщается, как будет выглядеть эта борьба: хищные птицы, отрава, пугало или мигранты с вениками, но реакцию соцсетей уже не остановить:
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Там всё строго. Смешивать нельзя. Вороны отдельно, голуби отдельно.
Понимать надо!