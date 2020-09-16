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В стране всё настолько замечательно, что лишние 42 млн рублей правительство потратит на ворон

В стране всё настолько замечательно, что лишние 42 млн рублей правительство потратит на ворон (6 фото)

Автор:
16 сентября 2020 14:36
Сообщество : Политика
Метки: Дом Правительства РФ   белый дом   бюджет   вороны   деньги   политика   
2055
6
В федеральном бюджете на 2021 и 2022 год предусмотрен интересный пункт – "организация работ по контролю за популяциями птиц (ворон) на территории и на кровле Дома Правительства Российской Федерации".

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Метки: Дом Правительства РФ   белый дом   бюджет   вороны   деньги   политика   
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7k
Профессор Преображенский 2 часа назад
У всего есть накладные расходы. Мне недавно пришлось на склад вызывать убийц мышей - развелось. И не дёшево.Тут то же самое
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7k
Профессор Преображенский Дмитрий 2 часа назад
Яд нельзя- там продукция специфическая.Только механически или котами. Но они имеют привычку метить
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10k
Toxictofa 8 минут назад
За 42 ляма вороны должны сбиваться группой промышленных лазеров с тепловым наведением!)))
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14k
Александр 17 минут назад
Источник? А фишки нет? Ну тогда верю.
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9k
jakushev 21 минуту назад
Надеюсь, эта новость скоро попадет в разоблачение фейков, иначе - печалька...
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1k
Фрэнд 24 минуты назад
Это не вороны- это души чиновников.
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3k
ezhik Полчаса назад
зачем же!? они же хорошие:
Ссылка www.youtube.com
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107
D. K 37 минут назад
...на территории и на кровле Дома Правительства Российской Федерации...Место там проклятое. Шаман однако нужен.
...на территории и на кровле Дома Правительства Российской Федерации...Место там проклятое. Шаман однако нужен.
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17k
turyst 48 минут назад
Наверно ружей накупят...
Наверно ружей накупят...
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134
Александр Туманов 48 минут назад
На ворон Бля. 42 Ляма! А на детей смсками.
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257
Странствующий за солнцем 54 минуты назад
Ну что вы верите в эту чушь.... Это же вымысел. Ну разве наше правительство будет тратить такие деньги на такие пустяки. Это провакация для дестабилизации нашего государственного строя. Все бабло давно уже попилено. Никто не собирается тратить их на ворон. Так что граждане успокойтесь и не навадите паники..
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233
Kasper007 Час назад
О как чиновники обнаглели, видимо адекватные причины для выделения бюджета закончились... Интересно что будет следующие ... Могу накинуть пару идей, НЛО. Его нет, но если не выделить бюджет, то появится.
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2k
Слава Андреев Час назад
Живу в соседнем доме. Ворон не видел уже давно. Что за бред они несут. Могли бы написать про голубей. Но вороны. Это сверх наглость с их стороны.
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17k
turyst Слава Андреев 46 минут назад
На "гонения голубей", другая статья расходов заложена.
Там всё строго. Смешивать нельзя. Вороны отдельно, голуби отдельно.
Понимать надо!
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13k
vikklu 2 часа назад
Кто-то любимого внучка пристроил на высокоответственную новооткрытую для него должность. А шо, не на завод же иттить дитятке?
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5k
Bhaal 2 часа назад
Дайте пару лямов. Буду бегать за воронами с метлой.
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29k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
ВорОны - птицы умные, на кого попало срать не будут.
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9k
Taximaxi 2 часа назад
Это -ворон,а не ворона. Птица благородная и возмущена необразованностью школяра-автора.
Это -ворон,а не ворона. Птица благородная и возмущена необразованностью школяра-автора.
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171
Николай 2 часа назад
Ну правильно, а куда еще девать деньги, будем ворон гонять за миллионы, а то все ноют что в стране денег нет... кстати мало, что-то выделили, вряд ли всем министром хватит на распил)))
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687
Kariya 2 часа назад
Свой Тауэр своронился, а его разворонить обратно хотят)
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6k
Andrey 2 часа назад
Был у нас один царь, Коля Второй. Тоже любил ворон стрелять. Но он плохо кончил....

Был у нас один царь, Коля Второй. Тоже любил ворон стрелять. Но он плохо кончил....
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28k
Лесли 🥰 2 часа назад
Вороны могут и отомстить)))
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28k
Лесли 🥰 2 часа назад
В стране всё настолько замечательно, что лишние 42 млн рублей правительство потратит на ворон
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