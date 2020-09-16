В стране всё настолько замечательно, что лишние 42 млн рублей правительство потратит на ворон

Чиновники негодуют и собираются выделить 42 млн рублей на 2 года борьбы с пакостниками.



Пока не сообщается, как будет выглядеть эта борьба: хищные птицы, отрава, пугало или мигранты с вениками, но реакцию соцсетей уже не остановить: