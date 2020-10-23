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"Мадам Арбидол" не хочет возвращения к бюджетному здравоохранению

"Мадам Арбидол" не хочет возвращения к бюджетному здравоохранению (5 фото)

Автор:
23 октября 2020 19:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Голикова   бюджет   здоравоохранение   мадам Арбидол   медицина   политика   распил   страховая медицина   
1400
5
Татьяна Голикова считает, что лучше улучшать страховую медицину, чем возвращаться к бюджетной, иначе будет неправильное перераспределение доходов. И почему никто не удивляется?
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Метки: Голикова   бюджет   здоравоохранение   мадам Арбидол   медицина   политика   распил   страховая медицина   
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28  комментариев
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4k
Андрей Крылов 51 минуту назад
Сука. Лучшая система за всю историю человечества была при СССР . И ни кто меня не разубедит в этом! Как бы кто не старался или не минусовал. Если бы в моём детстве за то, что нынче стоит денег, за все 12 операций, при том 4 под общим наркозом, с моих родителей брали бы деньги или собирали слезливые телешоу, я бы не прожил свои 52 года, причём относительно здоровым, отслужившими срочную в армии...! Сдох бы ещё в 10-12 летнем возрасте! конечно, если бы мой отец и мама не были были бы долларовыми миллионерами, а не простыми офицером и ткачихой - продавщицей... Тогда моё лечение и куча операций ни кому не стОили ни чего! Разве презент врачу в виде коробки конфет и пузыря коньяка. И то, скорее не по требованиям, а по "традиции" как благодарность. Большое спасибо врачам больницы имени Семашко в Симферополе. Они не позволили мне превратиться в овощ или сдохнуть! Многих уже и в живых нет, а я помню даже санитарок и медсестёр. Если не по имени, то по лицам.
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2k
mtonaka 4 минуты назад
Поговаривают, эта крыса даёт в зад за пачку конкурентов арбидола... Но это не точно...
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−5
Максим 11 минут назад
Власть не хочет кормить свои народ, учить, лечить. Она хочет собирать налоги только чтоб на них жировать.
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26k
a.fey 15 минут назад
Из комментирующих, сколько людей в активном возрасте успел пожить при бюджетной медицине? Или успел поработать врачем?
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7k
Danil Sochin 16 минут назад
И пенсионный возраст поднять до 100 лет.
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416
cvintus_1 16 минут назад
потому что живем при капитализме, деньги, деньги и еще раз деньги. Люди, как кошелек, есть, плати лечись, нет, ну там травки попейте какой нибудь. а вообще приближаясь к старости я просто думаю что ты не нужен государству, отработанный объект, на свалку. Вот сейчас во время этого коронавируса все поняли, что реформа медицины это провал, но люди те же у той же кормушки, и все стоит...
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416
cvintus_1 14 минут назад
и еще, нет профессионалов в ведомствах, одни хапуги и менеджеры....
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263
Странствующий за солнцем 24 минуты назад
Бляяястящие слова. Просто чувствуется подъем уровня жизни... Надеюсь, когда-то написать на её могилу
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240
Alex122 Полчаса назад
Если убрать всех «работников» системы ОМС, то сколько средств высвободиться? Вот эти средства и помогут в выравнивании уровня медицины по все стране.
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13k
Роман Alex122 9 минут назад
Нужно не сотрудников ОМС убирать, а оборонный бюджет сокращать в пользу здравоохранения.
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12k
Hairy. Полчаса назад
Фубля.
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5k
Garpia121 Полчаса назад
То что они сделали сейчас, это не медицина. Раньше лечили, а теперь только оказывают услуги. И куча непонятных условностей и некомпетентных людей.
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31k
Элек Мек 45 минут назад
"Мадам Арбидол" не хочет возвращения к бюджетному здравоохранению
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939
Walther 52 минуты назад
А фигли ей остается? Только о своем кармане и заботиться. На государственном уровне она осуществляет свою деятельность по принципу: "МЫ ЗАПЛАНИРОВАЛИ ЗАПЛАНИРОВАТЬ"!!! А тут реальная деньга мимо кармана уйти может!
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62
чокнутый 55 минут назад
алкоголикова, с мерзким е.блищем
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1k
tessio 57 минут назад
Ну что, дозрели до коммунизма? Или всё еще верите, что "всего лишь надо правильный капитализм построить", "сменить верхушку", еще немного "покаяться за Сталина"?
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19k
предводитель дворянства! Час назад
Когда этих бл@дей уже из правительства вычистят?
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3k
uutb Сергей Полчаса назад
А, когда они уже на воруются и начнут что-то для людей делать?
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999k
Сергей uutb Полчаса назад
Как Вы не понимаете: у них есть дети, внуки и прочие НУЖДАЮЩИЕСЯ родственники!
Так что, до ЛЮДЕЙ дело не дойдёт!
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9k
Енот Полиграфович предводитель дворянства! 18 минут назад
-когда возникнут условия для прихода к охране "матроса Железняк".
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25k
Игорь uutb 11 минут назад
Вы это сейчас серьёзно спрашиваете? Вам сколько лет?!
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3k
uutb Игорь 16 секунд назад
Поверьте -достаточно! Я, еще помню ту, советскую медицину. Папа был доктором. И, да- это был сарказм. Ведь все прекрасно понимаем, что оттуда уходят только тогда, когда совсем сил нет. При этом оставляя "нужного" приемника.
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