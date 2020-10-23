"Мадам Арбидол" не хочет возвращения к бюджетному здравоохранению

Татьяна Голикова считает, что лучше улучшать страховую медицину, чем возвращаться к бюджетной, иначе будет неправильное перераспределение доходов. И почему никто не удивляется?
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, известная в народе как "Мадам Арбидол", считает, что при всех ее недостатках страховая медицина лучше бюджетной и возврата к прежнему варианту в РФ нет.
"Я не являюсь сторонником бюджетной медицины. Даже при всех имеющихся недостатках той страховой медицины, которая у нас сегодня есть, лучше устранять эти недостатки и дорабатывать законодательство, чем возвращаться к бюджетной медицине. Мы же все понимаем, что при бюджетной медицине в зависимости от состояния бюджета мы с вами будем наблюдать большее или меньшее количество денег на здравоохранение. Особенно это будет характерно для регионов России, потому что, как правило, основной дефицит складывается там, а не на федеральном уровне", - цитирует Голикову агентство ТАСС. Поднять всю медицину на бюджетный уровень будет невозможно, а это значит, считает вице-премьер, в регионах качество оказываемых медуслуг населению будет ниже, чем сейчас. Постойте, еще ниже???
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"В условиях такого уровня дифференциации, который мы имеем сейчас по регионам, несмотря на все механизмы выравнивания, мы, скорее всего, получим негативный, а не позитивный эффект. И еще один очень важный аргумент: все-таки поправки в конституцию подтвердили страховые принципы в сфере как пенсионного, так и социального страхования. Медицинское страхование подчиняется у нас базовому закону об основах социального страхования в Российской Федерации. Коль скоро конституция подтвердила базовые основы, наверное, нужно оставить рассуждения по поводу бюджетной медицины", - подчеркнула вице-премьер.
В общем, коли приняты поправки в Конституцию, о бюджетной медицине можно забыть.
В общем, коли приняты поправки в Конституцию, о бюджетной медицине можно забыть.
Напомним, что Татьяна Голикова в 2007 году была назначена Министром здравоохранения и социального развития РФ. Свое прозвище чиновница получила из-за продвижения препарата "Арбидол", который внезапно стали назначать в качестве профилактического и лечебного средства все поликлиники страны. В конце 2009 года в список жизненно необходимых лекарственных препаратов. С ее именем также связывают "прихватизацию" фармрынка - с подачи Голиковой госконтракты на поставку лекарственных препаратов перераспределялись наиболее выгодным партнерам, в частности, основателю "Фармстандарта" Виктору Харитонину, который как раз в год назначения Голиковой на высокий министерский пост начал активно осваивать сегмент госзакупок, а уже к моменту ее ухода в Счетную палату в 2012 году был седьмым в России в двадцатке ведущих поставщиков фармпродукции. Впрочем, в соцсетях с Голиковой после ее выступления о бюджетному здравоохранению согласились - последствия возвращения к этой модели были бы действильно негативные, правда, не столько для регионов, сколько для дельцов от медицины.
Голикова: мы против возвращения к бюджетной медицине в РФ.— Zaur Aliyarov (@zaur_aliyarov) October 23, 2020
Ну тут согласен, не для того они ее оптимизировали, ломали и уничтожали...
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