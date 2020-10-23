"Мадам Арбидол" не хочет возвращения к бюджетному здравоохранению

"В условиях такого уровня дифференциации, который мы имеем сейчас по регионам, несмотря на все механизмы выравнивания, мы, скорее всего, получим негативный, а не позитивный эффект. И еще один очень важный аргумент: все-таки поправки в конституцию подтвердили страховые принципы в сфере как пенсионного, так и социального страхования. Медицинское страхование подчиняется у нас базовому закону об основах социального страхования в Российской Федерации. Коль скоро конституция подтвердила базовые основы, наверное, нужно оставить рассуждения по поводу бюджетной медицины", - подчеркнула вице-премьер.



В общем, коли приняты поправки в Конституцию, о бюджетной медицине можно забыть.