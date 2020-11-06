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Провинциальный министр за неделю отпуска потратил больше своего годового дохода

Провинциальный министр за неделю отпуска потратил больше своего годового дохода (6 фото)

Автор:
06 ноября 2020 10:53
Сообщество : Политика
Метки: Ницца   Ульяновская область   деньги   коррупция   министр   политика   чиновники   
7560
6
На прошлой неделе Ульяновская область всколыхнулась от негодования – министр сельского хозяйства в свой отпуск решил не просто отдохнуть, а рвануть в Ниццу через Лондон. Да ещё и на частном самолёте, перелёт на котором стоит кругленькую сумму.
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Метки: Ницца   Ульяновская область   деньги   коррупция   министр   политика   чиновники   
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38  комментариев
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40k
Andrey 6 часов назад
Провинциальный министр за неделю отпуска потратил больше своего годового дохода
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671
И 21 минуту назад
растрелять.
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1k
Mellivora 2 часа назад
Что за говновброс?

============================================================
"Местные СМИ получили информацию, что Михаил Семёнкин и его гражданская супруга Мария Шпак вылетели на частном джете G-200. Стоимость такого перелёта может обойтись в 30 000-35 000 евро в одну сторону. То есть около 6 млн рублей туда-обратно. Самое интересное не этот полёт, а то, что годовой доход супругов составляет гораздо меньше этой суммы. Также вызывает вопросы отдых на одном из самых дорогих европейских курортов – в Ницце обычно отдыхают очень богатые люди."

И ниже пишут;

"Теперь по возвращении домой стали известны новые подробности: супруги летали вместе с женой "пивного короля" Михаила Родионова. Кстати, его завод "Трёхсосенский" имеет многомиллиардные задолженности по налогам и акцизам."
===================================================================

А не проще было написать? Замминистра имеет подозрительные связи с миллиардером?
Или,почему госслужащий позволяет себе пользоваться частными самолетами миллиардера?
Нет?
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9k
Евгений 3 часа назад
Провинциальный министр за неделю отпуска потратил больше своего годового дохода
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12k
Hairy. Евгений 2 часа назад
Эти твари не наворуются и не нажрутся никогда, только трибуналы и суды линча исправят ситуацию.
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4k
Бу 3 часа назад
Рыба, в лице Путина и Ко, сгнила им головы.
К сожалению, нечему удивляться (
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10k
Элитный тигр Бу 2 часа назад
Воровство было, есть и будет ВСЕГДА, неважно кто будет у руля. А карнавальный, который к рулю рвется - сам первый вор. Знаю дохрена людей, которые ругая кого-то за воровство сами домой с завода что-нибудь да тащут.
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1k
Артур Будкин Элитный тигр Полчаса назад
Знаю дохрена людей, которые кричат, что карнавальный - первый вор, сами домой с завода что-нибудь да тащут
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6k
dikijjim 3 часа назад
мы вас честно обманываем.
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5k
mbr 4 часа назад
"Михаил Семёнкин и его гражданская супруга Мария Шпак " - что значит гражданская супруга?
А бывает ещё церковная что ли?
Бывает гражданский брак, зарегистрированный в ЗАГСе, а бывает сожительство.
Может быть в данном случае более правильно говорить сожительница?
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2k
Стоша mbr 4 часа назад
второй вариант это действительно церковный брак, идиоты любят называть сожительство гражданским браком
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16k
Lunatic Asylum mbr 3 часа назад
Какая нах*й разница?! Ты дебил? Не на то смотришь.
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5k
mbr Lunatic Asylum 3 часа назад
мадам, идите в жопу.
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620
ВазгенСемёнович 4 часа назад
жЫвотное
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11k
Совранский 4 часа назад
Я знаю, кто победит на след выборах легко! - тот, кто начнет стрелять этих упырей или хотя бы начнет строить новый БАМ/Беломор канал - на выбор!
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6k
Агент Безопасной Национальности 4 часа назад
Местные СМИ получили информацию...
ульяновского министра и его супругу заподозрили...
По данным издания...
джет авиакомпании Éclair Aviation действительно вылетал...
Телеграм-канал «Политбюро 3.0» сообщил: «Наши друзья окончательно подтверждают вылет министра...
По данным инсайдеров, на которые ссылается канал...
======================
Железобетонные доказательства.
Но предлагаю разоблачителям не останавливаться на достигнутом, до этого парня вам еще далеко:

Местные СМИ получили информацию... ульяновского министра и его супругу заподозрили... По данным издания... джет авиакомпании Éclair Aviation действительно вылетал... Телеграм-канал «Политбюро 3.0» сообщил: «Наши друзья окончательно подтверждают вылет министра... По данным инсайдеров, на которые ссылается канал... ====================== Железобетонные доказательства. Но предлагаю разоблачителям не останавливаться на достигнутом, до этого парня вам еще далеко:
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10k
Элитный тигр Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Ты тут никому ничего не докажешь. Аффтор этот статейки давно такой ерундой страдает - вбрасывает говнецо бездоказательное на вентилятор, ну а у ямывласти говнецо вскипает сразу...
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9k
Олегbl4 Элитный тигр 51 минуту назад
Т.е. это всё неправда?
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6k
Агент Безопасной Национальности Олегbl4 Полчаса назад
Конечно, правда! А как же иначе?!
Все как на картинке:
"Местные СМИ получили информацию...
ульяновского министра и его супругу заподозрили...

По данным издания...
джет авиакомпании Éclair Aviation действительно вылетал...
Телеграм-канал «Политбюро 3.0» сообщил: «Наши друзья окончательно подтверждают вылет министра...
По данным инсайдеров, на которые ссылается канал..."
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370
Ratibor 4 часа назад
Какая "очаровательная" жидовская пара...
Просто слов нет.....
в печь найух!!!!!!!

Однако, скорее всего наградят и повысят, как это принято у оккупационных властей....
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30
skay vector 4 часа назад
Как все законно... у нас же как: когда ты, например, владел автомобилем менее, чем тот года и продал, то должен идти в ФНС и доказать, что ты продал дешевле, чем купил, т.е. что нет у тебя дохода (хотя, как мне кажется, есть же презумпция невиновности... и вроде как не должен ты не перед кем оправдываться... Но должен). А вот когда чиновник в отпуске тратит больше своего годового дохода или, когда у родственников чиновника несколько квартир, машин и т.д. - вот здесь уже работает так самая презумпция невиновности или по-другому "не пойман - не вор". Не обязан он не перед кем оправдываться.
Есть статья 20 конвенции ООН, которая направлена как раз на незаконное обогащение, но в РФ ее не ратифицировали по понятным причинам.
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2k
Михаил skay vector 2 часа назад
Какая презумпция невиновности в налоговом кодексе??? Она есть лишь в административном (не всегда) и уголовном. Кроме того, в случае продажи авто, налоговая не вменяет вам какое-либо правонарушение (если нет правонарушения, то о какой вине говорить), она вменяет вам обязанность подать декларацию. Почему вы не жалуетесь, что при покупке булки хлеба законодательство вменяет вам обязанность заключить публичный договор оферты с магазином?
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492
Шел мимо 4 часа назад
Целое поколение воров выросло. Поднял страну владимир владимирович
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2k
Феликс Дзержинский 4 часа назад
Министры-капиталисты.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
26k
140
DoctorBetruger 4 часа назад
Сейчас проплаченные кремлешлюхи быстро объяснят, что все так и надо. Просто надо немного потерпеть. Когда-нибудь они нажрутся и начнут работать на благо страны и народа, а не на свой карман.
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6k
Вася 5 часов назад
ничего уже не боятся твари..
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54k
7guest 5 часов назад
- А вы воруете из бюджета?
- Да, а что?
- А если узнают?
- Вот вы узнали. И что?
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9k
Artem 7guest 4 часа назад
Провинциальный министр за неделю отпуска потратил больше своего годового дохода
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−152
Алещенко Олександр 5 часов назад
А может они летали перенять опыт по улучшению провинции,а вы сразу про отдых на них наехали.....
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8
Сергей 5 часов назад
Проблема в том что спалился, или что летал
А если бы не спалился, мы бы и не знали. И если чиновники перестанут палиться, то как мы узнаем про этот беспредел
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1k
☣️Месть печенегов☣️ Сергей 5 часов назад
Именно поэтому засекречивают данные из рос реестра и налоговые декларации чиновников, а то какой навальный прочтёт и ну шатать рэжым! Никакой духовности
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8
Сергей ☣️Месть печенегов☣️ 5 часов назад
Да я в целом про систему. Называется - да пох.й уже, так сойдёт. Узнают, ну и что...
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6k
Агент Безопасной Национальности Сергей 4 часа назад
Пока доказано, что летал только самолет.
Все остальное - подозрения, "данные изданий", "подтверждение друзей телеграмм-канала" и прочие "данные инсайдеров".
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706
Павел Астахов 5 часов назад
Не страшно, его, как Сердюкова, на новое теплое местечко назначат
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