Провинциальный министр за неделю отпуска потратил больше своего годового дохода

На прошлой неделе Ульяновская область всколыхнулась от негодования – министр сельского хозяйства в свой отпуск решил не просто отдохнуть, а рвануть в Ниццу через Лондон. Да ещё и на частном самолёте, перелёт на котором стоит кругленькую сумму.
Местные СМИ получили информацию, что Михаил Семёнкин и его гражданская супруга Мария Шпак вылетели на частном джете G-200. Стоимость такого перелёта может обойтись в 30 000-35 000 евро в одну сторону. То есть около 6 млн рублей туда-обратно. Самое интересное не этот полёт, а то, что годовой доход супругов составляет гораздо меньше этой суммы. Также вызывает вопросы отдых на одном из самых дорогих европейских курортов – в Ницце обычно отдыхают очень богатые люди.
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Самое интересное в регионе это куда пропали министр Семёнкин со своеёй жёнушкой Шпак руководителем Чердаклинского района? собщите а то народ волнуется, ау ФСБ!— Протасова Людмила (@ProtasovaL) October 31, 2020
Журналисты попытались связаться с министром и расспросить поподробнее, но тот всё отрицал. И заявил, что у него даже английской визы нет.
Тогда "неудобные" вопросы посыпались на начальника главного героя – председателя правительства Ульяновской области Александра Смекалина. Но у того был один ответ – не в курсе ситуации.
Теперь по возвращении домой стали известны новые подробности: супруги летали вместе с женой "пивного короля" Михаила Родионова. Кстати, его завод "Трёхсосенский" имеет многомиллиардные задолженности по налогам и акцизам.
Забавно, но как раз-таки Семёнкин выделяет из бюджета "помощь" производителям, связанным с Родионовым. Например, в 2019 году субсидирование составило 1,3 млрд рублей, а в 2020 будет потрачено более 2 млрд рублей. А может это коррупционный сговор? Да, нет! Быть такого не может.
После того, как СМИ была поднята шумиха, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отстранил и Михаила Семёнова, и Марию Шпак от занимаемых должностей на время служебной проверки.
Интересно, надолго ли?
Теперь по возвращении домой стали известны новые подробности: супруги летали вместе с женой "пивного короля" Михаила Родионова. Кстати, его завод "Трёхсосенский" имеет многомиллиардные задолженности по налогам и акцизам.
Забавно, но как раз-таки Семёнкин выделяет из бюджета "помощь" производителям, связанным с Родионовым. Например, в 2019 году субсидирование составило 1,3 млрд рублей, а в 2020 будет потрачено более 2 млрд рублей. А может это коррупционный сговор? Да, нет! Быть такого не может.
После того, как СМИ была поднята шумиха, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отстранил и Михаила Семёнова, и Марию Шпак от занимаемых должностей на время служебной проверки.
Интересно, надолго ли?
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"Местные СМИ получили информацию, что Михаил Семёнкин и его гражданская супруга Мария Шпак вылетели на частном джете G-200. Стоимость такого перелёта может обойтись в 30 000-35 000 евро в одну сторону. То есть около 6 млн рублей туда-обратно. Самое интересное не этот полёт, а то, что годовой доход супругов составляет гораздо меньше этой суммы. Также вызывает вопросы отдых на одном из самых дорогих европейских курортов – в Ницце обычно отдыхают очень богатые люди."
И ниже пишут;
"Теперь по возвращении домой стали известны новые подробности: супруги летали вместе с женой "пивного короля" Михаила Родионова. Кстати, его завод "Трёхсосенский" имеет многомиллиардные задолженности по налогам и акцизам."
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А не проще было написать? Замминистра имеет подозрительные связи с миллиардером?
Или,почему госслужащий позволяет себе пользоваться частными самолетами миллиардера?
Нет?
К сожалению, нечему удивляться (
А бывает ещё церковная что ли?
Бывает гражданский брак, зарегистрированный в ЗАГСе, а бывает сожительство.
Может быть в данном случае более правильно говорить сожительница?
ульяновского министра и его супругу заподозрили...
По данным издания...
джет авиакомпании Éclair Aviation действительно вылетал...
Телеграм-канал «Политбюро 3.0» сообщил: «Наши друзья окончательно подтверждают вылет министра...
По данным инсайдеров, на которые ссылается канал...
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Железобетонные доказательства.
Но предлагаю разоблачителям не останавливаться на достигнутом, до этого парня вам еще далеко:
Все как на картинке:
"Местные СМИ получили информацию...
ульяновского министра и его супругу заподозрили...
По данным издания...
джет авиакомпании Éclair Aviation действительно вылетал...
Телеграм-канал «Политбюро 3.0» сообщил: «Наши друзья окончательно подтверждают вылет министра...
По данным инсайдеров, на которые ссылается канал..."
Просто слов нет.....
в печь найух!!!!!!!
Однако, скорее всего наградят и повысят, как это принято у оккупационных властей....
Есть статья 20 конвенции ООН, которая направлена как раз на незаконное обогащение, но в РФ ее не ратифицировали по понятным причинам.
- Да, а что?
- А если узнают?
- Вот вы узнали. И что?
Все остальное - подозрения, "данные изданий", "подтверждение друзей телеграмм-канала" и прочие "данные инсайдеров".