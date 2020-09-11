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Теперь Лиза Пескова будет продвигать Москву в соцсетях за смешные 16,5 млн рублей бюджетных денег

Теперь Лиза Пескова будет продвигать Москву в соцсетях за смешные 16,5 млн рублей бюджетных денег (6 фото)

Автор:
11 сентября 2020 13:34
Сообщество : Политика
Метки: Дмитрий Песков   Лиза Пескова   арт-директор   бюджет   деньги   политика   
4728
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Одарённая дочка пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова теперь работает над проектом Visit Moscow, который рассчитан на англоязычную аудиторию. Цель проекта – восхваление столицы России.

Источник:

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Метки: Дмитрий Песков   Лиза Пескова   арт-директор   бюджет   деньги   политика   
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49  комментариев
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40k
Andrey 2 часа назад
Какого путинского чиновника не возьмешь - у всех дети самородки, зарабатывающие своим талантом миллионы (если не миллиарды) прямо с пеленок!!!
Страна чудес...
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1k
miha_lv 5 минут назад
Трудно быть царём !!! Казну растаскивают , а посадить не кого , все свои.
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3k
cfhfwby 11 минут назад
Я восхищен таким неординарным способом обогащения семейки, даже не мог подозревать о подобном ходе событий... Смешно. ВСЕ чинуши пристраивают своих родных на теплые места, если они есть, а, если их нет, то быстро изобретают подобные места. Тошнит от ботоксного и его окружения, когда же это закончится?
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13k
ВОВЧЕГ 20 минут назад
На проститутку похоже, не?
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94
Алексей Гулевич ВОВЧЕГ 14 минут назад
они красивше
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4k
sivanov1079 20 минут назад
Я уж думал сама, а тут просто компашка в которой она арт-директор. Кто учредитель то компании? Он и получит бабосики. Но возможно, немного откатит. Возможно
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1k
Kom9ipa 22 минуты назад
- Может ли сын полковника стать генералом?
- Нет, потому что у генерала тоже есть сын.
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50
Дмитрий Самохин Полчаса назад
Вы чему так возмущены? Что папа своей дочери подгоняет элитное образование, безопасное место проживание и халявный госконтракт? Объективно кто из вас откажется за такой бонус к должности? Сколько водки столько и песен. Пока такие правила в стране, к сожалению для многих и к счастью для единиц!
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13
skay Полчаса назад
А она в Москве была вообще?
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2k
Sergey Nekrasov Полчаса назад
Немного опоздала.
Ссылка www.youtube.com
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409
Graf Otodrakula Полчаса назад
Напомнило

Напомнило
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26k
a.fey 36 минут назад
На проект выделены 16,5 млн рублей, или Лиза Пескова получила 16, 5 млн рублей?
Из названия следует одно, а из текста другое.
На проект выделены 16,5 млн рублей, или Лиза Пескова получила 16, 5 млн рублей? Из названия следует одно, а из текста другое.
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41
Дмитрий 39 минут назад
Чет у нее глаза шибко близко к ушам сидят.Вроде бы черты правильные,но стремная
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500
Вероника Кремнева 46 минут назад
Нда.Все обзавидовались и обрыдались,потом вспомнили и начали плевать.
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224
yural 50 минут назад
Теперь Лиза Пескова будет продвигать Москву в соцсетях за смешные 16,5 млн рублей бюджетных денег
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109k
arek14 yural Полчаса назад
А как излагает, заслушаешься.
Если поймёшь.
А как излагает, заслушаешься. Если поймёшь.
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2k
Frank Borman Час назад
Умничка-красавица. Ну вот и подросли детки революционеров, тех, которые свергали кровавый совок в 1991 году. Их всех сейчас надо трудоустроить. А какая работа лучше начальника госконторы с огромной запрплатой и нулевой ответственностью?
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1k
Андрей Селезнев Час назад
Она так - то в Париже живёт. Чего она про Москву знает?
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7k
Мегапихель Час назад
Москва глазами парижанки
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25k
Ashabad Час назад
Если это правда, то концептуально это правильно. Перенимаем удачный опыт США.
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59
rugret_dwarf Час назад
Чет на первой фото очень напоминает. Видать неудачный ракурс.
Чет на первой фото очень напоминает. Видать неудачный ракурс.
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728
Р Х rugret_dwarf 43 минуты назад
Пять баллов. Хаааааааа
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2k
KL11 Час назад
Общество с ограниченной ответственностью "МУВИ ПАРК"
ИНН 5905300659
Дата образования: 18 октября 2013
614022 Пермский край г Пермь ул Левченко, 1 оф 4

Точно про эту организацию идет речь?
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8
Атомный Крот KL11 15 минут назад
ФЗ, но Пермский край - это вотчина либерал-губернатора Кирова Никиты Белых.
Который был в Перми губерским замом.
А сейчас сидит за взятки.

Так что в Перми все возможно.
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23
Сэм Кузьмин Час назад
ключевое слово Одаренная, а если бы она не была дочкой Пескова?
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