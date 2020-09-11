Теперь Лиза Пескова будет продвигать Москву в соцсетях за смешные 16,5 млн рублей бюджетных денег

Конечно же "новым проектом" заинтересовалась некоммерческая организация "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы", которая подконтрольна правительству Москву. На этот проект в сентябре были выделены 16,5 млн рублей, а исполнение Visit Moscow отдано компании "Муви Парк", сообщают "Открытые медиа".



"Муви Парк" работает с 2013 года; компания занимается креативом и видеопродакшном и уже успевала поработать со многими известными брендами, например: Lamborghini, Mazda, РЖД, Mercedes-Benz. Однако госконтракт фирма получает только во второй раз (первый контракт потянул на 400 тыс рублей).



И возможно, подписание контракта "Муви-Парка" с Лизой Песковой в сентябре, как с арт-директором, является чистейшим совпадением.