Теперь Лиза Пескова будет продвигать Москву в соцсетях за смешные 16,5 млн рублей бюджетных денег

Одарённая дочка пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова теперь работает над проектом Visit Moscow, который рассчитан на англоязычную аудиторию. Цель проекта – восхваление столицы России.
Чтобы выставить Москву в лучшем свете перед иностранцами, Лиза предложила реанимировать старый проект.
Visit Moscow уже давно имеет инстаграм-страницу, но с начала года был заброшен. Там будут выкладываться истории поездок иностранцев в Москве. На Youtube будут публиковать ролики о Москве, а в Facebook – небольшие рассказы о достопримечательностях.
Visit Moscow уже давно имеет инстаграм-страницу, но с начала года был заброшен. Там будут выкладываться истории поездок иностранцев в Москве. На Youtube будут публиковать ролики о Москве, а в Facebook – небольшие рассказы о достопримечательностях.
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Конечно же "новым проектом" заинтересовалась некоммерческая организация "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы", которая подконтрольна правительству Москву. На этот проект в сентябре были выделены 16,5 млн рублей, а исполнение Visit Moscow отдано компании "Муви Парк", сообщают "Открытые медиа".
"Муви Парк" работает с 2013 года; компания занимается креативом и видеопродакшном и уже успевала поработать со многими известными брендами, например: Lamborghini, Mazda, РЖД, Mercedes-Benz. Однако госконтракт фирма получает только во второй раз (первый контракт потянул на 400 тыс рублей).
И возможно, подписание контракта "Муви-Парка" с Лизой Песковой в сентябре, как с арт-директором, является чистейшим совпадением.
"Муви Парк" работает с 2013 года; компания занимается креативом и видеопродакшном и уже успевала поработать со многими известными брендами, например: Lamborghini, Mazda, РЖД, Mercedes-Benz. Однако госконтракт фирма получает только во второй раз (первый контракт потянул на 400 тыс рублей).
И возможно, подписание контракта "Муви-Парка" с Лизой Песковой в сентябре, как с арт-директором, является чистейшим совпадением.
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Интересно, что товарный знак Visit Moscow предприимчивая девушка собиралась зарегистрировать на свою фирму ООО "Сперанса ДС" ещё с лета, но эпидемия немного приостановила её прыть.
А теперь немного реакции соцсетей:
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Лиза Пескова получит из бюджета Москвы 16,5 млн. рублей на продвижение имиджа столицы в соцсетях.— Владимир Матов (@1964Matov) September 11, 2020
И так могло бы быть с каждым, если бы не поленились и разобрались с особенностями отечественного судопроизводства.
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Вроде Лиза эта девчонка толковая. Но когда есть маза рубить бабла за просто так - искушение слишком велико. Допустим, проект толковый. Но тот факт что его получила именно Лиза и сразу крупняк говорит о том что без усов Пескова тут не обошлось.— GanZ (@TsangSV) September 11, 2020
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- Нет, потому что у генерала тоже есть сын.
Из названия следует одно, а из текста другое.
Если поймёшь.
ИНН 5905300659
Дата образования: 18 октября 2013
614022 Пермский край г Пермь ул Левченко, 1 оф 4
Точно про эту организацию идет речь?
Который был в Перми губерским замом.
А сейчас сидит за взятки.
Так что в Перми все возможно.