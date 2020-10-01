Жители Тюмени негодуют: в городе построили остановку из профлиста за 3 млн рублей

В многочисленных пабликах города разместили фотографию новой остановки, которой недавно хвастался чиновник.
Глава Чикчинского МО Аминов Раис в марте в общем чате обещал жителям "шикарную" остановку.
Ну а получилась вполне обычная из металлокаркаса с профлистом и стандартной деревянной лавкой внутри.
Скорее всего в 3 млн также вошли новые бордюры и асфальтирование, но неужели эта остановка может стоить таких денег?
Скорее всего в 3 млн также вошли новые бордюры и асфальтирование, но неужели эта остановка может стоить таких денег?
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застройщика, подрядчика, бухгалтера, прораба отдать под суд;
бригадира уволить;
строительную бригаду разогнать;
построенное сооружение принять в эксплуатацию под газетный киоск.