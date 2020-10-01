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Жители Тюмени негодуют: в городе построили остановку из профлиста за 3 млн рублей

Жители Тюмени негодуют: в городе построили остановку из профлиста за 3 млн рублей (5 фото)

Автор:
01 октября 2020 13:34
Сообщество : Политика
Метки: Тюмень   бюджет   деньги   недовольство народа   остановка   политика   
886
5
В многочисленных пабликах города разместили фотографию новой остановки, которой недавно хвастался чиновник.

Источник:

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Метки: Тюмень   бюджет   деньги   недовольство народа   остановка   политика   
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5  комментариев
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55k
Опиум для народа 22 минуты назад
Жители Тюмени негодуют: в городе построили остановку из профлиста за 3 млн рублей
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8k
Нихуахуа 2 минуты назад
Включайте вентилятор.
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243
Max 8 минут назад
Она просто из нано технологии
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166
Евген Абв 10 минут назад
Заключение комиссии по принятию в эксплуатацию стадиона вмещающего 27 тысяч болельщиков:
застройщика, подрядчика, бухгалтера, прораба отдать под суд;
бригадира уволить;
строительную бригаду разогнать;
построенное сооружение принять в эксплуатацию под газетный киоск.
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722
Kariya 37 минут назад
"Скорее всего в 3 млн также вошли новые бордюры и асфальтирование" автор сам ответил. Положим, остановка за ~200к, а бордюры по всему городу и асфальтирование на все остальные, тогда вопросов нет. Если, конечно, не положили одну бордюрину "для красоты" и не закатали 100 метров дороги "которые видно лучше всего"))
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