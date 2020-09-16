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Никогда такого не было, и вот опять: чиновник прикарманил 680 млн рублей из денег капремонта

Никогда такого не было, и вот опять: чиновник прикарманил 680 млн рублей из денег капремонта (5 фото)

Автор:
16 сентября 2020 12:20
Сообщество : Политика
Метки: Ленинградская область   Тюрьма   выборг   капремонт   кража   чиновник   
1720
5
Председатель комитета финансов Выборгского района умудрился присвоить крупную сумму, равную годовому бюджету Выборга.

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Метки: Ленинградская область   Тюрьма   выборг   капремонт   кража   чиновник   
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18  комментариев
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6k
Andrey 2 часа назад
Этож какой задел оставили нам "проклятые комуняки", что до сих пор разворовать не могут?
ПыСы и какая сук@ в московской мэрии цены сбивает? ))))))))
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6k
fish67 21 минуту назад
Ясно одно пасаны, без Навального не обошлось, он во всем виноват.
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5k
Bhaal 48 минут назад
Помимо плитки собякин ещё и должностями торгует?
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16k
Lunatic Asylum Bhaal 41 минуту назад
У нас все должности покупаются вплоть до зам. министра.
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5k
Bhaal Lunatic Asylum 40 минут назад
Ну в это понятно. Лилипутин с каждой такой темы имеет процент. Феодализм епт.
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488
Вероника Кремнева Lunatic Asylum 2 минуты назад
Эт точно.
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1k
Вячеслав Сериков 49 минут назад
Блин, такой стартап зарубили... какую пользу мог принести Москве... фиаско мэрии Москвы)
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7k
harlamov Час назад
За 350 млн планировал купить должность в мэрии Москвы, там украсть еще десяток миллиардов и купить пост губернатора, а потом уже воровать вагонами и копить на президентское кресло, так получается?
Очень оригинальная избирательная система выстроена в России. И все из-за этой лебероидной швали, этих подпиндосников проклятых, навальнят этих продажных. Не хотят должности покупать, хотят честно избираться большинством голосов. Развели тут понимаешь европейские ценности. Гомосятину эту. Электорат видите ли... Умное голосование... Мнение избирателей...
Тут за сраную должность в мэрии по 350 млн платят, а эти хотят бесплатно депутатами стать.
Вся основа российского государства рухнет. Люди десятки лет грабили, убивали, воровали, чтоб эти должности получить и еще больше грабить и вы хотите чтоб они вот так вот, за здорово живешь, все отдали на поругание гомосекам толерантным, которые россею-матушку хотят равалить? Которые хотят наши духовные скрепы порушить и жить честно и справедливо? Да ни в жисть. Умрем за веру, царя и отечество. За купленные должности и воровскую круговую поруку. За яхты и особняки. За кумовство и блат... В конце концов если бы этот чиновник не украл 680 млн их бы украли солдаты НАТО и солдаты НАТО купили бы себе должности в мэрии Москвы. Неужели вы этого хотите?
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1k
zenon harlamov Час назад
Деньги не пахнут а этот Болучевский воняет.
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5k
Bhaal harlamov 45 минут назад
Ну в феодальных государствах это была нормальная практика.
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11k
Oleg 2 часа назад
Вы всё врёте! В путинской вертикали таких негодяев быть не может! жуть какая! 680 млн спёр! Дать ему немедленно 2 году условно! и штраф в 10 тысяч! чтоб знал, как ... ну в общем , чтоб знал!
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182
worldstreetmusic Oleg Час назад
Никогда такого не было, и вот опять: чиновник прикарманил 680 млн рублей из денег капремонта
Никогда такого не было, и вот опять: чиновник прикарманил 680 млн рублей из денег капремонта
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5k
Bhaal worldstreetmusic 44 минуты назад
Ну конечно Путин не при делах, а то если бы узнал обязательно наказал
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182
worldstreetmusic Bhaal Полчаса назад
Ну точно! Так и есть.
За каждой аферой, за каждым жуликом стоит Путин .....Без его ведома никакой домуправляющий не берёт взятки))))
Ну точно! Так и есть. За каждой аферой, за каждым жуликом стоит Путин .....Без его ведома никакой домуправляющий не берёт взятки))))
Ну точно! Так и есть. За каждой аферой, за каждым жуликом стоит Путин .....Без его ведома никакой домуправляющий не берёт взятки))))
Ну точно! Так и есть. За каждой аферой, за каждым жуликом стоит Путин .....Без его ведома никакой домуправляющий не берёт взятки))))
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−2
Атомный Крот 2 часа назад
А вот в социалистическом Советском Союзе подобное было невозможно.

И ОБХСС работало как надо, и потратить украденное негде было - даже сам стимул для кражи отсутствовал.
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5k
Bhaal Атомный Крот 42 минуты назад
Ты херню несёшь. Были и цеховики, с миллионами, был и криминал, который доил цеховиков, и хлопковое дело.
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221
Алексей Bhaal 4 минуты назад
Хлопковое дело это да. По самым скромным оценкам Рашидов тогда украл у государства 4 миллиарда рублей. Тогдашних советских рублей.
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4k
Иван 2 часа назад
Это ему Навальный нашептал.
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