Никогда такого не было, и вот опять: чиновник прикарманил 680 млн рублей из денег капремонта

Председатель комитета финансов Выборгского района умудрился присвоить крупную сумму, равную годовому бюджету Выборга.
Громкий скандал разгорается в Ленинградской области. Дело всё в том, что в начале сентября открылись интересные факты о председателе комитета финансов Выборгского района 38-летнем Александре Болучевском. Данный чиновник украл в 2019 году сумму равную 680 млн рублей, которые были выделены на капитальный ремонт зданий.
Сейчас он уже признал свою вину и пояснил, что за жалкие 350 млн рублей собирался купить себе должность в мэрии Москвы. Деньги он уже передал своей знакомой, которая обещала ему помочь с этим вопросом.
Интересно, если так выгодно быть чиновником в Ленинградской области, то что же происходит в мэрии Москвы?
Сейчас он уже признал свою вину и пояснил, что за жалкие 350 млн рублей собирался купить себе должность в мэрии Москвы. Деньги он уже передал своей знакомой, которая обещала ему помочь с этим вопросом.
Интересно, если так выгодно быть чиновником в Ленинградской области, то что же происходит в мэрии Москвы?
Сейчас казнокрад находится за решёткой, а Следственный Комитет пытается распутать это дело и найти всех причастных. А также областной комитет финансов проводит проверку районного комитета финансов, чтобы выявить как совершались махинации с деньгами.
Уже известно, что Болучевский вместе с пока неизвестными лицами подделывали документы о "проведённых" ремонтных работах и предоставляли их сотрудникам комитета финансов, которые оплачивали работу нескольким фирмам-однодневкам.
Уже известно, что Болучевский вместе с пока неизвестными лицами подделывали документы о "проведённых" ремонтных работах и предоставляли их сотрудникам комитета финансов, которые оплачивали работу нескольким фирмам-однодневкам.
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ПыСы и какая сук@ в московской мэрии цены сбивает? ))))))))
Очень оригинальная избирательная система выстроена в России. И все из-за этой лебероидной швали, этих подпиндосников проклятых, навальнят этих продажных. Не хотят должности покупать, хотят честно избираться большинством голосов. Развели тут понимаешь европейские ценности. Гомосятину эту. Электорат видите ли... Умное голосование... Мнение избирателей...
Тут за сраную должность в мэрии по 350 млн платят, а эти хотят бесплатно депутатами стать.
Вся основа российского государства рухнет. Люди десятки лет грабили, убивали, воровали, чтоб эти должности получить и еще больше грабить и вы хотите чтоб они вот так вот, за здорово живешь, все отдали на поругание гомосекам толерантным, которые россею-матушку хотят равалить? Которые хотят наши духовные скрепы порушить и жить честно и справедливо? Да ни в жисть. Умрем за веру, царя и отечество. За купленные должности и воровскую круговую поруку. За яхты и особняки. За кумовство и блат... В конце концов если бы этот чиновник не украл 680 млн их бы украли солдаты НАТО и солдаты НАТО купили бы себе должности в мэрии Москвы. Неужели вы этого хотите?
За каждой аферой, за каждым жуликом стоит Путин .....Без его ведома никакой домуправляющий не берёт взятки))))
И ОБХСС работало как надо, и потратить украденное негде было - даже сам стимул для кражи отсутствовал.