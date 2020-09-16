Никогда такого не было, и вот опять: чиновник прикарманил 680 млн рублей из денег капремонта

Громкий скандал разгорается в Ленинградской области. Дело всё в том, что в начале сентября открылись интересные факты о председателе комитета финансов Выборгского района 38-летнем Александре Болучевском. Данный чиновник украл в 2019 году сумму равную 680 млн рублей, которые были выделены на капитальный ремонт зданий.



Сейчас он уже признал свою вину и пояснил, что за жалкие 350 млн рублей собирался купить себе должность в мэрии Москвы. Деньги он уже передал своей знакомой, которая обещала ему помочь с этим вопросом.



Интересно, если так выгодно быть чиновником в Ленинградской области, то что же происходит в мэрии Москвы?