Губернатор Хабаровского края чего-то боится? Теперь его круглосуточно будет охранять 7 человек

"Я не чувствую себя в безопасности", – рассказал Михаил Дегтярев в конце октября. Возможно именно поэтому в октябре его безопасность обходилась бюджету в 800 000 рублей, а вот теперь на год вперёд заложена сумма в 33 млн рублей.
Накануне на сайте госзакупок был открыт конкурс на подачу заявок. И в технической части конкурса прописано, что "высшее должностное лицо" должны постоянно охранять 7 охранников. Даже в выходные и праздники. Даже ночью.
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Защитники ВРИО губернатора должны иметь служебное оружие и электрошокеры. Также охранники будут постоянно проверять кабинеты, в которых заседает Дегтярев на наличие взрывчатых веществ.
Начальная цена контракта 33 096 243 рублей. И раз уж он заключается на год, то, видимо, из ВРИО Дегтярев собирается стать полноценным губернатором, несмотря на холодный приём, который оказали ему хабаровчане.
Начальная цена контракта 33 096 243 рублей. И раз уж он заключается на год, то, видимо, из ВРИО Дегтярев собирается стать полноценным губернатором, несмотря на холодный приём, который оказали ему хабаровчане.
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Хорошо, что Дегтярёв не чувствует себя в безопасности в России. Плохо, что остальные Россияне - тоже. https://t.co/0DgKCziqzS— ❌Наблюдательница (@Nabludatelnits1) November 13, 2020
Михаил Дегтярев уже жаловался журналистам: "Вся моя карьера связана с заходом в агрессивную среду. Так было с первого моего дня в политике".
Зачем Дегтярев постоянно заходит в "агрессивные среды"? Может быть пора начать из них выходить?
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Метки: Михаил Дегтярев Охранники безопасность врио губернатора хабаровского края деньги охрана политика
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В ответ на нападки, бывший премьер Ян Смит предложил президенту Мугабе - выходи из дворца в одиночку и мы с тобой вдвоем прогуляемся по улице среди простого народа. Мугабе почему-то отказался. И я невольно сравнил ситуацию с нынешней российской - кто из наших законотворцев мог бы безопасно прогуляться по улице без охраны?
- Понимаете, у нас с Владимиром Вольфовичем давняя традиция, мы с ним каждую субботу ходим в баню ...
А вообще, если серьёзно, может это не его охраняют, а НАРОД от него?
Хрен его знает, что в этой депутатской голове творится.
Обычная практика.