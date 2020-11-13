Губернатор Хабаровского края чего-то боится? Теперь его круглосуточно будет охранять 7 человек

Защитники ВРИО губернатора должны иметь служебное оружие и электрошокеры. Также охранники будут постоянно проверять кабинеты, в которых заседает Дегтярев на наличие взрывчатых веществ.



Начальная цена контракта 33 096 243 рублей. И раз уж он заключается на год, то, видимо, из ВРИО Дегтярев собирается стать полноценным губернатором, несмотря на холодный приём, который оказали ему хабаровчане.