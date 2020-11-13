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Губернатор Хабаровского края чего-то боится? Теперь его круглосуточно будет охранять 7 человек

Губернатор Хабаровского края чего-то боится? Теперь его круглосуточно будет охранять 7 человек (4 фото)

Автор:
13 ноября 2020 14:19
Сообщество : Политика
Метки: Михаил Дегтярев   Охранники   безопасность   врио губернатора хабаровского края   деньги   охрана   политика   
1945
4
"Я не чувствую себя в безопасности", – рассказал Михаил Дегтярев в конце октября. Возможно именно поэтому в октябре его безопасность обходилась бюджету в 800 000 рублей, а вот теперь на год вперёд заложена сумма в 33 млн рублей.
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Метки: Михаил Дегтярев   Охранники   безопасность   врио губернатора хабаровского края   деньги   охрана   политика   
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29  комментариев
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3k
Pterodactyl 2 часа назад
Он же разведчик
Даже фильм о себе заказал
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67
Юрий 23 минуты назад
Вот предыдущий губернатор как людей боялся.
Вот предыдущий губернатор как людей боялся.
Вот предыдущий губернатор как людей боялся.
Вот предыдущий губернатор как людей боялся.
Вот предыдущий губернатор как людей боялся.
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−136
Василий Васильев Полчаса назад
и во всём в этом виноваты подонки хохлы
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1k
Mellivora Полчаса назад
Все? Больше этому губеру предъявить не чего? Мелко как-то.
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67
Юрий Полчаса назад
Он еще рамку металлоискателя в приемной поставил. Так торопился, что коврик убрать забыли.
Было-Стало
Он еще рамку металлоискателя в приемной поставил. Так торопился, что коврик убрать забыли. Было-Стало
Он еще рамку металлоискателя в приемной поставил. Так торопился, что коврик убрать забыли. Было-Стало
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732
Павел Астахов 39 минут назад
Дешевле для бюджета его отправить в Самару. В Хабаровске он никому не интересен. А миллионы есть на что потратить, много дыр в бюджете
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631
Денис Федоров 48 минут назад
Вся эта система давно прогнила...Лучше бы эти 33 миллиона потратили на нужды населения...Глядишь и чувствовал бы себя безопаснее...
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27k
LEPA 50 минут назад
Губернатор Хабаровского края чего-то боится? Теперь его круглосуточно будет охранять 7 человек
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61
ivan 53 минуты назад
редчайший дристун это банный мальчик жирика
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5k
Сергей Час назад
Ну если разобраться по честному, я его понимаю. Наверное не для кого не секрет что ОПГ всегда крутится у властных структур. А властные структуры "крышуют" ОПГ. Круговорот бабла в природе так сказать, суровое наследие "святых" 90-х. И вот приходит новый чиновник со стороны (не входящий в этот тесный и маленький мирок), и не важно, хочет он хапать под себя формируя свою команду или навести порядок. Появляются очень много недовольных этим прискорбным событием, и недовольные эти ой как не простые люди с порой очень интересной биографией. И да у многих "отмороженных" из 90-х осужденных по особо тяжким статьям тогда, сейчас как ра заканчиваются сроки отсидки.
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17k
ПаганецЪ Сергей 40 минут назад
"Со стороны" на такие места не то, что не приходят, а даже близко не подходят.
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9k
Денис Трубочкин Час назад
Не далее как вчера смотрел на похожую ситуацию о государстве Родезия. Там черные совершили переворот и пришли к власти бесконечно хая "белых угнетателей".
В ответ на нападки, бывший премьер Ян Смит предложил президенту Мугабе - выходи из дворца в одиночку и мы с тобой вдвоем прогуляемся по улице среди простого народа. Мугабе почему-то отказался. И я невольно сравнил ситуацию с нынешней российской - кто из наших законотворцев мог бы безопасно прогуляться по улице без охраны?
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17k
ПаганецЪ Денис Трубочкин 39 минут назад
Разве что тот, кого в лицо никто не знает.
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440
Hypnosis Час назад
Пора пересажать всю эту либеральную шваль
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17k
ПаганецЪ Hypnosis 38 минут назад
Пора перевешать всю это вЕдРовскую падаль.
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4k
Sintson Час назад
С ФБК надо взыскать за охрану. Они всячески раскачивают бардак в Хабаровске. Вот пусть за свои действия отвечают.
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17k
SerGProS 2 часа назад
Бурятский спецназ конных аквалангистов ему в охрану!
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55k
7guest 2 часа назад
- Михаил, а как Вы оказались в Хабаровске?
- Понимаете, у нас с Владимиром Вольфовичем давняя традиция, мы с ним каждую субботу ходим в баню ...
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19k
Батончик с маком 2 часа назад
видимо дох.уя денег в карманах носит. боится гопников и карманников
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1k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
а зачем он ходит в агрессивную среду? Пусть сходит в дружелюбную народную среду. Там его обнимут-приголубят.
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548
пенс Vladimir Taranovich Час назад
Вот он и боится, что приголубят.
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9k
кира 2 часа назад
Паранойя лечится в государственных психиатрических клиниках совершенно бесплатно.
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5k
Дмитрий 2 часа назад
Та что тут непонятного? Отжимает бизнеса по городу, рабочие бизнеса и прибыльные. Вот и боится. Потому как никто не любит когда у них отжимают. А люди часто густо не простые... Потому как у простых уже отжимать нечего...
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10k
Денис 2 часа назад
я предлагаю Дегтярёву выдать пистолет-пулемёт Дегтярёва (не путать с ППШ!!!)
А вообще, если серьёзно, может это не его охраняют, а НАРОД от него?
Хрен его знает, что в этой депутатской голове творится.
я предлагаю Дегтярёву выдать пистолет-пулемёт Дегтярёва (не путать с ППШ!!!) А вообще, если серьёзно, может это не его охраняют, а НАРОД от него? Хрен его знает, что в этой депутатской голове творится.
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9k
Великий Кормчий 2 часа назад
Видимо дружбана какого то своего подтягивает, владельца какого-то замухрыжного ЧОПа.
Обычная практика.
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