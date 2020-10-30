Постройка музея истории РПЦ обойдется бюджету почти в четыре миллиарда рублей

У Русской православной церкви нет денег, а музей очень хочется. Поэтому они попросили правительство подбросить им деньжат из бюджета.
Музей Русской православной церкви собираются построить в Хамовниках в Москве, рядом с Новодевичьим монастырём. Он станет филиалом Государственного исторического музея.
Поэтому Государственный исторический музей попросил у Министерства культуры жалкие 3,8 млрд рублей. Сейчас этот вопрос прорабатывается в Минфине и выделение средств планируется в 2021-2023 годах.
На территории Новодевичьего монастыря уже выделили для постройки 7000 кв.м. Забавно, что монастырь до 2020 года также был филиалом Государственного исторического музея. А с этого года его бесплатно и бессрочно передали Московской епархии РПЦ.
Теперь будем ждать постройки шикарного музейного центра за 3,8 млрд. рублей из наших налогов. Музейный центр, кроме непосредственного музея предусматривает лекторий и другие многочисленные объекты на его территории.
Интересно, этот музей также безвозмездно передадут РПЦ?
Поэтому Государственный исторический музей попросил у Министерства культуры жалкие 3,8 млрд рублей. Сейчас этот вопрос прорабатывается в Минфине и выделение средств планируется в 2021-2023 годах.
На территории Новодевичьего монастыря уже выделили для постройки 7000 кв.м. Забавно, что монастырь до 2020 года также был филиалом Государственного исторического музея. А с этого года его бесплатно и бессрочно передали Московской епархии РПЦ.
Теперь будем ждать постройки шикарного музейного центра за 3,8 млрд. рублей из наших налогов. Музейный центр, кроме непосредственного музея предусматривает лекторий и другие многочисленные объекты на его территории.
Интересно, этот музей также безвозмездно передадут РПЦ?
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Зачем государству музей истории РПЦ?! Если им нужен музей, так пусть и строят на свои! - а лучше одно из уже имеющихся зданий приспособить!!! Но тут столько, сколько хотелось бы, не украсть, конечно...— AndreyS (@AnsreyS2702) October 30, 2020
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Про доходы РПЦ я как раз догадываюсь )))— Оксана Петровна (@StOshKa6) October 30, 2020
Стрёмно конечно. Я вот только недавно поняла почему Попов так раньше не любили. Всё действительно циклично
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А почему бы РПЦ самой не заплатить за создание музея. Я поражаюсь, церква отделена от государства, но, мало того, что требует у него деньги на свои прихоти, так ещё и здания в свою отбирает.— Dmitry N (@Dmitry_Novi) October 30, 2020
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Когда выяснится, что эта новость фейковая, то ни одно СМИ (и фишки тоже!) не принесут извинения...
Теперь же я отлично понимаю за что! К сожалению церковь не усвоила урок...
2) идея открытия музея, потому что так решили на ровном месте убивает, музей должен формироваться путём скопления каких либо ценностей, которым допустим на складе нет места, а можно показать общественности.