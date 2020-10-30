Постройка музея истории РПЦ обойдется бюджету почти в четыре миллиарда рублей

Музей Русской православной церкви собираются построить в Хамовниках в Москве, рядом с Новодевичьим монастырём. Он станет филиалом Государственного исторического музея.



Поэтому Государственный исторический музей попросил у Министерства культуры жалкие 3,8 млрд рублей. Сейчас этот вопрос прорабатывается в Минфине и выделение средств планируется в 2021-2023 годах.



На территории Новодевичьего монастыря уже выделили для постройки 7000 кв.м. Забавно, что монастырь до 2020 года также был филиалом Государственного исторического музея. А с этого года его бесплатно и бессрочно передали Московской епархии РПЦ.



Теперь будем ждать постройки шикарного музейного центра за 3,8 млрд. рублей из наших налогов. Музейный центр, кроме непосредственного музея предусматривает лекторий и другие многочисленные объекты на его территории.



Интересно, этот музей также безвозмездно передадут РПЦ?