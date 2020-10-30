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Постройка музея истории РПЦ обойдется бюджету почти в четыре миллиарда рублей

Постройка музея истории РПЦ обойдется бюджету почти в четыре миллиарда рублей (6 фото)

Автор:
30 октября 2020 09:31
Сообщество : Жить в России
Метки: бюджет   деньги   минкульт   минфин   музей   рпц   церковь   
839
6
У Русской православной церкви нет денег, а музей очень хочется. Поэтому они попросили правительство подбросить им деньжат из бюджета.
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Метки: бюджет   деньги   минкульт   минфин   музей   рпц   церковь   
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33  комментария
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6k
sumrаknn Час назад
У нас нет и не будет крутого онко центра. А зачем? власть и попы лечаться на западе, а здесь надо бабло рубить
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−158
Алещенко Олександр 4 минуты назад
Там гундяйка будет выставлять своё добро нажитое "непосильным" трудом?
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25k
Ashabad 4 минуты назад
Это фейк. Я атеист, никогда не поддерживал РПЦ. Но 3.8 МЛРД рублей - это враки.
Когда выяснится, что эта новость фейковая, то ни одно СМИ (и фишки тоже!) не принесут извинения...
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9k
Денис Трубочкин 5 минут назад
Помню, как будучи школотой я замирал от ужаса, слушая рассказы исторички о том, как красные комиссары казнили служителей культа. Думал, за что они их так?
Теперь же я отлично понимаю за что! К сожалению церковь не усвоила урок...
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19k
Валерий 9 минут назад
Постройка музея истории РПЦ обойдется бюджету почти в четыре миллиарда рублей
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809
no_fate 20 минут назад
Этой лжерелигии примерно 300 лет. Испокон веков на Руси религия была другая, которую потом очернили и стали называть языческой.
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1k
Павел 23 минуты назад
Воры в рясах. Какому богу они служат? Их бог изображен на зеленых бумажках. И этим все сказано.
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5k
SR Полчаса назад
Православие - самая мирная религия... Не шумят, не митингуют, головы не режут. Рубят себе бабло потихоньку.
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2k
ваня панкин Полчаса назад
против религии ничего не имею против, но зао "рпц" верх цинизма, алчности и лжи...
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778
nightdozorer 38 минут назад
1) есть у меня знакомый, архимандрит, так вот вечно с его слов государство их ущемляет, а практически любые церкви не находятся в собственности церкви, а только переданы в пользование.
2) идея открытия музея, потому что так решили на ровном месте убивает, музей должен формироваться путём скопления каких либо ценностей, которым допустим на складе нет места, а можно показать общественности.
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755
Лёха 40 минут назад
На очереди филиал алмазного фонда на территории того же монастыря?
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830
Гарри Слепнер 43 минуты назад
Это не фейк?
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1k
Mellivora Гарри Слепнер 11 минут назад
Пока никаких документов не предъявлено.
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29k
Mamin Sibiriak 47 минут назад
Если Гундяев продаст свои часы, машины, яхты и квартиры - хватит на два музея.
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9k
Eltiftel Mamin Sibiriak 44 минуты назад
хватит на обеспечение локдауна России на 3 года вперед
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9k
Artem 50 минут назад
Постройка музея истории РПЦ обойдется бюджету почти в четыре миллиарда рублей
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11k
Альф 57 53 минуты назад
Ссылка coub.com
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997
Олег Шишкин 56 минут назад
Ненавижу РПЦ. Обнаглевшие твари. С охраной ФСО.
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10k
P.F. Час назад
Церковь - единственный бизнес, который в плохие времена переживает пик конъюнктуры.
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16k
голландец Час назад
Постройка музея истории РПЦ обойдется бюджету почти в четыре миллиарда рублей
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−171
Васек повесил трубача Час назад
Русский народ сформировался, существует и может существовать только в аксиологическом поле Православия. Поэтому неудивительно, что жидо-либерасто-коммунисто-гомосеки так радуются любому поводу погавкать на РПЦ, т.е. на самую суть русского народа.
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997
Олег Шишкин Васек повесил трубача 55 минут назад
Почему русскому нельзя быть просто хорошим человеком? Вне контекста религии.
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5k
Stray Васек повесил трубача 54 минуты назад
Вместо всех споров:
Ссылка www.youtube.com
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11k
Альф 57 Васек повесил трубача 52 минуты назад
Перелогинься Гундяй
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8k
Максим Васек повесил трубача 48 минут назад
То есть по-твоему хорошо, что 4 миллиарда будут потрачены не на людей, а на музей?
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2k
portroy Васек повесил трубача Полчаса назад
У нас, собственно, многонациональный народ, и татарский народ например, в основном магометянский, а бурятский народ - буддиский. Им зачем оплачивать из своих налогов музей православия?
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−97
аркадий кац Час назад
это рывок или прорыв?
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5k
Stray аркадий кац 54 минуты назад
Это очередное пробитие
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11k
Совранский Час назад
Ну всё! Все проблемы в стране решили! Осталось только храм отстроить! И заживём!
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