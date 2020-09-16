Дикого медведя заинтересовала обувь на ногах уснувшего перед собственным бассейном американца

Мэтью Бет, владелец дома, расположенного в черте города Гринфилд (округ Франклин, штат Массачусетс, США) на днях получил очень близкую и незапланированную встречу с косолапым хищником, забравшимся в чужие владения.



Камера безопасности запечатлела момент проникновения медведя на территорию частной собственности.

Сначала бесцеремонный хищник решил утолить жажду и подошёл к бассейну. Затем внимание зверя привлекла обувь задремавшего в шезлонге хозяина жилища.