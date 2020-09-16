Дикого медведя заинтересовала обувь на ногах уснувшего перед собственным бассейном американца

В американском городе Гринфилд камера наблюдения запечатлела медведя, проникнувшего на территорию частного дома. Косолапый хищник освежился у бассейна, а затем решил изучить обувь на ногах спящего пожилого домовладельца.
Мэтью Бет, владелец дома, расположенного в черте города Гринфилд (округ Франклин, штат Массачусетс, США) на днях получил очень близкую и незапланированную встречу с косолапым хищником, забравшимся в чужие владения.
Камера безопасности запечатлела момент проникновения медведя на территорию частной собственности.
Сначала бесцеремонный хищник решил утолить жажду и подошёл к бассейну. Затем внимание зверя привлекла обувь задремавшего в шезлонге хозяина жилища.
Камера безопасности запечатлела момент проникновения медведя на территорию частной собственности.
Сначала бесцеремонный хищник решил утолить жажду и подошёл к бассейну. Затем внимание зверя привлекла обувь задремавшего в шезлонге хозяина жилища.
Когда косолапый путешественник попытался стащить обувь, то потревожил сон владельца. Мужчина спугнул медведя и, попытавшись его сфотографировать, вынудил незваного гостя покинуть территорию.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Барибалhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Барибал