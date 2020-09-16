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Дикого медведя заинтересовала обувь на ногах уснувшего перед собственным бассейном американца

Дикого медведя заинтересовала обувь на ногах уснувшего перед собственным бассейном американца (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 сентября 2020 08:28
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   медведь   обувь   прикол   сша   
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В американском городе Гринфилд камера наблюдения запечатлела медведя, проникнувшего на территорию частного дома. Косолапый хищник освежился у бассейна, а затем решил изучить обувь на ногах спящего пожилого домовладельца.

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Метки: видео   животные   медведь   обувь   прикол   сша   
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6  комментариев
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18k
Батончик с маком Час назад
и эти пиндосы любят нести чушь про медведей в русских городах.
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7k
Bubba_Wash Час назад
смартфоны спасают от медведей? однако.
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2k
смт Час назад
Мдя-) Вместо того чтобы драпать в дом нужно взять телефон и снимать медведя-)
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2k
Денис Колосов смт Час назад
это барибал, очень распространенный и не сильно опасный вид медведей в Америке
https://ru.wikipedia.org/wiki/Барибалhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Барибал
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17k
Аня смт Полчаса назад
От него не убежишь все равно, а так хоть снимки интересные останутся
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117
Родион Виштак Час назад
Медведи любят тухлятинку. Видать духан от ботов шел соответствующий!
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