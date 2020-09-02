FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 8582 поста • 1097 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Медведь совершил налет на магазин

Медведь совершил налет на магазин (2 фото + 1 видео)

Автор:
02 сентября 2020 08:35
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   магазин   медведь   налет   сша   фото   
631
2
1
Сотрудники продуктового магазина при АЗС, разместили в интернете видеозаписи, на которых запечатлены несколько налётов на торговое заведение, совершённые косолапыми воришками.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   животные   магазин   медведь   налет   сша   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
999
eddie 2 часа назад
А ведь медведь мог и продавана сожрать:)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
4k
бедный студент из Африки 9 минут назад
тут прослеживается русский след))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Bhaal Час назад
А говорят, что только в России медведи по улицам ходят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
614
Walther 2 часа назад
BLM рулит!!! Странно, что медведь без оружия был.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Конец онлайн, школа встречай: фотоотчет из соцсетей (22 фото+1 видео) Конец онлайн, школа встречай: фотоотчет из соцсетей (22 фото+1 видео) Мужчина отругал медведя, решившего залезть в его машину Мужчина отругал медведя, решившего залезть в его машину Спасатели достали трех медвежат из мусорного контейнера Спасатели достали трех медвежат из мусорного контейнера Наглость - второе счастье: медведь присоединился к пикнику туристов Наглость - второе счастье: медведь присоединился к пикнику туристов Спасатели с помощью лестницы достали из колодца медведицу с семейством Спасатели с помощью лестницы достали из колодца медведицу с семейством Люди спасли медвежонка, который 4 дня ходил с ведром на голове Люди спасли медвежонка, который 4 дня ходил с ведром на голове
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

783512



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Михаил Кононов: трагическая судьба непримиримого бунтаря
4
67
Михаил Кононов: трагическая судьба непримиримого бунтаря
Что это за штука: самые странные находки
1
78
Что это за штука: самые странные находки
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Избранница Брэда Питта оказалась замужней дамой, а не матерью-одиночкой
0
24
Избранница Брэда Питта оказалась замужней дамой, а не матерью-одиночкой
Как похудеть за неделю в домашних условиях
1
6
Как похудеть за неделю в домашних условиях
Конец онлайн, школа встречай: фотоотчет из соцсетей (22 фото+1 видео)
Конец онлайн, школа встречай: фотоотчет из соцсетей (22 фото+1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Закрыл на ключ
0
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#авария#авто авария#суд#знаменитости#позитив#утро#на различный вкус
#юмор#история#интересное#сша#подборка#познавательно#картинки#природа#смертельное дтп#авария дня
#прикол#интересно#дтп#шоу бизнес#спорт#дети#настроение#смешные#прикольные#автомобили

На что жалуетесь?

Вернуться