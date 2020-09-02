Медведь совершил налет на магазин

В то время, как на видео, записанном 12 августа видно, как медведь входит в магазин и покупатель бьёт его по спине. Ранее другой косолапый беспредельщик, посетивший супермаркет, был запечатлён одним из посетителей.



Местные зоозащитники, начавшие поиски диких зверей, порекомендовали торговым заведениям отключить автоматические двери и использовать сильнопахнущие химические средства для отпугивания животных.