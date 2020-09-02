Медведь совершил налет на магазин

Сотрудники продуктового магазина при АЗС, разместили в интернете видеозаписи, на которых запечатлены несколько налётов на торговое заведение, совершённые косолапыми воришками.
Пол Хей, один из работников магазина рассказал, что местные медведи неоднократно посещали заведение за последние несколько недель. На видео, записанном в прошлую субботу 29 августа, видно, как косолапый налётчик бросается на Пола, когда тот пытался преградить ему путь в магазин.
В то время, как на видео, записанном 12 августа видно, как медведь входит в магазин и покупатель бьёт его по спине. Ранее другой косолапый беспредельщик, посетивший супермаркет, был запечатлён одним из посетителей.
Местные зоозащитники, начавшие поиски диких зверей, порекомендовали торговым заведениям отключить автоматические двери и использовать сильнопахнущие химические средства для отпугивания животных.
Местные зоозащитники, начавшие поиски диких зверей, порекомендовали торговым заведениям отключить автоматические двери и использовать сильнопахнущие химические средства для отпугивания животных.
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