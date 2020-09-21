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Медвежата подрались на крыльце дома американского семейства

Медвежата подрались на крыльце дома американского семейства (2 фото + 1 видео)

Автор:
21 сентября 2020 08:41
Сообщество : Животные
Метки: видео   драка   животные   медведь   медвежата   медвежонок   сша   
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Установленная на частной территории в окрестности города Саут-Лейк-Тахо камера наблюдения запечатлела двух медвежат, устроивших потасовку. Молодые хищники не поделили порог дома и попытались выяснить отношения с помощью когтей и зубов.

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Метки: видео   драка   животные   медведь   медвежата   медвежонок   сша   
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Lynx Минуту назад
Жду поста - самому лень. https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g1798615-Activities-South_Lake_Tahoe_Lake_Tahoe_California_California.htmlhttps://www.tripadvisor.ru/Attractions-g1798615-Activities-South_Lake_Tahoe_Lake_Tahoe_California_California.html
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