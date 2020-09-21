Медвежата подрались на крыльце дома американского семейства

Установленная на частной территории в окрестности города Саут-Лейк-Тахо камера наблюдения запечатлела двух медвежат, устроивших потасовку. Молодые хищники не поделили порог дома и попытались выяснить отношения с помощью когтей и зубов.
Представьте себе, что вас посреди ночи будят странные и пугающие звуки, доносящиеся откуда-то извне вашего дома. Конечно, вы сразу предполагаете, что кто-то пытается проникнуть в ваше жилище, чтобы осуществить ограбление. Вы в ужасе. Поскольку вы боитесь противостоять злоумышленникам и получить травму, по этой причине вы решаете быстро проверить камеры видеонаблюдения, чтобы узнать, что именно происходит за дверью. Но тут вас ожидает большой сюрприз — грабителей-то нет! Это просто два очаровательных медвежонка, которые дерутся на вашем коврике у входной двери. Именно это произошло с 45-летним Педро Росасом (Pedro Rosas) из Саут-Лейк-Тахо, штат Калифорния, США.
«Я услышал шум прямо за нашей дверью и сначала стал волноваться, думая, что какие-то люди пытаются войти внутрь, — рассказал Педро. — Когда же мы проверили наши камеры видеонаблюдения, чтобы посмотреть, откуда доносятся звуки, я был удивлён, увидев двух медведей, дерущихся прямо здесь, на нашем половике.»
Медведи просто решили немного повалять дурака, при этом один из них даже попытался столкнуть другого с лестницы. Через некоторое время появилась их мама, она поднялась по ступенькам крыльца, прошла прямо между ними, после чего спустилась и ушла, дав, по всей вероятности, малышам команду о том, что пора следовать дальше.
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