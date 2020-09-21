Медвежата подрались на крыльце дома американского семейства

Представьте себе, что вас посреди ночи будят странные и пугающие звуки, доносящиеся откуда-то извне вашего дома. Конечно, вы сразу предполагаете, что кто-то пытается проникнуть в ваше жилище, чтобы осуществить ограбление. Вы в ужасе. Поскольку вы боитесь противостоять злоумышленникам и получить травму, по этой причине вы решаете быстро проверить камеры видеонаблюдения, чтобы узнать, что именно происходит за дверью. Но тут вас ожидает большой сюрприз — грабителей-то нет! Это просто два очаровательных медвежонка, которые дерутся на вашем коврике у входной двери. Именно это произошло с 45-летним Педро Росасом (Pedro Rosas) из Саут-Лейк-Тахо, штат Калифорния, США.