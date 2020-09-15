Белорусская таможня заподозрила "Гарри Поттера" в призывах к свержению Лукашенко

К тому же, насколько известно, подобные запросы таможни дело вполне рутинное. Поэтому не совсем понятно, почему в ведомстве решили опровергнуть эту информацию.





"Такие письма не нужно всегда делать, это по требованию таможни. А сейчас такие времена, что, наверное, они от всех книжных изданий такое требуют. Но я точно не знаю. Просто такая книга, которая всем известна, и здесь такой формальный подход, который побеждает", - прокомментировал инцидент издатель книги "Европейскому радио".





Но и вообще, не там ищут. В российском детском журнале "Ежик", вышедшем в начале сентября, было очень интересное краткое изложение сказки Корнея Чуковского "Тараканище". Пользователи Сети обратили внимание на поразительное сходство таракана с президентом Белоруссии. Совпадение?



