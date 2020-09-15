Белорусская таможня заподозрила "Гарри Поттера" в призывах к свержению Лукашенко

Ведомство эту информацию опровергает.
Белорусская таможня обратилась в минскому издательству "Янушкевич" с просьбой письменно подтвердить, что в книге "Гарри Поттер и Тайная комната" нет "призывов к свержению существующей власти в Республике Беларусь", сообщает Tut.by. В издательстве эту информацию подтвердили, а Государственный таможенный комитет в тоже время эти данные опроверг.
"Да, мы действительно получили такое письмо. Книгу мы печатали за рубежом, в ведомстве попросили подтвердить, что ничего такого там нет", - сообщили представители издательства "Янушкевич".
Дело в том, что эта известнейшая книга на белорусском языке издавалась в Литве и, очевидно, таможня решила перестраховаться. Но получилась очередная нелепая история, как со звеном вертолетов, которые были подняты в воздух, чтобы уничтожить воздушные шарики с антигосударственной символикой, прилетевшие со стороны Литвы .
К тому же, насколько известно, подобные запросы таможни дело вполне рутинное. Поэтому не совсем понятно, почему в ведомстве решили опровергнуть эту информацию.
"Такие письма не нужно всегда делать, это по требованию таможни. А сейчас такие времена, что, наверное, они от всех книжных изданий такое требуют. Но я точно не знаю. Просто такая книга, которая всем известна, и здесь такой формальный подход, который побеждает", - прокомментировал инцидент издатель книги "Европейскому радио".
Но и вообще, не там ищут. В российском детском журнале "Ежик", вышедшем в начале сентября, было очень интересное краткое изложение сказки Корнея Чуковского "Тараканище". Пользователи Сети обратили внимание на поразительное сходство таракана с президентом Белоруссии. Совпадение?
В "Ордене Феникса" тогда уж— боку но не пико (@Regula_Hunter) September 15, 2020
Если речь идёт о старом мужике у власти, который не видит реальной проблемы, а вместо этого отправляет мерзких крыс в школы для промывки мозгов и пытается убрать людей, разхлебывающих всю эту кашу
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