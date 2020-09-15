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Белорусская таможня заподозрила "Гарри Поттера" в призывах к свержению Лукашенко

Белорусская таможня заподозрила "Гарри Поттера" в призывах к свержению Лукашенко (6 фото)

Автор:
15 сентября 2020 15:51
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: белоруссия   гарри поттер   книга   курьез   политика   свержение власти   таможня   
947
6

Ведомство эту информацию опровергает.

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Метки: белоруссия   гарри поттер   книга   курьез   политика   свержение власти   таможня   
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3  комментария
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Барт Симпсон 43 минуты назад
это уже дурка! скоро и чиполлино и три толстяка запретят.
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Vic Twin 15 минут назад
Так у него сейчас вся жизнь на нервах.
Ссылка www.youtube.com
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29k
Элек Мек 54 минуты назад
Мистер Картофельная голова.Совпадение???
Мистер Картофельная голова.Совпадение???
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