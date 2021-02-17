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В Испании начались беспорядки из-за ареста оскорбившего короля рэпера-коммуниста

В Испании начались беспорядки из-за ареста оскорбившего короля рэпера-коммуниста (13 фото + 1 видео)

Автор:
17 февраля 2021 08:30
Сообщество : Политика
Метки: Пабло Асель   испания   каталония   монархия   оскорбление   политика   протесты   фото   
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Пабло Аселя приговорили к девяти месяцам тюрьмы: рэпер был несдержан, говоря о монархии, и призывал к терроризму. Жители Каталонии не согласились с задержанием коммуниста и вышли на акции протеста.

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Метки: Пабло Асель   испания   каталония   монархия   оскорбление   политика   протесты   фото   
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28  комментариев
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562
kan35 2 часа назад
Репер коммунист. Оскорбил короля. Что вообще происходит....
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8k
Валерий 2 минуты назад
Идея хорошая а вот подача говно.
P.S. Ненавижу рэп-песня акына: что вижу, то и пою.
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28k
Aleksandr 3 минуты назад
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2k
Frank Borman 5 минут назад
Свободу Павлику! Тоталитарный королевский режим душит демократию и свободу слова! Немедленно ввести санкции против испанской диктатуры! Но пасаран!
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32k
Антон 7 минут назад
А где реакция госдепа? Где санкции против Испании! Сводоба и демократия в опасности! Или только в России демократии запада могут топить за уголовника и прохиндея! Хочу железный занавес! И Железного Феликса вернуть на законное место!
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7k
Клёст 12 минут назад
Ухахатайка!)))
Они на улицах не смогли референдум о независимости Каталонии ,,отбить,,. Лидеры протеста, если не ошибаюсь, сидят на всю катушку.
Кто-то думает что рэпера ,,отобьют,,?
Какой наив)
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38k
Дворняга 15 минут назад
Или мне кажется, или реинкарнация...
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2k
Слава Кокаинум 16 минут назад
Надо сп2 прикрыть и всё наладится
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6k
Владимир Полчаса назад
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28k
LEPA Полчаса назад
Оставьте наконец монархов в покое!

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11k
Элитный тигр LEPA 23 минуты назад
Знаешь, к этому можно относится по разному, но за призывы к терроризму надо сажать однозначно. Это во первых. Во вторых, у нас в России тупых хомяков не сажают за оскорбление президента, а надо бы им впаять общественно-полезный труд, пусть улицы чистят, а то им все виноваты кроме них.
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28k
LEPA Элитный тигр 11 минут назад
Не возбуждайся так,болезный. В нашем случае призывом к терроризму можно считать публичное чтение книжек Дж.Родари. К примеру "Чипполино".
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56k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
Зарубите на носу: нельзя неуважительно относиться к купюрам, на которых изображен король какой бы страной он ни правил. В первую очередь стоит лелеять тайский бат. В Таиланде запрещено наступать на банкноты, мять или топтать их.
Вряд ли вам самим по душе подобная идея зачем так с деньгами?! Но вдруг вас что-то рассердит. И если сорветесь на купюре могут и в места не столь отдаленные отправить.
В настоящее время уголовные наказания за оскорбление величества существуют в Нидерландах, Бахрейне, Кувейте, Таиланде и Брунее. В Испании и Дании за оскорбление величества полагается штраф, превышающий по размеру штраф за оскорбление обычного гражданина. В Таиланде уголовная санкция за оскорбление величества является самой строгой в мире и предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В Нидерландах закон 1881 года, предусматривающий до 5 лет тюремного заключения, использовался для осуждения примерно раз в год в период 2000-2012 годов. В 2018 году максимальное наказание было снижено до 4 месяцев заключения, что совпадает с санкциями за оскорбление офицеров полиции и сотрудников экстренных служб.

Оскорбление главы государства (но не монарха) карается уголовными законодательствами многих стран, включая Польшу (до трёх лет заключения), Азербайджан (до двух лет), Венесуэлу (до 30 месяцев), Турцию (до четырёх лет), Камерун (до пяти лет), Иран (шесть месяцев и телесные наказания), Белоруссия (до 2 лет). Выражение явного неуважения к главе государства, органам власти и символам государства в сети Интернет является административным правонарушением в России с марта 2019 года (до 300 тысяч рублей штрафа или 15 дней ареста); подобные неуважительные высказывания могут блокироваться Генпрокуратурой.
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336
EM 57 минут назад
Да, Навальному далеко до этого репера.
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41k
Митрий Час назад
Рэпер-комунист... Что сука вообще происходит?
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30k
Alex Час назад
Буржуи какаются уже при виде красного флага
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26k
Aqueronte Час назад
Прикольно читает, но не со всем я согласен. Его коммунистические идеи не разделяю, но фоном послушать можно, если в текст не вникать.
Ютуб не даёт выложить, наберите Pablo Hasel gritan no pasaran.
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2k
insaider Час назад
Пипец,Бидон уже угрожал Испании санкциями,или это другое?!
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22
Лёха Час назад
санкции будут?
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149k
☭Cheкаво☭ Час назад
Пабло, МЫ с тобой, держись там!!
Долой монанархию!
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775
Лучший Друг ☭Cheкаво☭ Полчаса назад
Хотите , как в Испании?


Царя на мыло?
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20k
Батончик с маком Час назад
срочно послать дипломатов раздавать энсаймадос мирным протестующим
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24k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
вот он "свобода слова" на западе...
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249
Михаил ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
То есть ты поверил в то, что он получил срок за политические взгляды?
Условку он получил за десяток песен, прославляющих террористов-сепаратистов, а дальше за драку "стенка на стенку" и за избиение свидетеля.
Но да - поскольку он единственный человек, осуждённый за прославление терроризма за последние овердофига лет, то общество типа обсуждает нужно ли за это вообще сажать. Моё персональное имхо - в условиях действующей демократии и честных выборов нет необходимости призывать к насилию. Стань политическим лидером и посмотри, сколько за тебя проголосуют. Получишь голоса - меняй мир как хочешь. А призывать кого-то мочить - это лишнее.
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1k
Леонид Кубарев Михаил Час назад
Это ложь
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