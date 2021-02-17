В Испании начались беспорядки из-за ареста оскорбившего короля рэпера-коммуниста

Пабло Аселя приговорили к девяти месяцам тюрьмы: рэпер был несдержан, говоря о монархии, и призывал к терроризму. Жители Каталонии не согласились с задержанием коммуниста и вышли на акции протеста.
Рэпер Пабло Асель еще в 2015 году получил два года условно за свои политические взгляды, а спустя время суд нашел в его постах в Твиттере и публичных выступлениях на онлайн-площадках клевету в адрес монархии и правящих институтов власти.
Этих прегрешений было достаточно для нового срока.
Суд приговорил рэпера к 9 месяцам ареста. Асель отказался добровольно прибыть в тюрьму 12 февраля и вместе с поддержавшими его людьми забаррикадировался в университете Лериды.
И испанский народ вышел на улицы с акциями протеста. Люди прошли маршем по улицам Барселоны, Жироны, Лериды, Валенсии. Протестующие считают, что Асель выступает за свободу слова, а его арест несправедлив.
В защиту бунтаря была составлена петиция, которую подписали сотни известных деятелей культуры Испании, в числе которых — режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем.
В некоторых городах акции протеста закончились беспорядками и столкновением с полицией, попытавшейся прервать шествие.
В некоторых городах акции протеста закончились беспорядками и столкновением с полицией, попытавшейся прервать шествие.
Акция протеста в Лериде
Манифестанты стали бросать в полицейских камни, поджигать файеры. Полицейские были вынуждены применить против протестующих дубинки и резиновые пули.
Акция протеста в Барселоне
По сообщению на странице правоохранительных органов в Твиттере, в разных городах Испании задержаны 14 человек. Из них два - в Барселоне, четыре — в Вике, восемь — в Льейде. Около 17 человек получили ранения и восемь из них госпитализированы.
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P.S. Ненавижу рэп-песня акына: что вижу, то и пою.
Они на улицах не смогли референдум о независимости Каталонии ,,отбить,,. Лидеры протеста, если не ошибаюсь, сидят на всю катушку.
Кто-то думает что рэпера ,,отобьют,,?
Какой наив)
Вряд ли вам самим по душе подобная идея зачем так с деньгами?! Но вдруг вас что-то рассердит. И если сорветесь на купюре могут и в места не столь отдаленные отправить.
В настоящее время уголовные наказания за оскорбление величества существуют в Нидерландах, Бахрейне, Кувейте, Таиланде и Брунее. В Испании и Дании за оскорбление величества полагается штраф, превышающий по размеру штраф за оскорбление обычного гражданина. В Таиланде уголовная санкция за оскорбление величества является самой строгой в мире и предусматривает до 15 лет лишения свободы.
В Нидерландах закон 1881 года, предусматривающий до 5 лет тюремного заключения, использовался для осуждения примерно раз в год в период 2000-2012 годов. В 2018 году максимальное наказание было снижено до 4 месяцев заключения, что совпадает с санкциями за оскорбление офицеров полиции и сотрудников экстренных служб.
Оскорбление главы государства (но не монарха) карается уголовными законодательствами многих стран, включая Польшу (до трёх лет заключения), Азербайджан (до двух лет), Венесуэлу (до 30 месяцев), Турцию (до четырёх лет), Камерун (до пяти лет), Иран (шесть месяцев и телесные наказания), Белоруссия (до 2 лет). Выражение явного неуважения к главе государства, органам власти и символам государства в сети Интернет является административным правонарушением в России с марта 2019 года (до 300 тысяч рублей штрафа или 15 дней ареста); подобные неуважительные высказывания могут блокироваться Генпрокуратурой.
Ютуб не даёт выложить, наберите Pablo Hasel gritan no pasaran.
Долой монанархию!
Царя на мыло?
Условку он получил за десяток песен, прославляющих террористов-сепаратистов, а дальше за драку "стенка на стенку" и за избиение свидетеля.
Но да - поскольку он единственный человек, осуждённый за прославление терроризма за последние овердофига лет, то общество типа обсуждает нужно ли за это вообще сажать. Моё персональное имхо - в условиях действующей демократии и честных выборов нет необходимости призывать к насилию. Стань политическим лидером и посмотри, сколько за тебя проголосуют. Получишь голоса - меняй мир как хочешь. А призывать кого-то мочить - это лишнее.