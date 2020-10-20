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Женщина из Новороссийска попыталась выбить бесплатное тестирование на COVID-19 и не смогла

Женщина из Новороссийска попыталась выбить бесплатное тестирование на COVID-19 и не смогла (5 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2020 11:22
Сообщество : Пандемия
Метки: видео   коронавирус   новороссийск   пандемия   поликлиника   тест на COVID-19   
1929
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По стране растет число заболевших коронавирусом. При этом бесплатное тестирование на наличие инфекции в большинстве регионов страны еще нужно заслужить. Повышенная температура. сильная усталость и потеря обоняния - еще не симптомы, по мнению врача из Новороссийска. Иными словами, идите в платные клиники и не морочьте нам головы.

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Метки: видео   коронавирус   новороссийск   пандемия   поликлиника   тест на COVID-19   
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653
DeDsmile 2 часа назад
Врач конечно не виновата, она вынуждена делать так, как её руководство велит.
Но тем кто заболевает, кто теряет близких из-за вовремя не поставленного диагноза от этого не легче...
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14k
sanchesS80 19 минут назад
12.10 заболел отец, с бесплатным тестом нас послали - мы сделали платный. Результат - "ковид положительный". С ним в квартире живут моя мать и младший брат. У обоих 14.10 тоже самое. Они решили не тратить на 2 платных теста деньги (3500 руб * 2 раза как никак) и начали просить бесплатный от государства. Как бы обязаны, т.к. есть основание - в квартире уже есть один официально больной.
И что? Уже 4 дня типа едут к ним. Каждый день перезванивают со словами "не успели, ждите завтра". В общем такое ощущение что тупо не хотят статистику портить. Видят что люди пока не помирают, ну и надеются что сами собой выздоровеют. В общем-то и не скрывают - прямо говорят "заберем в больницу, когда начнёте помирать"
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1k
Михаил sanchesS80 5 минут назад
Это нормально, главное ролики про штрафы ЗАБЕЗМАСКИ показывать.
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506
nakluv 19 минут назад
Алтайский край тоже в полной ж..пе. Держитесь Россияне!
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61k
Gogaren_3Meu Полчаса назад
В июле было. Поднялась температура, начался кашель - вызвал врача. Врач пришёл в течение часа, выписал направление на КТ и тесты на ковид. Дошел до поликлиники, за полчаса сделали КТ, взяли сопли из носа, кровь из вены и пальца. Результаты КТ сказали в течение 10 мин - оказался бронхит, дали бесплатную пачку антибиотиков и отправили домой. Через пару дней в электронной медицинской карте появились результаты по ковиду (отрицательные) и антителам (всё по нулям). Каждый день в течение двух недель звонили из горздрава интересовались самочувствием. Так в Москве. Что за дичь творится у вас там в дальнем заМКАДье - не понимаю.
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923
Radugananebe Gogaren_3Meu Полчаса назад
А причем тут Москва? Ежу понятно, что жителям столицы можно не переживать. Анализы возьмут и будут держать ситувцию под контролем. Речь о тех, кому не повезло родиться или жить в столице. Вот им надеяться не на кого.
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1k
Михаил Gogaren_3Meu 14 минут назад
В июне было. Поднялась температура, немного кашлял, сделал платно КТ (до 25 проц. пневмония), вызвал скорую, приехали послушали сказали или везём в больницу к больным там тебе сделают анализ, но до результата домой не отпустят, а это пара дней купи Амоксиклав и пей, потом сходи в поликлинику (дело было в субботу). Выбрал вариант с поликлиникой, пришёл в поликлинику, они говорят с пневмонией иди ложись в больницу, там сделают анализы ЕСЛИ НУЖНО. Мы анализы на коронавирус делать не будем. В общем к понедельнику уже температуры не было и мне стало в очередной раз плевать на наше здравоохранение, тем более всё равно была самоизоляция и я сидел на даче.
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1k
Михаил Полчаса назад
Правительство говорит: Если носить маску, то коронавирус не страшен, значит маску не носили вот и заболели. Хотя возможно у вас нет ещё буквы "Ш" на машине или стёкла передние затонированы или промилей в выдохе больше "0", всё работает только в комплексе. Проверьте себя.
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4k
disevenvis 37 минут назад
Я сегодня сделал бесплатно, терапевт выписала направление, пошел сдал, правда неделю ждать результат. Те кто платно делал уже наследующий день или через день.
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923
Radugananebe disevenvis Полчаса назад
и где вы живете?
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1k
zenon 47 минут назад
Никому нельзя в нынешней ситуации доверять. Теперь у убитых требуют справку где находишься в Раю, или Аду. Если в Раю, то вылечат, если в Аду, то корона там не страшна, как чёрт её малюет. А врачи конечно не виноваты, их крайне запутали указаниями из трёх мест включая Кремль, кроме первых двух.
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2k
x3matic 47 минут назад
Липецкая область.У отца такие же симптомы,только постоянная температура,дышать тяжело а на днях потерял сознание.Вчера отцу сделали КТ.Обнаружили двустороннюю пневманию.40%процентов поражения легких.Он сердечник и у него сахарный диабет.Сегодня поехали в поликлиннику,терапевт сказала ничего страшного, выписала таблетки с уколами и отправила домой.Это писдес.Поликлинники забиты,очередь на КТ с утра и до вечера и КТ платное.Все орут и ругаются с врачами,чуть ли не до драк.Врачи не разговаривают и прячутся..Позвонил в минздрав по Липецкой области,сказали сейчас так лечат,на дому.И это современная Россия.Слов нет.Минздрав это ублюдки.
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1k
Михаил x3matic 10 минут назад
Я же говорю та же херня была в начале лета в Новосибирске. Только у меня было до 25 процентов поражение лёгких, сказали пневмонию сейчас лечат дома, а тест на коронавирус делают ЕСЛИ НАДО. Сказали пей амоксиклав и сиди дома.
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31k
Игорь 48 минут назад
Что касается 1-го фото, то президет Туркмении вообще запретил слово "короновирус".

Вирус есть, но вот борьба с ним в России - это освоение средств и ограничение гражданских свобод, под предлогом борьбы с вирусом.

Насколько этовирус опасен? Может для кого-то опасен, а кто-то переболее, или уже переболел и не заметил.

С действительно опасной заразой борятся так: отделяют больных, контактных от здоровых, выделяют переболевших (если повторно заболеть нельзя). Больные болеют в мед.учреждениях, контактные на КАРАНТИНЕ (а не на самоизоляции), здоровые ведут обычный образ жизни.

Так было при птичьем гриппе, при свином гриппе, при атипичной пневмании, при вспышке оспы в Москве в 60-е, при вспышке сибирской ызвы в ЯНАО несколько лет назад...

А вот при короновирусе такого НЕТ. Нет методики, как отделить больного от здорового, кроме как закрыть человека на карантин (именно на карантин) на 2недели. Но на карантин никого не закрывают, а только на самоизоляцию, и за свой счёт. Вложены деньги в вакцины, в маски, но не в диагностику.

А зачем делать кому-то тест бесплатно, когда работодателей обязали людей, после отпуска, допускать до работы только по предоставлении справки об отсутствии вируса. Причём справка платная и действует 72часа. Неуспел доехать на вахту в Сибирь, делай на месте новую справку, и тоже плати...

Если делается так, а не иначе, значит, власти это выгодно.
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6k
Михалыч Час назад
Не знаю, байка это или правда, но рассказчик зуб на рельсы клал, что это правда.
Большинство вызовов на "скорую" бывают "ни о чем". То кого-то перевезти из одной больницы в другую, то одинокой бабушке поговорить не с кем. История как раз о такой бабушке. Ночь. Ближе к утру. Вызов. Бабке плохо. Раз уже 5-ый за эту ночь. Едет сонный фельдшер. Приезжает. "Что случилось, бабушка?" "Да вот, сынок, что-то плохо мне, бла-бла-бла..." И начинается долгий рассказ про свою болезнь со всеми подробностями, начиная с царя Гороха и до наших дней. Фельдшер сидит, слушает, дремлет. Меряет давление, щупает пульс - все нормально. Он пытается объяснить бабке, что у нее просто бессонница, но бабка не сдается, начинает охать и ахать, как ей плохо. Тогда фельдшер решает воткнуть бабке укол с каким-то витамином или дист. водой, чтобы только отвязалась. Бабка довольная снимает штаны. Фельдшер поднимает глаза на ее внушительный зад и чуть не падает со стула. Там на весь зад красуется надпись, написанная зеленкой: "Бабка все врет!!!"
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31k
Игорь Михалыч 48 минут назад
Концерт М.Задорнова 2003год.
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84
im240 Час назад
эту больную надо вывести во двор и пристрелить.
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1k
Jorr Час назад
Херня, потому что анализ делают по показаниям.
Мне сделали бесплатно, потому что симптомы (высокая температура и кашель) были.
А без симптомов смысл проводить анализы? Если разок чихнула, и сразу побежала с круглыми от страха глазами делать тест - неудивительно, что ее отфутболили.
Вируса не будет обнаружено, потому что он не успел распространиться по организму.
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33k
Андрей Бертон Jorr Час назад
У меня температуры не было, пару дней 37,5 + был легкий кашель. Я бы и не пошел в больницу, но из-за температуры, меня выгнали с работы и пришлось идти в больницу за больничным, На четвёртый день пропало обоняние, только об этом сказал врачу, врач сразу же, направила меня на ПРЦ тест. Сижу, жду результат.
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1k
Jorr Андрей Бертон 21 минуту назад
Ну удачи! Что бы мимо пролетела гадская ковидла!
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3k
AlekseiTFS Час назад
Бывало по осени едешь в метро -пол вагона кашляет и сопли на кулак наматывает ,но едет на работу. А сейчас чуть что сразу к врачу.
Не ясный пень - медицина для того и существует,чтоб к ней обращаться. Но сейчас реально народ при каждом чихе бежит за мешком антибиотиков и к врачу.
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−3
Князь Курбский 2 часа назад
Кадыров свинячий אуй, Аллах сосал у ишака, Мухамед педофил Помогите развить мысль, чтоб было по обиднее

Источник:
Политическая солянка. Часть 268
Политическая солянка. Часть 268Теперь солянка находится под модерацией пользователей, избранных в ходе голосования.

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−3
Князь Курбский 2 часа назад
У нас для чеченцев общагу построили и мечеть. На вашу дань. В Москве. Забрал документы и пошел в иезуитскую коллегию учиться Там этих глистов нет
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1k
Росомаха 2 часа назад
У нас не Китай.... Власти города Циндао в КНР намерены провести массовое тестирование для всех 9,4 млн жителей и гостей города: там обнаружили всего шесть новых заболевших коронавирусом.
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11k
Inlex Росомаха 2 часа назад
там все очень жестко и под контролем иначе так штрафанут что глаза сразу европейскими сделаются
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33k
Андрей Бертон Росомаха 58 минут назад
Если я не ошибаюсь, они закрыли город и сделали всем тесты за 4 дня!
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61k
Gogaren_3Meu Росомаха 43 минуты назад
в мае в Ухане делали такое же тотальное тестирование - 12 миллионов жителей
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923
Radugananebe 2 часа назад
Просто по возможности обращаться в платные клиники и своевременно делать КТ и тесты. И там , в сущности, лотерея, а уж с бесплатной медициной - вообще, сказка со страшным концом.
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9k
alexis Radugananebe 2 часа назад
Женщина из Новороссийска попыталась выбить бесплатное тестирование на COVID-19 и не смогла
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1k
lekha-fil Radugananebe Час назад
ПО ВОЗМОЖНОСТИ!!! Не у всех есть эта возможность.
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43k
noName 2 часа назад
Интересно наблюдать за тем что происходит:одни фанатично не верят в корону,другие так же фанатично,"верят"...Как какой то фантастический роман,где мир "звездой" накрылся и остатки общества превращаются непонятно во что
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27k
winergy2012 noName Час назад
Есть еще третий вариант.Верить не веря.Это значит не обязательно верить,но меры предосторожности принять необходимо.А там будем посмотреть, правда это или нет.
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31k
Игорь winergy2012 42 минуты назад
Есть ещё 4-й вариант: иметь голову на плечах, а в голове серое вещество. Т.е. вирус есть для кого он опасен, для кого нет, х.з. Меры борьбы с вирусом, в России, ни в какие ворота не лезут, поэтому каждый должен думать о себе.
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27k
winergy2012 Игорь 38 минут назад
Так я так и сказал.Принять все меры предосторожности.
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31k
Игорь winergy2012 24 минуты назад
Все меры предосторожности, - это спать в ОЗК и противогазе, а в сортир выезжать в лес за 20км от жилья (и желательно на заразиться от медведя, или не заразить медведя).

Лично я понимаю, что нужно носить маски, т.к. уважаемые люди вложились в производство масок, и пока деньги не отобьют... Идёт 2-я волна, а весной будет 3-я, т.к. именно весной выборы в Думу, а власти акции протеста не нужды. Вирус - очень удобный предлог разогнать всех по домам и рабочим местам. Запугать народ, т.к. запуганными легче управлять.

Только деньги и политики - и ничего личного.
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14k
sanchesS80 noName 20 минут назад
Я не верю в "корону". Я знаю. Это как "2+2=4" - вы верите что это правда или знаете что это правда?
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−3
Князь Курбский 2 часа назад
Может начать его слуг убивать? Как партизаны в ВОВ мочили гауляйтеров, ss овскую мразь, власовцев, гестаповцев, полицаев? Ну кто не зассыт? Например если рак или ВИЧ (которые факту в России больше не лечат) или вот прям хочешь сделать самоубийство? Ну так убей себя. Но возьми с собой несколько мразей Тебе зачтется в Валгалле или раю или во что там веришь. Да хоть бы и не веришь. Добром поминать будут. Например чиновников, мусоров, депутанов, журнашлюх, попов ЗАО РПЦ. Их детей. Почему твои дети не появились на свет или умрут в нищете, а их будут жировать по НАТОвским странам и смеяться от счастья? Это проще чем кажется. Нужно оружие? Помогу. И взрывчатки делать научу. Сазонов, Каляев, Перовская, Гриневицкий и т.п. их именами называли улицы... Зачем вешаться в душной комнате? Уйди красиво и с пользой. Источник:

Источник:
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−3
Князь Курбский 2 часа назад
У нас для чеченцев общагу построили и мечеть. На вашу дань. В Москве. Забрал документы и пошел в иезуитскую коллегию учиться Там этих глистов нет
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