Женщина из Новороссийска попыталась выбить бесплатное тестирование на COVID-19 и не смогла

Инернет-пользователи, обсудив видео в Сети, отнеслись к ситуации по-разному. Одни посочувствовали докторам, вынужденным каждому больному, подозревающему у себя коронавирус, объяснять, что помимо этой инфекции есть и другие заболевания. И тестирование при этом явно излишнее. Другие просто посочувствовали тем, кто вынужден начать проходить квест под названием "бесплатная помощь при коронавирусе".