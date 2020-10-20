Женщина из Новороссийска попыталась выбить бесплатное тестирование на COVID-19 и не смогла

По стране растет число заболевших коронавирусом. При этом бесплатное тестирование на наличие инфекции в большинстве регионов страны еще нужно заслужить. Повышенная температура. сильная усталость и потеря обоняния - еще не симптомы, по мнению врача из Новороссийска. Иными словами, идите в платные клиники и не морочьте нам головы.
Ситуация с коронавирусом в стране с каждым днем становится все тревожнее. Число заболевших, если судить по официальным сайтам медстатистики растет, а вот с диагностикой заболевания в регионах дело обстоит не очень хорошо.
В Сети появилось видео, на котором женщина просит провести ей и ее мужу тест на COVID-19. В числе симптомов она называет повышенную температуру. сильную усталость и потерю обоняния, но для врача поликлиники они не являются достаточным основанием для бесплатного тестирования.
Инернет-пользователи, обсудив видео в Сети, отнеслись к ситуации по-разному. Одни посочувствовали докторам, вынужденным каждому больному, подозревающему у себя коронавирус, объяснять, что помимо этой инфекции есть и другие заболевания. И тестирование при этом явно излишнее. Другие просто посочувствовали тем, кто вынужден начать проходить квест под названием "бесплатная помощь при коронавирусе".
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Но тем кто заболевает, кто теряет близких из-за вовремя не поставленного диагноза от этого не легче...
И что? Уже 4 дня типа едут к ним. Каждый день перезванивают со словами "не успели, ждите завтра". В общем такое ощущение что тупо не хотят статистику портить. Видят что люди пока не помирают, ну и надеются что сами собой выздоровеют. В общем-то и не скрывают - прямо говорят "заберем в больницу, когда начнёте помирать"
Вирус есть, но вот борьба с ним в России - это освоение средств и ограничение гражданских свобод, под предлогом борьбы с вирусом.
Насколько этовирус опасен? Может для кого-то опасен, а кто-то переболее, или уже переболел и не заметил.
С действительно опасной заразой борятся так: отделяют больных, контактных от здоровых, выделяют переболевших (если повторно заболеть нельзя). Больные болеют в мед.учреждениях, контактные на КАРАНТИНЕ (а не на самоизоляции), здоровые ведут обычный образ жизни.
Так было при птичьем гриппе, при свином гриппе, при атипичной пневмании, при вспышке оспы в Москве в 60-е, при вспышке сибирской ызвы в ЯНАО несколько лет назад...
А вот при короновирусе такого НЕТ. Нет методики, как отделить больного от здорового, кроме как закрыть человека на карантин (именно на карантин) на 2недели. Но на карантин никого не закрывают, а только на самоизоляцию, и за свой счёт. Вложены деньги в вакцины, в маски, но не в диагностику.
А зачем делать кому-то тест бесплатно, когда работодателей обязали людей, после отпуска, допускать до работы только по предоставлении справки об отсутствии вируса. Причём справка платная и действует 72часа. Неуспел доехать на вахту в Сибирь, делай на месте новую справку, и тоже плати...
Если делается так, а не иначе, значит, власти это выгодно.
Большинство вызовов на "скорую" бывают "ни о чем". То кого-то перевезти из одной больницы в другую, то одинокой бабушке поговорить не с кем. История как раз о такой бабушке. Ночь. Ближе к утру. Вызов. Бабке плохо. Раз уже 5-ый за эту ночь. Едет сонный фельдшер. Приезжает. "Что случилось, бабушка?" "Да вот, сынок, что-то плохо мне, бла-бла-бла..." И начинается долгий рассказ про свою болезнь со всеми подробностями, начиная с царя Гороха и до наших дней. Фельдшер сидит, слушает, дремлет. Меряет давление, щупает пульс - все нормально. Он пытается объяснить бабке, что у нее просто бессонница, но бабка не сдается, начинает охать и ахать, как ей плохо. Тогда фельдшер решает воткнуть бабке укол с каким-то витамином или дист. водой, чтобы только отвязалась. Бабка довольная снимает штаны. Фельдшер поднимает глаза на ее внушительный зад и чуть не падает со стула. Там на весь зад красуется надпись, написанная зеленкой: "Бабка все врет!!!"
Мне сделали бесплатно, потому что симптомы (высокая температура и кашель) были.
А без симптомов смысл проводить анализы? Если разок чихнула, и сразу побежала с круглыми от страха глазами делать тест - неудивительно, что ее отфутболили.
Вируса не будет обнаружено, потому что он не успел распространиться по организму.
Не ясный пень - медицина для того и существует,чтоб к ней обращаться. Но сейчас реально народ при каждом чихе бежит за мешком антибиотиков и к врачу.
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267 ЧАСТЬ ТУТ
Все ваши посты про Майдан, Украину и другую политику теперь будут попадать на АНТИФИШКИ!...
Лично я понимаю, что нужно носить маски, т.к. уважаемые люди вложились в производство масок, и пока деньги не отобьют... Идёт 2-я волна, а весной будет 3-я, т.к. именно весной выборы в Думу, а власти акции протеста не нужды. Вирус - очень удобный предлог разогнать всех по домам и рабочим местам. Запугать народ, т.к. запуганными легче управлять.
Только деньги и политики - и ничего личного.
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