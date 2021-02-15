14-летняя девочка с мачете заставила грабителей спасаться бегством

В колумбийском городе Богота 14-летняя девочка смогла отбиться от вооруженных грабителей. Злоумышленники попытались атаковать небольшой семейный магазин и встретили достойное сопротивление в лице девочки и её матери.
В момент налета в магазине находились 14-летняя героиня ролика, её мама, маленький ребенок и собака. Женщина набросилась на одного из грабителей, а дочь начала рубить его мачете.
На опубликованном в сети видео запечатлен момент налета с нескольких ракурсов.
На опубликованном в сети видео запечатлен момент налета с нескольких ракурсов.
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