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14-летняя девочка с мачете заставила грабителей спасаться бегством

14-летняя девочка с мачете заставила грабителей спасаться бегством (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 февраля 2021 08:20
Сообщество : Криминал
Метки: видео   грабитель   колумбия   криминал   люди   ограбление   
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В колумбийском городе Богота 14-летняя девочка смогла отбиться от вооруженных грабителей. Злоумышленники попытались атаковать небольшой семейный магазин и встретили достойное сопротивление в лице девочки и её матери.

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Метки: видео   грабитель   колумбия   криминал   люди   ограбление   
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2  комментария
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Андрей Ма-С 41 минуту назад
это не налетчики а залетчики)))
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AGM 39 минут назад
Не зря у них зона прилавка как клетка. И мачете под рукой всегда. А это Богота. Столица страны.
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