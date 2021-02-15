14-летняя девочка с мачете заставила грабителей спасаться бегством

В момент налета в магазине находились 14-летняя героиня ролика, её мама, маленький ребенок и собака. Женщина набросилась на одного из грабителей, а дочь начала рубить его мачете.



На опубликованном в сети видео запечатлен момент налета с нескольких ракурсов.