Как утеплить балкон своими руками

Утепление балкона позволяет сделать из технического помещения в доме уютное место для отдыха. Благодаря этому на нем можно проводить время даже зимой. Причем сделать это своими руками под силу любому владельцу квартиры или коттеджа – нужно лишь правильно подобрать материалы и следовать инструкциям по выполнению работ.
3 основные направления в утеплении
1. Снаружи – так точка промерзания смещается наружу, в сторону вмонтированного утеплителя. Это экономит внутреннее пространство и не только утепляет стену, но и сохраняет ее несущие свойства. Однако такой вариант требует обращения к профессионалам (промышленным альпинистам). Подробнее в статье “Утепление балкона снаружи“.
2. Изнутри – самый популярный вариант, позволяющий выполнить все работы самостоятельно. Но при этом уменьшается площадь помещения.
3. С двух сторон – абсолютно нецелесообразное решение, потому что тепловая эффективность от этого не повышается, а вот затраты растут в геометрической прогрессии.
Важно отметить, что во многих случаях работы по утеплению лоджии снаружи не ограничиваются договором со специалистами по высотной отделке. Чтобы начать их, нужно получить разрешение городских властей, особенно если речь идет про здания, которые имеют архитектурную ценность. Поэтому чаще все же выбирают утепление изнутри.
2. Изнутри – самый популярный вариант, позволяющий выполнить все работы самостоятельно. Но при этом уменьшается площадь помещения.
3. С двух сторон – абсолютно нецелесообразное решение, потому что тепловая эффективность от этого не повышается, а вот затраты растут в геометрической прогрессии.
Важно отметить, что во многих случаях работы по утеплению лоджии снаружи не ограничиваются договором со специалистами по высотной отделке. Чтобы начать их, нужно получить разрешение городских властей, особенно если речь идет про здания, которые имеют архитектурную ценность. Поэтому чаще все же выбирают утепление изнутри.
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Чем лучше утеплять: ТОП-5 материалов
Ассортимент строительных материалов позволяет найти утеплители, которые соответствуют климатическим условиям региона и выбранной системе отопления. Главными техническими характеристиками в этом случае являются коэффициент теплопередачи, устойчивость к механическим действиям и гидронепроницаемость.
1. Пенополистирол (пенопласт)
Наиболее востребованный материал для утепления балкона. Обычно применяют листовой пенопласт толщиной 5 см, либо, в условиях сурового климата, – 10 см.
Преимущества:
низкий коэффициент теплопроводности – т.е. высокая теплоизоляция даже без дополнительных материалов;
удовлетворительная прочность – можно использовать плотные отделочные материалы;
высокий показатель влагопоглощения – нет необходимости в лишнем слое гидроизоляции;
экологичность и гигиеничность – не выделяет опасные вещества, не будет развиваться плесень, при работе — не образуется пыль;
простота монтажа – листовой пенопласт легко режется на куски;
длительный срок эксплуатации – до 30 лет (при соблюдении технологии).
Недостатки:
плохая воздухопроводность – нужны дополнительные способы вентиляции;
низкий показатель шумоизоляции;
слабая стойкость к химсредствам на основе спиртов и нефтепродуктов, а также к некоторым лакам и олифам;
высокая горючесть.
Утепление лоджии или балкона выполняют со строительным пенопластом плотностью 35–40 кг/м³. Его легко отличить от упаковочного по ячейкам-многоугольникам.
Преимущества:
низкий коэффициент теплопроводности – т.е. высокая теплоизоляция даже без дополнительных материалов;
удовлетворительная прочность – можно использовать плотные отделочные материалы;
высокий показатель влагопоглощения – нет необходимости в лишнем слое гидроизоляции;
экологичность и гигиеничность – не выделяет опасные вещества, не будет развиваться плесень, при работе — не образуется пыль;
простота монтажа – листовой пенопласт легко режется на куски;
длительный срок эксплуатации – до 30 лет (при соблюдении технологии).
Недостатки:
плохая воздухопроводность – нужны дополнительные способы вентиляции;
низкий показатель шумоизоляции;
слабая стойкость к химсредствам на основе спиртов и нефтепродуктов, а также к некоторым лакам и олифам;
высокая горючесть.
Утепление лоджии или балкона выполняют со строительным пенопластом плотностью 35–40 кг/м³. Его легко отличить от упаковочного по ячейкам-многоугольникам.
2. Экструдированный пенополистирол (пеноплекс)
Минусом экструдированного пенополистирола считается его высокая стоимость. На рынке представлено несколько видов материала (по назначению):
«Фундамент» — для утепления заглубленных в землю конструкций.
«Кровля» — для отделки чердачных помещений, отличается хрупкостью.
«Стена» — для обшивки наружных стен и перегородок выше уровня грунта.
«Комфорт» — для утепления лоджий и балконов (сбалансированный вид).
Обычно листы пеноплекса скрепляют монтажной пеной или «жидкими гвоздями».
Этот материал является улучшенной версией обычного пенопласта – более низкий показатель теплопроводности за счет равномерной пористой структуры. К другим отличиям пеноплекса относят меньшую пожароопасность и большую прочность – его можно укладывать даже на пол. В остальном достоинства материалов совпадают.
«Фундамент» — для утепления заглубленных в землю конструкций.
«Кровля» — для отделки чердачных помещений, отличается хрупкостью.
«Стена» — для обшивки наружных стен и перегородок выше уровня грунта.
«Комфорт» — для утепления лоджий и балконов (сбалансированный вид).
Обычно листы пеноплекса скрепляют монтажной пеной или «жидкими гвоздями».
Этот материал является улучшенной версией обычного пенопласта – более низкий показатель теплопроводности за счет равномерной пористой структуры. К другим отличиям пеноплекса относят меньшую пожароопасность и большую прочность – его можно укладывать даже на пол. В остальном достоинства материалов совпадают.
3. Минеральная вата
Для утепления балкона лучше подходит базальтовая минвата — самая экологичная разновидность материала с отличными техническими характеристиками.
Преимущества:
низкий коэффициент теплопроводности – почти как у пеноплекса;
гидронепроницаемость – в том случае, если выбирается базальтовый тип ваты;
хорошая воздухопроницаемость – формирование здорового микроклимата;
отличный показатель звукоизоляции – шум с улицы сводится к минимуму;
достаточная прочность – минвату можно использовать для утепления пола;
огнестойкость – температура плавления составляет 1000°С;
безопасность для экологии и здоровья – нет выделений вредных веществ, развитие плесени и грибков исключено;
устойчивость к химическим веществам.
Недостатки:
высокая стоимость;
образование пыли при разрезании, для работы требуется спецодежда.
Не стоит проводить утепление лоджии своими руками при помощи традиционной стекловаты – ее частицы могут въесться в слизистые оболочки, кожу и волосы.
Преимущества:
низкий коэффициент теплопроводности – почти как у пеноплекса;
гидронепроницаемость – в том случае, если выбирается базальтовый тип ваты;
хорошая воздухопроницаемость – формирование здорового микроклимата;
отличный показатель звукоизоляции – шум с улицы сводится к минимуму;
достаточная прочность – минвату можно использовать для утепления пола;
огнестойкость – температура плавления составляет 1000°С;
безопасность для экологии и здоровья – нет выделений вредных веществ, развитие плесени и грибков исключено;
устойчивость к химическим веществам.
Недостатки:
высокая стоимость;
образование пыли при разрезании, для работы требуется спецодежда.
Не стоит проводить утепление лоджии своими руками при помощи традиционной стекловаты – ее частицы могут въесться в слизистые оболочки, кожу и волосы.
4. Пенофол (вспененный полиэтилен с фольгированным слоем)
Основными преимуществами материала являются способность отражать тепло и легкость в работе – он выпускается в рулонах и матах. Но использовать пенофол без других материалов не имеет смысла, потому что он не обеспечивает необходимый уровень теплоизоляции.
Существует несколько его разновидностей:
«А» — с односторонним слоем отражения, для комбинированного утепления.
«В» — с двусторонним отражением, для теплого пола, подложки под стяжку.
«С» — самоклеющийся вид с минимальными требованиями к поверхностям.
Чтобы пенофол действительно отображал потоки тепла, его нужно прокладывать фольгированной (металлизированной) стороной по направлению внутрь комнаты.
Существует несколько его разновидностей:
«А» — с односторонним слоем отражения, для комбинированного утепления.
«В» — с двусторонним отражением, для теплого пола, подложки под стяжку.
«С» — самоклеющийся вид с минимальными требованиями к поверхностям.
Чтобы пенофол действительно отображал потоки тепла, его нужно прокладывать фольгированной (металлизированной) стороной по направлению внутрь комнаты.
5. Изолон
Усовершенствованный вариант пенофола, уже хорошо подходящий для утепления лоджии и балкона. Также выпускается в рулонах и отражает тепловые потоки.
Преимущества:
огнестойкость – в контакте с огнем распадается на углекислоту и воду;
хорошие показатели тепло- и шумоизоляции;
стойкость к резким температурным перепадам;
долгий срок эксплуатации – более 100 лет;
удобство монтажа – гибкость материала позволяет закрыть трудные места;
защитные свойства – может выступить барьером при протечке воды.
Недостатки:
высокая стоимость;
тонкость – структура легко повреждается и теряет свои характеристики;
необходимость точного соблюдения технологии укладки.
Преимущества:
огнестойкость – в контакте с огнем распадается на углекислоту и воду;
хорошие показатели тепло- и шумоизоляции;
стойкость к резким температурным перепадам;
долгий срок эксплуатации – более 100 лет;
удобство монтажа – гибкость материала позволяет закрыть трудные места;
защитные свойства – может выступить барьером при протечке воды.
Недостатки:
высокая стоимость;
тонкость – структура легко повреждается и теряет свои характеристики;
необходимость точного соблюдения технологии укладки.
Как утеплить балкон: подготовительные работы
Какой бы из материалов ни был выбран в результате, действия по подготовке помещения будут одинаковыми. И они должны быть обязательно проведены, потому что если сквозь щели и трещины под утеплитель просочится вода, то он постепенно потеряет свою функциональность и обшивку придется менять.
Подготовительные работы до утепления проводят в четкой последовательности:
Очищение всех поверхностей от следов цемента, старой краски и т.д.
Уборка всего мелкого мусора и пыли – желательно при помощи пылесоса.
Замазка цементным раствором и шпатлевкой всех щелей, трещин и зазоров.
Расширение щелей между плитами. Затем их нужно побрызгать водой и заполнить стандартной пеной для монтажа.
Срезание излишков пены, герметика и других строительных растворов – после высыхания всех поверхностей.
Покрытие грунтовкой.
Подготовительные работы до утепления проводят в четкой последовательности:
Очищение всех поверхностей от следов цемента, старой краски и т.д.
Уборка всего мелкого мусора и пыли – желательно при помощи пылесоса.
Замазка цементным раствором и шпатлевкой всех щелей, трещин и зазоров.
Расширение щелей между плитами. Затем их нужно побрызгать водой и заполнить стандартной пеной для монтажа.
Срезание излишков пены, герметика и других строительных растворов – после высыхания всех поверхностей.
Покрытие грунтовкой.
Следующий этап – гидроизоляция балкона или лоджии: пола и нижней части стен. Эти работы могут выполняться несколькими способами, подходит каждый из них:
Прокладка рулонных материалов. В большей части случаев это рубероид. Раньше его клеили на разогретую горелкой мастику, но сейчас выпускают материал с уже нанесенным клеевым слоем, которому тоже нужен подогрев.
Пропитка проникающими составами. Подходит для бетонных поверхностей. При нанесении такой гидроизоляции нужно быть очень осторожным, так как эти составы могут вызвать ожог. Их наносят в несколько слоев, дожидаясь проникания в толщу плиты: там они кристаллизуются и запечатывают поры.
Покрытие жидкой резиной – используется для полов из плитки. Для этого специальный состав наливают лужами и распространяют валиком и кистью.
Нанесение водостойких штукатурных смесей – способ покрытия такой же.
Покраска густотертой масляной краской – «народный метод», подходящий для плиточных стен, потому что бетон будет слишком быстро ее впитывать.
Укладка толстой полиэтиленовой пленки. Ее выстилают так, чтобы пленка образовывала своего рода емкость для утеплителя. Доступный метод.
Пропитка проникающими составами. Подходит для бетонных поверхностей. При нанесении такой гидроизоляции нужно быть очень осторожным, так как эти составы могут вызвать ожог. Их наносят в несколько слоев, дожидаясь проникания в толщу плиты: там они кристаллизуются и запечатывают поры.
Покрытие жидкой резиной – используется для полов из плитки. Для этого специальный состав наливают лужами и распространяют валиком и кистью.
Нанесение водостойких штукатурных смесей – способ покрытия такой же.
Покраска густотертой масляной краской – «народный метод», подходящий для плиточных стен, потому что бетон будет слишком быстро ее впитывать.
Укладка толстой полиэтиленовой пленки. Ее выстилают так, чтобы пленка образовывала своего рода емкость для утеплителя. Доступный метод.
Шаг 1. Утепление пола
После того, как на пол балкона или лоджии был уложен гидроизоляционный слой, устанавливаются лаги. Это металлические балки или деревянные бруски, которые выступают основой для полов (подробнее в статье “лаги на балконе“). Для балкона лучше подойдут деревянные детали с содержанием влаги в материале не более 12% и с антисептической обработкой.
Высота брусков 10–15 см, а расстояние между ними должно соответствовать ширине утеплителя. Для закрепления брусков в нужном положении и заделке отверстий между ними и стеной используют монтажную пену. Это не отразится на эстетичности основы, так как после засыхания излишки пены легко снимаются ножом.
Далее прокладывается теплоизоляционный слой – так, чтобы между материалом и лагами не осталось щелей, иначе работы окажутся напрасными. Если утепление идет в несколько слоев, то следующий нужно смещать так, чтобы швы не совпадали.
Далее идет прокладка слоя пароизоляции – защита от конденсата. Затем к лагам остается прикрепить «черновик» пола из досок, ДВП, ДСП, фанеры. После того, как все работы по утеплению лоджии или балкона будут закончены, на него можно будет уложить выбранное покрытие – ковровое, линолеум и т.д.
Высота брусков 10–15 см, а расстояние между ними должно соответствовать ширине утеплителя. Для закрепления брусков в нужном положении и заделке отверстий между ними и стеной используют монтажную пену. Это не отразится на эстетичности основы, так как после засыхания излишки пены легко снимаются ножом.
Далее прокладывается теплоизоляционный слой – так, чтобы между материалом и лагами не осталось щелей, иначе работы окажутся напрасными. Если утепление идет в несколько слоев, то следующий нужно смещать так, чтобы швы не совпадали.
Далее идет прокладка слоя пароизоляции – защита от конденсата. Затем к лагам остается прикрепить «черновик» пола из досок, ДВП, ДСП, фанеры. После того, как все работы по утеплению лоджии или балкона будут закончены, на него можно будет уложить выбранное покрытие – ковровое, линолеум и т.д.
Шаг 2. Утепление потолка
Есть две технологии – с каркасом для балкона и без него. Но в обоих случаях до начала работ на потолочную плиту нужно нанести антисептический состав (защита от плесени).
Каркасное утепление потолка на балконе начинается с обрешетки из брусков и дюбелей. Потом в обрешетку монтируют утеплитель. Для такого варианта хорошо подходят минеральная вата и пенопласт. Он держится без дополнительных крепежей. Минвату требуется закрепить строительной пеной. Дальше потолок можно отделывать гипсокартоном, вагонкой, ПВХ-панелями и др. Подробнее в статье “Обшивка балкона“
Теплоизоляция без каркаса начинается с обработки плиты укрепляющим грунтом. Это делается для более прочной фиксации утепляющего материала. Потом клей (обязательно без содержания толуола) наносится на листы, и они приклеиваются к потолку. Если есть сомнения в надежности, можно дополнительно использовать дюбель-гвозди. Стыки заделываются монтажной пенкой, а ее остатки счищаются.
Каркасное утепление потолка на балконе начинается с обрешетки из брусков и дюбелей. Потом в обрешетку монтируют утеплитель. Для такого варианта хорошо подходят минеральная вата и пенопласт. Он держится без дополнительных крепежей. Минвату требуется закрепить строительной пеной. Дальше потолок можно отделывать гипсокартоном, вагонкой, ПВХ-панелями и др. Подробнее в статье “Обшивка балкона“
Теплоизоляция без каркаса начинается с обработки плиты укрепляющим грунтом. Это делается для более прочной фиксации утепляющего материала. Потом клей (обязательно без содержания толуола) наносится на листы, и они приклеиваются к потолку. Если есть сомнения в надежности, можно дополнительно использовать дюбель-гвозди. Стыки заделываются монтажной пенкой, а ее остатки счищаются.
Шаг 3. Утепление стен
Сначала создается деревянная обрешетка. Расстояние между брусками равняется ширине листов утеплителя (как и при работе с полом). Потом в них заправляется выбранный материал, а стыки между частей также заполняются монтажной пеной.
Сверху идет защитный слой из пароизоляционной пленки. Обычно стену, которая соединяет балкон и жилую комнату, утепляют в один слой, внешние – в два слоя.
Сверху идет защитный слой из пароизоляционной пленки. Обычно стену, которая соединяет балкон и жилую комнату, утепляют в один слой, внешние – в два слоя.
Шаг 4. Утепление окон
При холодном остеклении неважно, как утеплить лоджию или балкон. Воздух все равно будет проходить в помещение и находиться там будет также неуютно. Поэтому теплоизоляционные работы подразумевают еще установку пластиковых окон.
Для переделки пространства в жилую комнату (кабинет, мини-кинотеатр, детскую зону для игр) лучше выбирать пятикамерные ПВХ-окна с энергосберигающими стеклопакетами или с тремя стеклами и распашными створками. У них высокие показатели герметичности и хорошая тепло- и звукоизоляция. Только нужно тщательно продумать расстановку мебели, чтобы не мешать их открытию.
Перед установкой пластиковых окон важно проверить парапет балкона – т.е. внешнюю перегородку. Он должен быть прочным, потому что оконная конструкция обладает внушительным весом. В крайнем случае можно попробовать утеплить окна своими руками – заполнив пустоты, через которые идет воздух, монтажной пеной либо же силиконовым герметиком. Также можно использовать минеральную вату. Но такие методы не смогут обеспечить действительно качественной теплоизоляции балкона.
Для переделки пространства в жилую комнату (кабинет, мини-кинотеатр, детскую зону для игр) лучше выбирать пятикамерные ПВХ-окна с энергосберигающими стеклопакетами или с тремя стеклами и распашными створками. У них высокие показатели герметичности и хорошая тепло- и звукоизоляция. Только нужно тщательно продумать расстановку мебели, чтобы не мешать их открытию.
Перед установкой пластиковых окон важно проверить парапет балкона – т.е. внешнюю перегородку. Он должен быть прочным, потому что оконная конструкция обладает внушительным весом. В крайнем случае можно попробовать утеплить окна своими руками – заполнив пустоты, через которые идет воздух, монтажной пеной либо же силиконовым герметиком. Также можно использовать минеральную вату. Но такие методы не смогут обеспечить действительно качественной теплоизоляции балкона.
Шаг 5. Система обогрева и вентиляции
Зимы на территории РФ обычно холодные, так что находиться даже на утепленном балконе не всегда комфортно. Однако проводить на него центральное отопление нельзя – по строительным нормам. Оптимальным вариантом станет электрический обогреватель, но его нужно ставить около стены, а не возле окон (чтобы они не потели). Подробнее в статьях “перенос батареи на лоджию” и “отопление балкона“.
Еще одно решение – технология «теплый пол». Он может быть электрическим или водяным. Современные системы гарантируют длительный срок его эксплуатации. Рекомендуют выбирать вариант с теплорегулятором – для контроля температуры.
А так как все щели на балконе или лоджии заделаны в ходе утеплительных работ, нужно обеспечивать приток свежего воздуха в квартиру. Кроме проветривания это может сделать «бризер» – простая и компактная система приточной вентиляции.
Еще одно решение – технология «теплый пол». Он может быть электрическим или водяным. Современные системы гарантируют длительный срок его эксплуатации. Рекомендуют выбирать вариант с теплорегулятором – для контроля температуры.
А так как все щели на балконе или лоджии заделаны в ходе утеплительных работ, нужно обеспечивать приток свежего воздуха в квартиру. Кроме проветривания это может сделать «бризер» – простая и компактная система приточной вентиляции.
Шаг 6. Отделочные работы
Финальная отделка начинается с потолка и заканчивается полом. После укладки плинтусов и монтажа выключателей и розеток работы по утеплению лоджии уже считаются законченными. Дальше помещение можно декорировать на свой вкус.
Для отделки стен используют ПВХ-панели, вагонку и даже ламинат. Иногда просто оклеивают их обоями или красят. Эти работы тоже легко сделать самостоятельно.
Для отделки стен используют ПВХ-панели, вагонку и даже ламинат. Иногда просто оклеивают их обоями или красят. Эти работы тоже легко сделать самостоятельно.
Распространенные ошибки
Важно знать не только как правильно утеплить лоджию, но и чего делать нельзя. От ошибок никто не застрахован, но рекомендации позволят их предотвратить.
Вынесение на балкон или лоджию радиаторов центрального отопления
Такие действия будут рано или поздно обнаружены и систему придется убрать. К тому же, это небезопасно – радиаторы включены в общую сеть, перепланировка которой может вызвать серьезные нарушения. Плюс за это накладывается штраф. Подробнее в статье “перенос батареи на лоджию“
Снос дверного или оконного блока из квартиры на балкон
С юридической точки зрения, это перепланировка, требующая разрешения. Отсюда следует, что в некоторых случаях это разрешение может быть законно получено. Подробнее читайте в статье “объединение лоджии с комнатой“
Слепое повторение сюжетов из телевизионных передач о ремонте
В подобных программах нередко объединяют балкон и комнату. Контролирующие органы могут признать это нарушением: например, за ухудшение теплоснабжения соседних квартир. Тогда потребуется демонтаж и выплата крупного штрафа.
Безрамное остекление
Визуально это выглядит очень интересно. Но для утепления нужны двойные и тройные ПВХ-окна.
Вынесение на балкон или лоджию радиаторов центрального отопления
Такие действия будут рано или поздно обнаружены и систему придется убрать. К тому же, это небезопасно – радиаторы включены в общую сеть, перепланировка которой может вызвать серьезные нарушения. Плюс за это накладывается штраф. Подробнее в статье “перенос батареи на лоджию“
Снос дверного или оконного блока из квартиры на балкон
С юридической точки зрения, это перепланировка, требующая разрешения. Отсюда следует, что в некоторых случаях это разрешение может быть законно получено. Подробнее читайте в статье “объединение лоджии с комнатой“
Слепое повторение сюжетов из телевизионных передач о ремонте
В подобных программах нередко объединяют балкон и комнату. Контролирующие органы могут признать это нарушением: например, за ухудшение теплоснабжения соседних квартир. Тогда потребуется демонтаж и выплата крупного штрафа.
Безрамное остекление
Визуально это выглядит очень интересно. Но для утепления нужны двойные и тройные ПВХ-окна.
Особенности утеплительных работ
Все деревянные детали нужно обрабатывать антисептиками и составами с гидрозащитными свойствами.
Лучший вариант теплоизоляции (в регионах с суровым климатом) – «пирог» с воздушной прослойкой. В качестве слоев подходят пеноплекс и пенофол.
Хорошей подложкой для обрешетки на потолке считается фольгированный полиэтилен. Его можно крепить на двусторонний строительный скотч.
Наружный слой монтажной пены нужно обрабатывать шпаклевкой, краской или герметиком, иначе он быстро потемнеет под действием ультрафиолета.
Для заделки швов не используют гипсовую шпатлевку – она боится влаги.
Из обогревателей подходят электрические, масляные и инфракрасные.
Если ремонт был проведен правильно и с соблюдением всех технологий, балкон и лоджия станут полноценным продолжением квартиры. Там можно разместить как кабинет на балконе, так и гардеробную или мини-спортзал. Утепление увеличивает полезную площадь квартиры, что может быть очень важно при расширении семьи.
На работы (при самостоятельном исполнении) обычно уходит от трех дней до недели.
Лучший вариант теплоизоляции (в регионах с суровым климатом) – «пирог» с воздушной прослойкой. В качестве слоев подходят пеноплекс и пенофол.
Хорошей подложкой для обрешетки на потолке считается фольгированный полиэтилен. Его можно крепить на двусторонний строительный скотч.
Наружный слой монтажной пены нужно обрабатывать шпаклевкой, краской или герметиком, иначе он быстро потемнеет под действием ультрафиолета.
Для заделки швов не используют гипсовую шпатлевку – она боится влаги.
Из обогревателей подходят электрические, масляные и инфракрасные.
Если ремонт был проведен правильно и с соблюдением всех технологий, балкон и лоджия станут полноценным продолжением квартиры. Там можно разместить как кабинет на балконе, так и гардеробную или мини-спортзал. Утепление увеличивает полезную площадь квартиры, что может быть очень важно при расширении семьи.
На работы (при самостоятельном исполнении) обычно уходит от трех дней до недели.
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