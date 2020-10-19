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Как утеплить балкон своими руками

Как утеплить балкон своими руками (15 фото)

Автор:
19 октября 2020 08:36
Сообщество : Сделай сам!
Метки: балкон   ремонт   своими руками   сделай сам   совет   утеплить балкон   фото   
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Утепление балкона позволяет сделать из технического помещения в доме уютное место для отдыха. Благодаря этому на нем можно проводить время даже зимой. Причем сделать это своими руками под силу любому владельцу квартиры или коттеджа – нужно лишь правильно подобрать материалы и следовать инструкциям по выполнению работ.
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Метки: балкон   ремонт   своими руками   сделай сам   совет   утеплить балкон   фото   
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Шурман Полчаса назад
Сынок помоги банки вынести на балкон , папа так он же у нас утепленный :) сынок поставь маринад на балкон , папа так он же у нас теплый :) ну все сынок теперь мы будем жить в тепле но голодные :)
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