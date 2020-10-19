Как утеплить балкон своими руками

После того, как на пол балкона или лоджии был уложен гидроизоляционный слой, устанавливаются лаги. Это металлические балки или деревянные бруски, которые выступают основой для полов (подробнее в статье “лаги на балконе“). Для балкона лучше подойдут деревянные детали с содержанием влаги в материале не более 12% и с антисептической обработкой.



Высота брусков 10–15 см, а расстояние между ними должно соответствовать ширине утеплителя. Для закрепления брусков в нужном положении и заделке отверстий между ними и стеной используют монтажную пену. Это не отразится на эстетичности основы, так как после засыхания излишки пены легко снимаются ножом.



Далее прокладывается теплоизоляционный слой – так, чтобы между материалом и лагами не осталось щелей, иначе работы окажутся напрасными. Если утепление идет в несколько слоев, то следующий нужно смещать так, чтобы швы не совпадали.



Далее идет прокладка слоя пароизоляции – защита от конденсата. Затем к лагам остается прикрепить «черновик» пола из досок, ДВП, ДСП, фанеры. После того, как все работы по утеплению лоджии или балкона будут закончены, на него можно будет уложить выбранное покрытие – ковровое, линолеум и т.д.