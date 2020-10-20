Идеи для пола своими руками

Как с помощью простых и доступных материалов создать эксклюзивное напольное покрытие.
Огромный выбор напольных покрытий позволяет удовлетворить практически любые запросы. Однако, когда речь идет об эксклюзиве, ситуация осложняется солидной стоимостью материалов. И когда желание не подкреплено финансовыми возможностями, на выручку приходят практически подручные средства, фантазия и трудолюбие. Потратив минимум на материалы, в результате реально получить оригинальные полы, которые станут украшением и предметом гордости. Для этого используют упаковочную бумагу, обои или ткань.
Пол из бумаги: подготовка поверхности
Перечисленные старые способы больше подходят для прочного, ровного бетонного или плитного основания (ДВП, ДСП, фанера, ОСП, ЦСП). Если полы паркетные или дощатые, придется или шпаклевать все стыки, или выравнивать поверхность, опять же, плитами. При необходимости также заделываются все ямки, удаляются бугорки. Так как работать предстоит с тонкими материалами, даже незначительные неровности проявятся после финишной лакировки, поэтому пол должен быть чистым идеально, а не на половину (рекомендуется его помыть и пропылесосить, чтобы убрать
Пол из упаковочной бумаги
Наличие камня в отделке всегда было признаком достатка, однако есть идея, как создать эффект каменного пола с помощью упаковочной бумаги. Делать такой пол мы будем с простейшим набором инструментов и дополнительных материалов, также не относящиеся к категории люксовых или труднодоступных:
Бумага – в рулонах или упаковочные пакеты;
Клей – ПВА эффективнее обойного;
Лак – для внутренних работ, матовый или глянцевый, в зависимости от желаемого эффекта.
Чтобы получился действительно эффектный пол, бумага под лак должна быть как следует измята, можно даже оставить на ночь под грузом, чтобы появились характерные заломы. В процессе наклеивания она расправится, и покрытие получится гладким, но следы заломов останутся и дадут фактуру. Мятую упаковочную бумагу рвут на куски, именно рвут, чтобы получить неровный край. Если основание плитное – клей разводят с водой 1/3, если бетонное – 1/1. Клеем можно покрыть сразу обе стороны бумаги, или сначала на одну, а после укладки фрагмента на пол, и поверх него. Укладывают оберточной бумаги куски с перехлестами, тщательно разравнивая, выгоняя воздушные пузыри и излишки клея. Клей наносят руками, кистью и даже шпателем, кому чем удобнее. Перехлесты должны быть с запасом, так как при высыхании кусочки слегка сожмутся, и могут образоваться залысины.
Бумага – в рулонах или упаковочные пакеты;
Клей – ПВА эффективнее обойного;
Лак – для внутренних работ, матовый или глянцевый, в зависимости от желаемого эффекта.
Чтобы получился действительно эффектный пол, бумага под лак должна быть как следует измята, можно даже оставить на ночь под грузом, чтобы появились характерные заломы. В процессе наклеивания она расправится, и покрытие получится гладким, но следы заломов останутся и дадут фактуру. Мятую упаковочную бумагу рвут на куски, именно рвут, чтобы получить неровный край. Если основание плитное – клей разводят с водой 1/3, если бетонное – 1/1. Клеем можно покрыть сразу обе стороны бумаги, или сначала на одну, а после укладки фрагмента на пол, и поверх него. Укладывают оберточной бумаги куски с перехлестами, тщательно разравнивая, выгоняя воздушные пузыри и излишки клея. Клей наносят руками, кистью и даже шпателем, кому чем удобнее. Перехлесты должны быть с запасом, так как при высыхании кусочки слегка сожмутся, и могут образоваться залысины.
После того, как весь пол будет покрыт оберточной бумагой, его оставляют до полного высыхания (около двух суток). Следующим этапом становится лакирование получившегося покрытия – если цвет устраивает, используют бесцветный паркетный лак, если нет – оттеночный, также можно пройтись морилкой перед лакированием. Но даже без дополнительного окрашивания пол получится неоднородного оттенка, так как изнаночная и лицевая сторона вощеной упаковочной бумаги при обработке клеем дают разный оттенок, и в процессе укладки обязательно будут чередоваться.
Чтобы сделать полы из оберточной бумаги прочными и устойчивыми к истиранию, лак наносят в несколько подходов, с высыханием каждого слоя. При необходимости, промежуточные слои шлифуют. Лак стоит выбирать повышенной износостойкости или использовать в качестве финишного слоя прозрачный наливной пол.
Полы из обоев
Единственное ограничение при выборе обоев – они должны быть только бумажными, ни виниловые, ни флизелиновые для реализации этой оригинальной идеи не подойдут. В остальном фантазия не ограничена, это может быть имитация натуральной древесины, нарезка из разных рулонов или целые, фотообои дадут 3D эффект. Технология не отличается от предыдущей, только мять обои не нужно, и покрыть клеем следует не обе стороны, а пол и тыльную сторону. Слой клея на полу не только повысит адгезию, но и упростит ровную стыковку фрагментов. Если наслоения упаковочной бумаги только увеличивают декоративность, при оклеивании пола обоями шов должен быть практически незаметным. После высыхания обоев их тоже тщательно покрывают в несколько подходов бесцветным лаком.
Если обои однотонные, имитирующие деревянное покрытие, перед лакировкой посредством трафарета или вручную на них можно нанести орнамент – это могут быть растительные узоры, цветы или листья, расположенные хаотично, симметрично или образуя рамку по всему периметру. Для рисования используют гуашь, разбавленную ПВА, клей не даст рисунку размазаться при нанесении защитного лакового слоя.
Если обои однотонные, имитирующие деревянное покрытие, перед лакировкой посредством трафарета или вручную на них можно нанести орнамент – это могут быть растительные узоры, цветы или листья, расположенные хаотично, симметрично или образуя рамку по всему периметру. Для рисования используют гуашь, разбавленную ПВА, клей не даст рисунку размазаться при нанесении защитного лакового слоя.
Чистый пол из ткани
Для создания оригинального тканевого напольного покрытия применяют самую дешевую и доступную категорию – ситец, а в современном исполнении это яркие цвета и очень большой выбор узоров. Если подготовка поверхности, как и в предыдущих способах, предполагает образование прочной, гладкой и чистой поверхности, то технология приклеивания ситца несколько отличается. Первым делом вымеряют и отрезают необходимые куски полотна, не растягивая материал, подбирают рисунок, так как нестыковка будет бросаться в глаза, как и на обойном покрытии. Клей наносят на тыльную сторону ткани валиком, дают схватиться в течение 10-15 минут, после чего укладывают и разглаживают валиком, губкой или скребком. Не должно остаться морщин или пузырей. Сразу после приклеивания каждый фрагмент утюжат через хлопчатобумажную подложку.
Чтобы лак не изменил палитру, высохшее покрытие обрабатывают клеем ПВА, разведенным водой 1/4, нанося тонкий слой валиком. Однако если цвета темные, защитная обработка необязательна. Лакировать ситцевый пол необходимо не менее пяти раз, а лучше и все шесть, с тщательной просушкой каждого слоя (в зависимости от типа лака), а окончательная сушка займет несколько дней. Главное условие – никаких сквозняков, иначе может потрескаться. А учитывая специфический запах, имеет смысл выбирать современные лаки на водной основе. Они и сохнут быстрее, и ароматизируют меньше.
Чтобы лак не изменил палитру, высохшее покрытие обрабатывают клеем ПВА, разведенным водой 1/4, нанося тонкий слой валиком. Однако если цвета темные, защитная обработка необязательна. Лакировать ситцевый пол необходимо не менее пяти раз, а лучше и все шесть, с тщательной просушкой каждого слоя (в зависимости от типа лака), а окончательная сушка займет несколько дней. Главное условие – никаких сквозняков, иначе может потрескаться. А учитывая специфический запах, имеет смысл выбирать современные лаки на водной основе. Они и сохнут быстрее, и ароматизируют меньше.
Как видим, сделать оригинальный пол своими руками вполне реально. Но независимо от выбранного способа, пол будет нуждаться в периодическом подновлении – раз в пару лет его лакируют. При соблюдении технологий подготовки основания и наклеивания, обои на полу, покрытые лаком, способны сохранять привлекательность долгое время, десятилетиями; проблемы возникнут, скорее, с демонтажем, нежели с износом.
Источник:
Ссылки по теме:
- 6 лучших схем бумажных корабликов
- Лежанка для собаки своими руками
- Как быстро разносить обувь, которая жмет – проверенные советы
- Как сшить римскую штору своими руками
- Как быстро отбелить зубы в домашних условиях
13
Понравилось13
Новости партнёров
Загрузка...