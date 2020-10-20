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Идеи для пола своими руками

Идеи для пола своими руками (10 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2020 09:18
Сообщество : Сделай сам!
Метки: видео   полы   ремонт   сделай сам   советы   фото   
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Как с помощью простых и доступных материалов создать эксклюзивное напольное покрытие.

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Метки: видео   полы   ремонт   сделай сам   советы   фото   
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1  комментарий
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Михалыч 59 минут назад
Не стоит останавливаться на достигнутом, ждём посты о напольном покрытии из б/у кошачьего наполнителя для туалета и картофельных очисток.
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