Идеи для пола своими руками

Наличие камня в отделке всегда было признаком достатка, однако есть идея, как создать эффект каменного пола с помощью упаковочной бумаги. Делать такой пол мы будем с простейшим набором инструментов и дополнительных материалов, также не относящиеся к категории люксовых или труднодоступных:



Бумага – в рулонах или упаковочные пакеты;

Клей – ПВА эффективнее обойного;

Лак – для внутренних работ, матовый или глянцевый, в зависимости от желаемого эффекта.



Чтобы получился действительно эффектный пол, бумага под лак должна быть как следует измята, можно даже оставить на ночь под грузом, чтобы появились характерные заломы. В процессе наклеивания она расправится, и покрытие получится гладким, но следы заломов останутся и дадут фактуру. Мятую упаковочную бумагу рвут на куски, именно рвут, чтобы получить неровный край. Если основание плитное – клей разводят с водой 1/3, если бетонное – 1/1. Клеем можно покрыть сразу обе стороны бумаги, или сначала на одну, а после укладки фрагмента на пол, и поверх него. Укладывают оберточной бумаги куски с перехлестами, тщательно разравнивая, выгоняя воздушные пузыри и излишки клея. Клей наносят руками, кистью и даже шпателем, кому чем удобнее. Перехлесты должны быть с запасом, так как при высыхании кусочки слегка сожмутся, и могут образоваться залысины.