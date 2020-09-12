Ярость лесных пожаров на американском Западе

Пост носит информационный характер. Автор ни в коем случае не злорадствует над чужой бедой!
В последние дни в некоторых частях Калифорнии, Орегона и Вашингтона вспыхнули беспрецедентные лесные пожары.
Эпичные снимки стихии огня.
Эпичные снимки стихии огня.
Причины возникновения лесных пожаров обычно делят на естественные (природные) и антропогенные (случайные или намеренные поджоги людьми). Наиболее распространенными естественными причинами больших лесных пожаров на Земле обычно являются молнии.
(Фото Josh Edelson):
Лесные пожары обычно бывают нижние и верхние. При низовом пожаре сгорает трава, лишайники, мхи, ветки на земле.
Скорость движения пожара по ветру обычно до 5 км/ч. Высота пламени до 2,5 м. Температура горения ~ 700 градусов Цельсия. (Фото Noah Berger):
Статистика говорит, что профессия пожарного входит в число наиболее рискованных профессий во всём мире. (Фото Marcio Jose Sanchez):
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потом еще половину этих фоток будут(как уже было) постить под видом пожаров в сибири
Причины пожаров, - "это совсем другая история"!