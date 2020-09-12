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Ярость лесных пожаров на американском Западе

Ярость лесных пожаров на американском Западе (23 фото)

Автор:
12 сентября 2020 20:42
Метки: пожары   факты   фото   
307
23
Пост носит информационный характер. Автор ни в коем случае не злорадствует над чужой бедой!

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Метки: пожары   факты   фото   
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195k
NAZARETH 6 часов назад
Ярость лесных пожаров на американском Западе
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13k
vikklu 2 часа назад
По сути дела, таки херня какая-то получается. Да, была "сухая гроза", хотя мою свежевымытую машину таки замочило водно-пылевыми осадками, но это ладно, закон подлости. Тогда же и полыхнуло в Файерфильде и в других гористых местах в Бэй эрии. Но... Всё это благополучно потушили в течение недели. А то, что сейчас полыхнуло вторично, не имеет никаких естественных причин. Причём полыхнуло во всех "демократических" штатах одновременно. В том же Орегоне всегда высокая влажность, на севере Калифорнии также. Сухих гроз больше не было. Откуда??? Думаю, что "оттуда". А наш губер Ньюсон морду кирпичём и "это климатические изменения". А то, что леса от сушняка прочищать надо, ни слова. Это бабло пошло на пропаганду п..доров и поддержку нигеров в их "благородных" негодованиях, по поводу того, что их предки два века назад были рабами.
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9k
Сергей vikklu 16 минут назад
А ты думаешь, в Ялте в 96-м году, леса тоже просто так горели?!
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43k
Александр 3 часа назад
Ярость лесных пожаров на американском Западе
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43k
Александр 3 часа назад
Ярость лесных пожаров на американском Западе
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24k
Вован 3 часа назад
что то вспомнилось........ к чему бы это?
Ссылка youtu.be
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11k
робт 5 часов назад
сша один из главных поставщиков древесины в китай, вот незаконные вырубки и пытаются скрыть

потом еще половину этих фоток будут(как уже было) постить под видом пожаров в сибири
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949k
Сергей Автор поста робт 5 часов назад
Не исключено! Но чем отличается пожар в сибири от пожара в калифорнии?
Причины пожаров, - "это совсем другая история"!
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11k
робт Сергей 5 часов назад
тем что пожары в сибири возмущают всю мировую общественность, дым там до кого то долетает, дышать не дает, а пожары в калифорнии как бы всем до 3.14зды - никому не мешают
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949k
Сергей Автор поста робт 5 часов назад
Демагогия=политика! На это, - вообще насрать!
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2k
Вадим Игнатьев робт 5 часов назад
Ярость лесных пожаров на американском Западе
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240
Юрий робт 4 часа назад
М-да, пропаганда делает свое дело
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48k
smakido 6 часов назад
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Сергей

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