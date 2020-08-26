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Петра - затерянный город, ставший восьмым чудом древнего мира

Петра - затерянный город, ставший восьмым чудом древнего мира (11 фото)

Автор:
26 августа 2020 11:43
Сообщество : Исторические факты
Метки: древний город   иордания   история   петра   факты   фото   чудо света   это интересно   
675
11
Доисторический город Петра - это поистине восьмое чудо света, которое нужно увидеть своими глазами, чтобы поверить в его существование. Расположенная в пустынных каньонах на юго-западе Иордании, Петра была столицей древней набатейской цивилизации. Этот город был вырублен набатеями прямо в скалах красного песчаника в 4 веке до нашей эры.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: древний город   иордания   история   петра   факты   фото   чудо света   это интересно   
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3  комментария
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12k
Сталкер 2 минуты назад
Фоток много, но практически на всех одно и то же сооружение, только с разных ракурсов. Где город-то? ))
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42
wr1 18 минут назад
а как он оказался под землей?
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1k
Bob 20 минут назад
Так доисторический или все таки история у него есть?
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