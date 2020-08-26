Петра - затерянный город, ставший восьмым чудом древнего мира

Доисторический город Петра - это поистине восьмое чудо света, которое нужно увидеть своими глазами, чтобы поверить в его существование. Расположенная в пустынных каньонах на юго-западе Иордании, Петра была столицей древней набатейской цивилизации. Этот город был вырублен набатеями прямо в скалах красного песчаника в 4 веке до нашей эры.
Загадочный древний город Петра годами привлекает миллионы туристов, и интересует археологов со всего мира. Удивительно, но то, что мы видим сегодня - это лишь малая часть высеченного из красного песчаника города. Археологи раскопали только 15% древних построек, а 85% все еще погребены под землей. Петра фигурировала и в кинематографе - она стала местом съемок фильмов "Индиана Джонс и последний крестовый поход", "Аладдин", "Возвращение мумии".
Посещая это удивительное место, туристы следуют по тому же пути, что торговцы и жители Набатейского государства. Петра находилась на перекрёстке торговых путей, которые соединяли Китай, Индию и страны Аравийского полуострова с Египтом, Сирией, Грецией и Римом - 2 тысячи лет назад набатеи превратили Петру в важнейший торговый центр на пересечении торговых путей между этими странами.
Что мы знаем о набатеях? Это арабское племя, осевшее в этих местах свыше двух тысяч лет назад, и начавшее строительство Петры. Кстати, первоначально они называли свой город Rqm (Ракму) - его название изменилось только позже. Из-за своей вовлеченности в торговлю, набатеи были подвержены влиянию различных культур Средиземноморья и арабского мира - это отразилось на религии и традициях.
Петра - свидетельство могущества и богатства набатеев. Когда-то здесь проживало 30 тысяч человек. Благодаря своему стратегическому расположению, этот город было трудно завоевать, но когда его присоединили к Римской империи в 106 году н. э., он только продолжал расширяться. Римляне изменили не только в архитектуру города, но и во всю его жизнь. После этого, присутствие набатеев в Петре стало менее заметным.
С распространением христианской религии, в Петре были построены церкви с мозиками, и она стала местом пребывания епископа. Однако, в седьмом веке город был поражён сильнейшим землетрясением, и "уснул" на долгие века. Затем сюда приходили крестоносцы, постройки которых тоже пострадали во время следующего землетрясения. В последние несколько веков город заселили бедуинские племена, потомков которых можно увидеть в Петре по сей день.
Для Европы город открыли лишь в 1812 году - это сделал швейцарский путешественник, историк Иоган Людвиг Буркхард. Изначально он путешествовал в Сирию, чтобы улучшить свой арабский язык, но услышал историю о немецком исследователе, который был убит во время поисков потерянного города Петра. Историк твердо решил найти таинственный город, и путешествуя под арабским именем, добился своего - он стал первым жителем Запада, который увидел Петру и открыл ее для европейцев.
После удивительного открытия Буркхардта, многие западные исследователи приезжали в Петру, чтобы сделать чертежи вековых сооружений и изучить их архитектуру. Вскоре уникальная красота затерянного города стала известна по всему миру. Сегодня миллионы людей приезжают сюда со всех уголков планеты, чтобы насладиться величественной архитектурой Петры. Она стала визитной карточкой Иордании, а в 2007 году город признали одним из чудес света.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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