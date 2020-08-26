Петра - затерянный город, ставший восьмым чудом древнего мира

Петра - свидетельство могущества и богатства набатеев. Когда-то здесь проживало 30 тысяч человек. Благодаря своему стратегическому расположению, этот город было трудно завоевать, но когда его присоединили к Римской империи в 106 году н. э., он только продолжал расширяться. Римляне изменили не только в архитектуру города, но и во всю его жизнь. После этого, присутствие набатеев в Петре стало менее заметным.