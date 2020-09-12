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Коты, которые легко превращают в свое спальное место любую вещь

Коты, которые легко превращают в свое спальное место любую вещь (18 фото)

Автор:
12 сентября 2020 20:31
Сообщество : Животные
Метки: интересно   коты   фото   
353
18

В природе есть два важнейших правила: не тратить энергию попусту и не попадать на глаза хищникам. Поэтому кошки, следуя заветам богини Баст, давно освоили уникальную методику отдыха. Надо найти нишу, в которой можно идеально поместиться, и проводить там как можно дольше времени! Правда, они не учли, что в человеческом мире это выглядит больше забавно, чем полезно.

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Метки: интересно   коты   фото   
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4  комментария
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46k
alertol 19 минут назад
Ведро кота этому джентльмену
Ведро кота этому джентльмену
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56
rusya12121 53 минуты назад
Ну что за прелестная прелесть! Как им так удобно так вообще?
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13k
Ego sum qui sum 59 минут назад
Нет такой вещи которая не послужила бы еврею фамилией, а коту лежанкой.
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57
............ Час назад
сорванцы)
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