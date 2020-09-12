Коты, которые легко превращают в свое спальное место любую вещь

В природе есть два важнейших правила: не тратить энергию попусту и не попадать на глаза хищникам. Поэтому кошки, следуя заветам богини Баст, давно освоили уникальную методику отдыха. Надо найти нишу, в которой можно идеально поместиться, и проводить там как можно дольше времени! Правда, они не учли, что в человеческом мире это выглядит больше забавно, чем полезно.