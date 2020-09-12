Непохожие на других: люди с биологическими аномалиями

Люди с биологическими особенностями, которые показывают, насколько непредсказуема и уникальная генетика.
Найти абсолютно идентичного вам человека практически невозможно, ведь в каждом из нас есть хоть какая-никакая да изюминка. Причём этими самыми особенностями людей награждает сама природа и иногда она не скупится на интересности. А бывает и так, что благодаря вмешательству современных технологий или случайностей в теле человека также появляются такие детали, которые вряд ли найдёшь у кого-то другого.
3. Парень с торчащим пупком показал, как справляется с этим — он просто вдавливает его внутрь
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1. замены роговицы человека на искусственную
2. "пятёрка" на чёлке
3. камень в ладони
4. 21 на радужке? а где он???
Цифры 21 не существует в природе, 21 это число.
Если присмотреться, там есть ещё одна, маленькая - чуть выше на снимке.
Пойти к врачу, и попросить заморозить жидким азотом. За 2-3 раза исчезает.
Если нет врача - в аптеке есть противобородавочный "клей", он тоже работает, но дольше возиться.
Пол в душе надо мыть с хлоркой - потому как заразная гадость.