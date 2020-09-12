Непохожие на других: люди с биологическими аномалиями

Найти абсолютно идентичного вам человека практически невозможно, ведь в каждом из нас есть хоть какая-никакая да изюминка. Причём этими самыми особенностями людей награждает сама природа и иногда она не скупится на интересности. А бывает и так, что благодаря вмешательству современных технологий или случайностей в теле человека также появляются такие детали, которые вряд ли найдёшь у кого-то другого.