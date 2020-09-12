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Непохожие на других: люди с биологическими аномалиями

Непохожие на других: люди с биологическими аномалиями (18 фото)

Автор:
12 сентября 2020 08:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: аномалии   генетические особенности   интересно   мутации   особенные люди   патология   фото   
4622
18
Люди с биологическими особенностями, которые показывают, насколько непредсказуема и уникальная генетика.

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Метки: аномалии   генетические особенности   интересно   мутации   особенные люди   патология   фото   
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23  комментария
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2k
KL11 2 часа назад
кто видит 21? Я вижу пинкод моей карты.
кто видит 21? Я вижу пинкод моей карты.
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29k
Mamin Sibiriak 46 минут назад
Рубцовая ткань состоит из коллагена, в ней нет потовых желез.

Рубцовая ткань состоит из коллагена, в ней нет потовых желез.
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28k
Головасыр коричнештанник Час назад
какие аномалии могут быть у:
1. замены роговицы человека на искусственную
2. "пятёрка" на чёлке
3. камень в ладони
4. 21 на радужке? а где он???
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21
NIKOLAY Головасыр коричнештанник Полчаса назад
Внимательно посмотрите, тоже не сразу увидел
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191
alex lamagra Час назад
В хиромантии если линия сердца соединятся с линией головы или между ними маленький промежуток, то считается, что это очень жестокие люди
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3k
Летучий Мыш alex lamagra 9 минут назад
При синдромах разных бывает одна поперечная складка на ладони. Со здоровьем у того друга видать что-то не так
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2k
Lola Час назад
Это уже даже не начальная школа...на фишки пустили из ясельной группы
Это уже даже не начальная школа...на фишки пустили из ясельной группы
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931
Loczi 2 часа назад
21 не нашёл , цифру тоже
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35k
Вепс 2 часа назад
15. «У меня на радужке как будто написана цифра 21»

Цифры 21 не существует в природе, 21 это число.
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5k
Вася Вепс Час назад
.. нам в клуб как раз нужен новый председатель..
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8k
Гуляка Вепс 14 минут назад
Бывает. В 30ричной системе счисления, например. Или в 69ричной.
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521
СанТимм Вепс 2 минуты назад
Это очко! Это победа!
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6k
Саша Смирнов 2 часа назад
Комментарий к фото
Я бы уже давно выковырял камушек иголкой.
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6k
Izrin Maria 2 часа назад
"Камушек, котоорый лезет из руки" - на самом деле подошвенная бородавка - вирусное (доаольно заразное) заболевание.
Если присмотреться, там есть ещё одна, маленькая - чуть выше на снимке.
Пойти к врачу, и попросить заморозить жидким азотом. За 2-3 раза исчезает.
Если нет врача - в аптеке есть противобородавочный "клей", он тоже работает, но дольше возиться.
Пол в душе надо мыть с хлоркой - потому как заразная гадость.
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4k
ZAR Izrin Maria 50 минут назад
В народе куриной жопкой называют..
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13k
Социум 3 часа назад
Чувак, не хочу тебя огорчать, но это не пупок...
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91
............ Социум 2 часа назад
если не встанет, можно пупком потыкать, чтобы бабу не обламывать
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29k
Mamin Sibiriak Социум 45 минут назад
Ага, похож на поросячий хвостик.
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495
solosolovov 3 часа назад
Мутатор мыть надо было.
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