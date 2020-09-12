Жеводанский зверь: сказка с несчастливым концом

Следующим людям, столкнувшимся с Жеводанским монстром, повезло гораздо меньше. Первой жертвой зверя стала Жанна Буле (Jeanne Boulet), 14 лет, которую обнаружили мертвой 30 июня 1764 года возле небольшого поселка Юбак (Hubacs).



Не прошло и месяца, как нечто убило еще двоих детей — девочку и мальчика. При осмотре этих двух тел стало очевидно, что раны нанесены большим животным, которое больше волка, но гораздо меньше медведя. Выводы опытных охотников, сделанные на месте происшествия, привели к тому, что уже через несколько дней все графство Жеводан было уверено, что за людьми охотится оборотень.



Но неизвестное существо не интересовалось тем, что говорят о нем крестьяне — оно было чрезвычайно прожорливо и предпочитало охотиться не на домашний скот, а на людей. К началу осени зверь собрал кровавую жатву из 5 детей, возрастом от 7 до 15 лет. В некоторых случаях нечто съедало большую часть своей добычи, а иногда просто убивало, как будто ради развлечения.