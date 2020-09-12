Жеводанский зверь: сказка с несчастливым концом

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Как построить бизнес из своего хобби Как построить бизнес из своего хобби "У парня маленький": женские откровения о размерах мужского достоинства "У парня маленький": женские откровения о размерах мужского... В Москве на девушку с потолка упал строитель В Москве на девушку с потолка упал строитель Стоонники теории плоской Земли заблудились по пути к ее краю Стоонники теории плоской Земли заблудились по пути к ее краю Никогда раньше не увольнял пьющих работников. Расскажу на примере сварщика Никогда раньше не увольнял пьющих работников. Расскажу на примере... Как казачий патруль в Екатеринбурге с ЛГБТ борется Как казачий патруль в Екатеринбурге с ЛГБТ борется 15 досадных случаев, когда жизнь дала трещину 15 досадных случаев, когда жизнь дала трещину В поисках "Острова сокровищ". Где и как снимали наше приключенческое кино В поисках "Острова сокровищ". Где и как снимали наше... Исследуем Землю с помощью сервиса Google Earth Исследуем Землю с помощью сервиса Google Earth Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки 10 ярких цитат Марии Захаровой 10 ярких цитат Марии Захаровой Непохожие на других: люди с биологическими аномалиями Непохожие на других: люди с биологическими аномалиями 30 фотографий пожилой пары, которая всегда выделяется из толпы 30 фотографий пожилой пары, которая всегда выделяется из толпы Папа римский: хорошая еда и секс — это «божественное удовольствие!» Папа римский: хорошая еда и секс — это «божественное удовольствие!» Просто хорошие и добрые новости из России за один день 1 сентября Просто хорошие и добрые новости из России за один день 1 сентября Уморительные фото собак в машинах, которые подарят порцию позитива Уморительные фото собак в машинах, которые подарят порцию позитива Печальная судьба натурщицы с картины "Девочка с персиками" Печальная судьба натурщицы с картины "Девочка с персиками" За что Хрущев запретил легендарный советский фильм «Кубанские казаки»? За что Хрущев запретил легендарный советский фильм «Кубанские казаки»? Депутаты перерезали красную ленточку и открыли… мусорку Депутаты перерезали красную ленточку и открыли… мусорку
Жеводанский зверь: сказка с несчастливым концом

Жеводанский зверь: сказка с несчастливым концом (27 фото)

Автор:
12 сентября 2020 19:00
Метки: жуткая   история   сказка   факты   
727
27
Лето 1764 года выдалось очень жарким. К полудню 1 июня солнце пекло беспощадно и пастушка из городка Лангонь решила отогнать стадо коров ближе к деревьям, чтобы скрыться от палящих лучей в тени столетних дубов. Крик женщины переполошил небольшое поселение и все, кто его слышал, поспешили к лесу Меркуар (Mercoire).

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: жуткая   история   сказка   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
crazyvantuz 2 часа назад
70летняя бабка пошла в горы за хворостом, но пуля лишь по касательной ранила животное в плечо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
жорик 52 минуты назад
во французском фильме с дакаскосом, это был лев в доспехах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
parallax 2 часа назад
Было уже на фишках.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
949k
Сергей Автор поста parallax Час назад
Извини, не видел и не нашёл по "баянометру"! Если есть возможность, пожалуйста, дай ссылку!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Schandmaul 3 часа назад
может быть он себе щенка гиены привёз из очередного путешествия, вот оно и бегало
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
parallax Schandmaul 2 часа назад
Гиены на людей вроде не особо нападают. Да и умом, в отличие от волка не блещут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как построить бизнес из своего хобби Как построить бизнес из своего хобби Баррикады, борьба и революции: 20 лучших фото протестов столетия Баррикады, борьба и революции: 20 лучших фото протестов столетия Ученые выяснили ориентацию Шекспира Ученые выяснили ориентацию Шекспира Петра - затерянный город, ставший восьмым чудом древнего мира Петра - затерянный город, ставший восьмым чудом древнего мира 40 удивительных исторических фактов, которые известны далеко не всем 40 удивительных исторических фактов, которые известны далеко не всем Интересные факты о Храме Василия Блаженного Интересные факты о Храме Василия Блаженного
Сергей

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

949268



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Пассажир автобуса наказал автохама на "Лексусе", мешающего движению
1
101
Пассажир автобуса наказал автохама на "Лексусе", мешающего движению
15 досадных случаев, когда жизнь дала трещину
0
31
15 досадных случаев, когда жизнь дала трещину
﻿
Набирающие популярность
Самые известные блюда шведской кухни
2
9
Самые известные блюда шведской кухни
Американские F-35 с российским камуфляжем – в США совсем обнаглели
0
44
Американские F-35 с российским камуфляжем – в США совсем обнаглели
Им не стыдно. Звезды, которые показали свои телесные изъяны (30 фото)
Им не стыдно. Звезды, которые показали свои телесные изъяны (30 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рыбачка
3
38

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#своими руками#животные#интересное#картинки#москва#смешные#настроение#собака
#юмор#интересно#сделай сам#СССР#новости#китай#происшествие#на различный вкус#позитив#сша
#факты#прикол#gif#прикольные#в мире#комментарии#россия#девушки#природа#фотографии

На что жалуетесь?

Вернуться