Интересные факты о Храме Василия Блаженного

Храм Василия Блаженного, построенный в XVI веке, остается с тех пор одной из главных московских достопримечательности. Любой, кто хоть раз побывал в столице, непременно побывал возле него - сам или с экскурсией. Тем не менее, знаменитый собор хранит еще немало неизвестных широкой публике секретов.
Заказчиком собора был Иван Грозный
Храм был построен по приказу Иоанна IV Грозного в ознаменование его победы над Казанским ханством. Строительство длилось с 1555 по 1561 год. До этого в течение нескольких лет в честь побед русского оружия над татарами на Красной площади строились "походные" деревянные церкви, а после окончательной победы царь повелел возвести на их месте единый собор. По легенде, зодчий, построивший храм, был ослеплен, чтобы он не мог построить собор лучше московского. Однако, скорее всего, это лишь легенда: хотя имя мастера, возводившего храм Василия Блаженного, до сих пор неизвестно, ученые сходятся на том, что, скорее всего, им был ярославский зодчий Постник Яковлев по прозвищу Барма. После завершения Храма Василия Блаженного Постник принимал участие в строительстве Казанского Кремля, а значит, никак не мог быть ослеплен.
Храм Василия Блаженного состоит из десяти церквей
Церкви, составляющие Собор Василия Блаженного, в основном, освящены в честь святых, дни памяти которых совпали с днями решающих боев за Казань. Центральная церковь освящена в честь Покрова Богородицы, вокруг нее по сторонам света располагаются четыре более крупные церкви, еще четыре церкви поменьше расположены по диагонали. Из-за их разнородности собор получился несимметричным, и с каждой точки он выглядит по-разному. Десятая церковь была добавлена в 1588 году в честь московского юродивого Василия Блаженного, который, по одной из версий, помогал в сборе денег на храм.
Изначально Храм Василия Блаженного был белым
Сегодня Храм Василия Блаженного известен во всем мире своей необычной цветовой композицией. Однако изначально она была куда проще - храм был белым, с куполами, покрытыми золотом. Лишь в XVII веке в России начали использовать более сложные цветовые схемы для покраски храмов, и больше ста лет спустя после постройки, в 1680-х годах, побелка с храма была снята, и на его стенах появился затейливый орнамент.
Храм Василия Блаженного - не настоящее имя собора
Собор, известный всем как Храм Василия Блаженного, на самом деле, носит другое официальное название - Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву. Упоминаемый в названии ров - Алевизов, оборонительное сооружение, проходившее в XVI веке вдоль Кремлевской стены. Имя Василия Блаженного - московского юродивого, причисленного к лику святых, - присвоила собору народная молва после того, как на могиле святого Василия, умершего в 1557 году и похороненного рядом с собором, случилось несколько исцелений.
В 1930-х Храма Василия Блаженного могло не стать
В 1929 году Храм Василия Блаженного был закрыт для богослужений, с него сняли и переплавили колокола. А в 1930-х, планируя реконструкцию Красной площади, советское правительство серьезно рассматривало вопрос о сносе храма, поскольку он, якобы, мешал движению автомобилей. По легенде, Сталин лично запретил Лазарю Кагановичу трогать собор. По другой версии, сохранением храма мы обязаны известному реставратору Петру Барановскому, который пригорзил покончить с собой, если будет снесен собор, и всеми силами защищал его. В 1990-х храм вернули церкви и вновь начали проводить там службы. Тогда же, в 1990 году, Храм Василия Блаженного был внесе в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, наряду с Кремлем и Красной площадью.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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