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Интересные факты о Храме Василия Блаженного

Интересные факты о Храме Василия Блаженного (6 фото)

Автор:
25 августа 2020 09:54
Сообщество : Факты
Метки: Собор Василия Блаженного   архитектура   зодчество   интересно   история   москва   россия   факты   
349
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Храм Василия Блаженного, построенный в XVI веке, остается с тех пор одной из главных московских достопримечательности. Любой, кто хоть раз побывал в столице, непременно побывал возле него - сам или с экскурсией. Тем не менее, знаменитый собор хранит еще немало неизвестных широкой публике секретов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Собор Василия Блаженного   архитектура   зодчество   интересно   история   москва   россия   факты   
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2  комментария
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Афраний 40 минут назад
Про этот храм,мы в школе на уроке русской литературы,учили стихотворение "Зодчие".
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ЮрГен 21 минуту назад
Не "Храм Василия Блаженного", а Покровский Собор..."Собор Василия Блаженного" - это народное название в память о юродивом (блаженном) Василии, который побирался на паперти храма и практически жил там.
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