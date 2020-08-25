Интересные факты о Храме Василия Блаженного

Храм был построен по приказу Иоанна IV Грозного в ознаменование его победы над Казанским ханством. Строительство длилось с 1555 по 1561 год. До этого в течение нескольких лет в честь побед русского оружия над татарами на Красной площади строились "походные" деревянные церкви, а после окончательной победы царь повелел возвести на их месте единый собор. По легенде, зодчий, построивший храм, был ослеплен, чтобы он не мог построить собор лучше московского. Однако, скорее всего, это лишь легенда: хотя имя мастера, возводившего храм Василия Блаженного, до сих пор неизвестно, ученые сходятся на том, что, скорее всего, им был ярославский зодчий Постник Яковлев по прозвищу Барма. После завершения Храма Василия Блаженного Постник принимал участие в строительстве Казанского Кремля, а значит, никак не мог быть ослеплен.