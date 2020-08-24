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Ученые выяснили ориентацию Шекспира

Ученые выяснили ориентацию Шекспира (4 фото)

Автор:
24 августа 2020 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Шекспир   биография   великие люди   исследование   история   ориентация   ученые   факты   
489
4
Ориентация Вильяма Шекспира давно волновала исследователей. Много лет ученые заявляли, что великий драматург был геем, несмотря на свой гетеросексуальный брак с Энн Хетуэй, заключенный в 18-летнем возрасте. И вот теперь профессор Стэнли Уэллс и доктор Пол Эдмондсон ответственно заявляют: Шекспир был бисексуален! К этому заключению они пришли, исследуя сонеты Шекспира.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Шекспир   биография   великие люди   исследование   история   ориентация   ученые   факты   
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8  комментариев
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23k
Aleksandr Час назад
Я исследовал исследования британских ученых и пришел к выводу, что все они-геи!
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348
Sexxxton 15 минут назад
Ученые выяснили ориентацию Шекспира
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53
Lexx Ako 16 минут назад
Шекспир написал 1578 сонетов?
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401
User_1565286 24 минуты назад
А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира. С Шекспиром дело вообще мутное. Предположений, кто издавался под этим псевдонимом не меньше пьес написанных поэтом. Поговариваю сама Елизавета пряталась за Потрясающим Копьем.
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8k
Rihovich Полчаса назад
Ну да, давайте и Шекспира о3,14дарасим! Прям как в "Берегись автомобиля": «Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, понимаете ли, м-м, нашего Шекспира?» Труппа с энтузиазмом отвечает: «И замахнемся!»
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8k
Нихуахуа 51 минуту назад
"О том, кто был "смуглой возлюбленной", ученые до сих пор спорят..."
"Среди возможных кандидатов называется и граф Саутгемптон, друг и покровитель..."
Ахринеть логика. Так, этих учёных тоже записываем в пид@ры. У них ведь тоже есть друзья, и какие нибудь покровители, боссы.
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5k
KOSTELLO 56 минут назад
Притянутая за уши история про пи.д.о.р.о.в.
Ну, что же, вполне характерный почерк, для толерастов.
Хорошо, хоть сэра Вильяма не объявили трансгендером
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