Ученые выяснили ориентацию Шекспира

Ориентация Вильяма Шекспира давно волновала исследователей. Много лет ученые заявляли, что великий драматург был геем, несмотря на свой гетеросексуальный брак с Энн Хетуэй, заключенный в 18-летнем возрасте. И вот теперь профессор Стэнли Уэллс и доктор Пол Эдмондсон ответственно заявляют: Шекспир был бисексуален! К этому заключению они пришли, исследуя сонеты Шекспира.
Вильям Шекспир был "однозначно бисексуален", утверждают профессор Стэнли Уэллс и доктор Пол Эдмондсон. По мнению британских исследователей, 27 из своих сонетов Шекспир посвятил мужчинам, несмотря на свой вполне традиционный брак, продлившийся 34 года. Чтобы прийти к этому выводу, они проанализировали 182 сонета из 1578, написанных Шекспиром. При этом, утверждают они, женщинам Шекспир посвятил лишь 10 сонетов. "Язык сексуальности в некоторых сонетах Шекспира не оставляет сомнений, что они адресованы мужчине, - говорит Эдмондсон. - А значит, Шекспир определенно был бисексуален. Еще в 1980-х стало модно считать Шекспира геем, но не будем забывать, что он был женат и имел детей".
Шекспир женился на Энн Хэтуэй в 1582 году, когда ему было 18, а ей - 26. В день свадьбы она уже была беременна. Очень скоро у пары родились еще и близнецы. Они прожили в браке 34 года, до самой смерти Шекспира. Однако, по мнению Уэллса и Эдмондтона, свои сонеты Шекспир посвящал не только жене, а многим людям разного пола. Уэллс указывает на сонеты с 40 по 42, а также 133 и 134 как на свидетельства бисексуальности Шекспира. Так, в 40-м сонете речь идет о преданной любви, а в 41-м говорит о красоте сразу двух возлюбленных - женщины и мужчины, причем красота последнего обманчива, что указывает на обман, о котором автор говорит в 40-м сонете.
Кроме того, исследователи отвергли трактовку сонетов, посвященных "смуглой возлюбленной" - по их мнению, речь идет о черноволосой женщине, на что прямо указывается в сонете "Глаза моей возлюбленной". О том, кто был "смуглой возлюбленной", ученые до сих пор спорят, как и об адресатах других сонетов Шекспира. Среди возможных кандидатов называется и граф Саутгемптон, друг и покровитель Шекспира.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"Среди возможных кандидатов называется и граф Саутгемптон, друг и покровитель..."
Ахринеть логика. Так, этих учёных тоже записываем в пид@ры. У них ведь тоже есть друзья, и какие нибудь покровители, боссы.
Ну, что же, вполне характерный почерк, для толерастов.
Хорошо, хоть сэра Вильяма не объявили трансгендером