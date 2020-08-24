Ученые выяснили ориентацию Шекспира

Шекспир женился на Энн Хэтуэй в 1582 году, когда ему было 18, а ей - 26. В день свадьбы она уже была беременна. Очень скоро у пары родились еще и близнецы. Они прожили в браке 34 года, до самой смерти Шекспира. Однако, по мнению Уэллса и Эдмондтона, свои сонеты Шекспир посвящал не только жене, а многим людям разного пола. Уэллс указывает на сонеты с 40 по 42, а также 133 и 134 как на свидетельства бисексуальности Шекспира. Так, в 40-м сонете речь идет о преданной любви, а в 41-м говорит о красоте сразу двух возлюбленных - женщины и мужчины, причем красота последнего обманчива, что указывает на обман, о котором автор говорит в 40-м сонете.