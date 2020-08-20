Баррикады, борьба и революции: 20 лучших фото протестов столетия

Народ не должен бояться своего правительства. Правительство должно бояться своего народа - это девиз протестующих всех времен и народов. Бунт, протест, баррикады, революции и забастовки - последняя капля в деле народного терпения, когда на улицы выплескивается волной, сметающей все вокруг, то, что давно проговаривалось, обсуждалось и трепетало в душах людей, но не было услышано...
Влюблённая пара во время беспорядков на улицах Ванкувера, 2011 год.
Баррикады 1991 года, Рига
Фотография Марка Рибу «Сила цветка» быстро стала популярной. В кадре 17-летняя студентка Ян Роза Кашмир в борьбе против ядерного оружия.
Оккупай Париж или студенческий бунт, 1968 год
Волнения в Турции 2013 года — протесты против вырубки деревьев, которые начались 28 мая 2013 года на площади Таксим в центре Стамбула и затем охватили также другие районы города и другие города Турции.
Девиз этого протеста - Народ не должен бояться своего правительства. Правительство должно бояться своего народа.
Украина, Майдан, 2014 год
Баррикады защитников Белого дома на Смоленской площади 2 октября 1993 года
Расстрел Белого дома. Ночь с 3 на 4 октября. 1993 год. Москва.
Утром 5 июня 1989 года, когда китайские военные подавили несанкционированный протест на площади Тяньаньмэнь, человек, участвовавший в массовых беспорядках, встал напротив колонны танков, дабы препятствовать их проезду.
Протесты в Белоруссии, 2020 год
Black Lives Matter , США, 2020 год
Гаити, 2019 год
Задержание участника протестов в Гонконге
Демонстрант держит самодельный миномет в машине во время акции протеста против правительства президента Никарагуа Даниэля Ортеги в Ниндири, Никарагуа, 5 июня 2018 года.
Столкновения протестующих с полицией при охране общественного порядка во время демонстрации у здания парламента против запланированных правительственных реформ в Афинах, Греция, 12 января 2018 года.
Протестующий использует теннисную ракетку, чтобы бросить баллон слезоточивого газа во время операции по эвакуации французскими жандармами в зоне ZAD (Зона отложенного развития) в Нотр-Дам-де-Ланд, недалеко от Нанта, Франция, 11 апреля 2018 года.
Снос Берлинской стены, 1989 год
Протест студентов Калифорнийского университета в Дэвисе, 2011 год
Авторский пост
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Юношеский максимализм говорит, что нельзя оставаться в стороне, но время докажет, что всех, пламенных, сознательных, отчаянных протестантов используют в тёмную.