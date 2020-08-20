FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 351 пост • 121 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Баррикады, борьба и революции: 20 лучших фото протестов столетия

Баррикады, борьба и революции: 20 лучших фото протестов столетия (20 фото)

Автор:
20 августа 2020 12:45
Сообщество : Исторические факты
Метки: баррикады   история   лучшие   протесты   факты   фото   фото мир   
822
20

Народ не должен бояться своего правительства. Правительство должно бояться своего народа - это девиз протестующих всех времен и народов. Бунт, протест, баррикады, революции и забастовки - последняя капля в деле народного терпения, когда на улицы выплескивается волной, сметающей все вокруг, то, что давно проговаривалось, обсуждалось и трепетало в душах людей, но не было услышано...

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: баррикады   история   лучшие   протесты   факты   фото   фото мир   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Лучший комментарий
Скрыть
960
Schweik Полчаса назад
НЕ ХОДИТЕ НА ПРОТЕСТЫ, ДУБИНОЙ ПО БАШКЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ИЛИ ОТ ТЕХ ИЛИ ОТ ЭТИХ - ЗАНИМАЙТЕСЬ СВОЙ ЖИЗНЬЮ !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
597
Олег Schweik 13 минут назад
Не ходите на протесты!
Юношеский максимализм говорит, что нельзя оставаться в стороне, но время докажет, что всех, пламенных, сознательных, отчаянных протестантов используют в тёмную.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
901
Том Сойер 18 минут назад
Баррикады, борьба и революции: 20 лучших фото протестов столетия
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Забавные архивные снимки наших рок-музыкантов (43 фото) Забавные архивные снимки наших рок-музыкантов (43 фото) 20 лиц настоящих американцев, о которых уже стали забывать 20 лиц настоящих американцев, о которых уже стали забывать 20 внезапных исторических снимков с фактами, о которых вы, вероятно, не знали 20 внезапных исторических снимков с фактами, о которых вы, вероятно, не знали Исторические фото разных лет, которые без прикрас рассказывают о жизни прошлого Исторические фото разных лет, которые без прикрас рассказывают о жизни прошлого Уникальные артефакты прошлого, о которых многие даже не слышали Уникальные артефакты прошлого, о которых многие даже не слышали 25 шокирующих исторических фотографий, которые объясняют сегодняшние события в США 25 шокирующих исторических фотографий, которые объясняют сегодняшние события в США
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

532436



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Сотрудница принесла на работу беременную кошку - за нее волновались всем офисом
0
32
Сотрудница принесла на работу беременную кошку - за нее волновались всем офисом
Ошибки парней на первых свиданиях, которые привели к краху
4
263
Ошибки парней на первых свиданиях, которые привели к краху
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Как приучить ребенка есть зелень
0
6
Как приучить ребенка есть зелень
В Великобритании ищут мошенника, который годами ввозит мигрантов в страну
0
15
В Великобритании ищут мошенника, который годами ввозит мигрантов в страну
От теории за теплой партой в суровую практику
От теории за теплой партой в суровую практику
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Единорог выглядит счастливым
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#белоруссия#звери#авария#кино#смешные#на различный вкус#красота
#факты#юмор#россия#в мире#картинки#интересное#лечение#СССР#автомобили#музыка
#прикол#история#природа#дтп#хищник#путешествия#медицина#прикольные#комментарии#протесты

На что жалуетесь?

Вернуться