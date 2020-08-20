Баррикады, борьба и революции: 20 лучших фото протестов столетия

Народ не должен бояться своего правительства. Правительство должно бояться своего народа - это девиз протестующих всех времен и народов. Бунт, протест, баррикады, революции и забастовки - последняя капля в деле народного терпения, когда на улицы выплескивается волной, сметающей все вокруг, то, что давно проговаривалось, обсуждалось и трепетало в душах людей, но не было услышано...