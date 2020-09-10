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Свадебные фото советских знаменитостей

Свадебные фото советских знаменитостей (7 фото)

Автор:
10 сентября 2020 16:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Свадебные   знаменитостей   советских   фото   
1908
7
Сегодня снова небольшая подборка свадебных фотографий, популярных в нашем недавнем прошлом актёров кино и эстрады, с кратким рассказом о каждом снимке.
Итак начнём!

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Метки: Свадебные   знаменитостей   советских   фото   
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11  комментариев
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32k
jonnyD 5 часов назад
Великий актер, талантливый режиссер, невыносимый муж, некрасивый обольститель , но .... ему не отказывали.
Великий актер, талантливый режиссер, невыносимый муж, некрасивый обольститель , но .... ему не отказывали.
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7k
HUBLOT 2 часа назад
Мне интереснее было бы посмотреть фото "невест" Харви Вайнштейна.
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955
Murych 3 часа назад
На первой фотке - Высоцкий
.
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10k
Corvus Corax 5 часов назад
Нихрена не понял про Ротару. Евдокименко учился в престижном ВУЗе или был молодым военным???
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8k
Serg2001 6 часов назад
Интересно, сколько из этих пар сохранили свой брак?
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6k
Караганда Serg2001 6 часов назад
это к Алле Борисовне.
там богема уж совсем или со всеми перетрахалась-творческие люди-ищут вдохновения.и был пост про 75 лет совместной жизни-но прошёл не замеченный.
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6k
Andrei Serg2001 6 часов назад
Кроме Смирнитского - Пашковой и Полищук - Макарова все. Или до сих пор вместе, или были вместе до смерти.
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58
Befreebeyourself 6 часов назад
Очень интересно было бы побывать на настоящей советской свадьбе, если честно. Есть очевидцы? Все культурно или больше в стиле фильма "Горько"?
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5k
Вася Befreebeyourself 6 часов назад
Свадебные фото советских знаменитостей
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401
Полнооборудованный лосось Befreebeyourself 6 часов назад
Советская свадьба? Ты вообще представляешь каким был Союз? Тебе какая советская свадьба интересна? В Ташкенте, Тбилиси, Баку, Ереване? Может Московская свадьба или Красноярская? Это была огромная страна и везде свои обычаи.
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15k
Алексей Маков Befreebeyourself 5 часов назад
Свадебные фото советских знаменитостей
Свадебные фото советских знаменитостей
Свадебные фото советских знаменитостей
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