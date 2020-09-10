Сегодня снова небольшая подборка свадебных фотографий, популярных в нашем недавнем прошлом актёров кино и эстрады, с кратким рассказом о каждом снимке.
Итак начнём!
Итак начнём!
Михаил Ульянов и Алла Парфаньяк
Михаил Ульянов и Алла Парфаньяк расписались в 1959 году. Но по началу мало кто мог предположить, что этот брак вообще был возможен. Практически никому неизвестный начинающий актёр из сибирской глубинки и «первая красавица Москвы», за которой ухаживали почти «небожители» Леонид Утёсов и Марк Бернес, прима Вахтанговского театра и жена Николая Крючкова. Но Михаил Ульянов не сдался и завоевал сердце красавицы.
Михаил Ульянов и Алла Парфаньяк расписались в 1959 году. Но по началу мало кто мог предположить, что этот брак вообще был возможен. Практически никому неизвестный начинающий актёр из сибирской глубинки и «первая красавица Москвы», за которой ухаживали почти «небожители» Леонид Утёсов и Марк Бернес, прима Вахтанговского театра и жена Николая Крючкова. Но Михаил Ульянов не сдался и завоевал сердце красавицы.
Валентин Смирнитский и Людмила Пашкова
Валентин Смирнитский и Людмила Пашкова вместе учились в Щукинском училище, правда Людмила познавать азы актёрского мастерства стала на пару курсов позже. Но это не помешало её влиться в весёлую компанию студентов, в которую входили Николай Бурляев, Евгений Стеблов, Никита Михалков, сёстры Вертинские, Инна Гулая, Валентина Малявина.
Как проводят время студенты? Ну кроме учёбы, конечно. Дружеские гулянки, вечеринки, театр и так далее. И всегда рядом с Валентином была Мила. Постепенно они начали строить планы на будущее: "Какое-то время поживем у родителей, а потом появится своя квартира, папа попросит Эфроса взять тебя в труппу", - так рассуждала будущая супруга. Правда против брака была будущая тёща, но дочь была непоколебима в своем решении, к окончанию училища молодые расписались и сыграли свадьбу, собрав дома у Пашковых всю свою большую компанию.
Валентин Смирнитский и Людмила Пашкова вместе учились в Щукинском училище, правда Людмила познавать азы актёрского мастерства стала на пару курсов позже. Но это не помешало её влиться в весёлую компанию студентов, в которую входили Николай Бурляев, Евгений Стеблов, Никита Михалков, сёстры Вертинские, Инна Гулая, Валентина Малявина.
Как проводят время студенты? Ну кроме учёбы, конечно. Дружеские гулянки, вечеринки, театр и так далее. И всегда рядом с Валентином была Мила. Постепенно они начали строить планы на будущее: "Какое-то время поживем у родителей, а потом появится своя квартира, папа попросит Эфроса взять тебя в труппу", - так рассуждала будущая супруга. Правда против брака была будущая тёща, но дочь была непоколебима в своем решении, к окончанию училища молодые расписались и сыграли свадьбу, собрав дома у Пашковых всю свою большую компанию.
Борис Щербаков и Татьяна Бронзова
История романа Бориса Щербакова и Татьяны Бронзовой началась с недоразумения. Дело в том, что молодой студентке Школы-студии МХАТ в общежитии дали направление не в ту комнату. И когда девушка открыла дверь, то остолбенела – в комнате, куда её отправили жить уютно по кроватям расположились трое парней. «Простите, ребята, - сказала Татьяна, стоя на пороге, - но меня направили сюда жить…» Тут же с одной из коек подскочил высокий блондин с причёской под битлов. «Ну вот и здорово! Давайте жить вместе!» Эти слова Бориса Щербакова стали пророческими. Через несколько лет, к ужасу родных и подруг, Татьяна Бронзова ушла от мужа к Борису, в которого влюбилась без памяти. Их свадьба состоялась вскоре после окончания учёбы, когда они оба стали актёрами МХАТа.
История романа Бориса Щербакова и Татьяны Бронзовой началась с недоразумения. Дело в том, что молодой студентке Школы-студии МХАТ в общежитии дали направление не в ту комнату. И когда девушка открыла дверь, то остолбенела – в комнате, куда её отправили жить уютно по кроватям расположились трое парней. «Простите, ребята, - сказала Татьяна, стоя на пороге, - но меня направили сюда жить…» Тут же с одной из коек подскочил высокий блондин с причёской под битлов. «Ну вот и здорово! Давайте жить вместе!» Эти слова Бориса Щербакова стали пророческими. Через несколько лет, к ужасу родных и подруг, Татьяна Бронзова ушла от мужа к Борису, в которого влюбилась без памяти. Их свадьба состоялась вскоре после окончания учёбы, когда они оба стали актёрами МХАТа.
Лев Лещенко и Ирина Багудина
Лев Лещенко со своей будущей супругой познакомился в лифте сочинской гостиницы. Он к тому времени был уже популярным певцом, а она студенткой МГУ. Вот только жила и училась она, в основном, в Венгрии - по студенческому обмену. И никогда не слышала о таком певце, как Лещенко. После непродолжительного знакомства Ирина уехала в Москву, а певец, не выдержав разлуки, помчался за ней следом, бросив все дела в Сочи. Когда девушка вернулась в Будапешт, Лещенко звонил ей каждый вечер по межгороду. А через год, когда Ирина вернулась в Москву, Лев Валерианович сделал ей предложение.
Лев Лещенко со своей будущей супругой познакомился в лифте сочинской гостиницы. Он к тому времени был уже популярным певцом, а она студенткой МГУ. Вот только жила и училась она, в основном, в Венгрии - по студенческому обмену. И никогда не слышала о таком певце, как Лещенко. После непродолжительного знакомства Ирина уехала в Москву, а певец, не выдержав разлуки, помчался за ней следом, бросив все дела в Сочи. Когда девушка вернулась в Будапешт, Лещенко звонил ей каждый вечер по межгороду. А через год, когда Ирина вернулась в Москву, Лев Валерианович сделал ей предложение.
Николай Ерёменко и Вера Титова
Со своей супругой Верой Титовой Николай Ерёменко познакомился в студенческие годы. Она училась на историческом факультете МГУ. За симпатичным будущим актёром бегали многие девушки, но Вера к тому времени уже была замужем, правда, всего три месяца, заводить другие отношения не хотела. Ей было 24 года, а Еременко - 23, когда они начали встречаться. Артисту пришлось приложить немало усилий, чтобы Вера Титова обратила на него внимание. Вскоре они поженились.
Со своей супругой Верой Титовой Николай Ерёменко познакомился в студенческие годы. Она училась на историческом факультете МГУ. За симпатичным будущим актёром бегали многие девушки, но Вера к тому времени уже была замужем, правда, всего три месяца, заводить другие отношения не хотела. Ей было 24 года, а Еременко - 23, когда они начали встречаться. Артисту пришлось приложить немало усилий, чтобы Вера Титова обратила на него внимание. Вскоре они поженились.
София Ротару и Анатолий Евдокименко
Анатолий Евдокименко был представителем "золотой молодежи", сыном крупного чиновника. Учился молодой человек в престижном ВУЗе, собирался строить карьеру физика-оптика, хоть и занимался параллельно музыкой - играл на трубе. И тут - фото красавицы Софии Ротару в журнале "Украина"! Евдокименко разыскал певицу. Начал за ней настойчиво ухаживать, но избранница оставалсь холодна... Как потом призналась София Михайловна: она не сразу разглядела в молодом военном того единственного. А выходить замуж она собиралась раз и навсегда. Но все же Анатолию удалось покорить ее сердце. А после того, как он сделал ей предложение на молдавском языке – она согласилась выйти замуж. В 1968 году сыграли красивую, задорную свадьбу в ее родном селе. Певица позже пошутит: "Это была скромная свадьба, человек на 200". А после свадьбы Анатолий стал настоящей опорой амбициозной артистки, ее продюсером и первым помощником во всем.
Анатолий Евдокименко был представителем "золотой молодежи", сыном крупного чиновника. Учился молодой человек в престижном ВУЗе, собирался строить карьеру физика-оптика, хоть и занимался параллельно музыкой - играл на трубе. И тут - фото красавицы Софии Ротару в журнале "Украина"! Евдокименко разыскал певицу. Начал за ней настойчиво ухаживать, но избранница оставалсь холодна... Как потом призналась София Михайловна: она не сразу разглядела в молодом военном того единственного. А выходить замуж она собиралась раз и навсегда. Но все же Анатолию удалось покорить ее сердце. А после того, как он сделал ей предложение на молдавском языке – она согласилась выйти замуж. В 1968 году сыграли красивую, задорную свадьбу в ее родном селе. Певица позже пошутит: "Это была скромная свадьба, человек на 200". А после свадьбы Анатолий стал настоящей опорой амбициозной артистки, ее продюсером и первым помощником во всем.
Любовь Полищук и Валерий Макаров
Любовь Полищук начала эстрадную деятельность, можно сказать, без образования. После окончания школы она хотела поступать в столичный театральный ВУЗ, но опоздала. Вернувшись домой, она пошла работать в Омскую филармонию. Именно там она познакомилась с Валерием Макаровым. С ним у них сложился отличный дуэт в разговорном жанре и песен под гитару. И когда Валерия пригласили на учёбу в Москву, в Творческую мастерскую театрального искусства, он туда поехал вместе с Любой. Учась в столице, они не прекращали творческую деятельность, выступая под названием «Омичи на эстраде». И после окончания учёбы вернулись в Омск уже в статусе чуть ли не столичных звёзд. Вскоре Валерия забрали в армию. А Любовь Полищук продолжала работать на эстраде и ждать своего напарника по сцене и жениха по жизни со службы. Свадьбу сыграли они сразу после демобилизации Валерия Макарова.
Любовь Полищук начала эстрадную деятельность, можно сказать, без образования. После окончания школы она хотела поступать в столичный театральный ВУЗ, но опоздала. Вернувшись домой, она пошла работать в Омскую филармонию. Именно там она познакомилась с Валерием Макаровым. С ним у них сложился отличный дуэт в разговорном жанре и песен под гитару. И когда Валерия пригласили на учёбу в Москву, в Творческую мастерскую театрального искусства, он туда поехал вместе с Любой. Учась в столице, они не прекращали творческую деятельность, выступая под названием «Омичи на эстраде». И после окончания учёбы вернулись в Омск уже в статусе чуть ли не столичных звёзд. Вскоре Валерия забрали в армию. А Любовь Полищук продолжала работать на эстраде и ждать своего напарника по сцене и жениха по жизни со службы. Свадьбу сыграли они сразу после демобилизации Валерия Макарова.
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Метки: Свадебные знаменитостей советских фото
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