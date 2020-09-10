Любовь Полищук и Валерий Макаров



Любовь Полищук начала эстрадную деятельность, можно сказать, без образования. После окончания школы она хотела поступать в столичный театральный ВУЗ, но опоздала. Вернувшись домой, она пошла работать в Омскую филармонию. Именно там она познакомилась с Валерием Макаровым. С ним у них сложился отличный дуэт в разговорном жанре и песен под гитару. И когда Валерия пригласили на учёбу в Москву, в Творческую мастерскую театрального искусства, он туда поехал вместе с Любой. Учась в столице, они не прекращали творческую деятельность, выступая под названием «Омичи на эстраде». И после окончания учёбы вернулись в Омск уже в статусе чуть ли не столичных звёзд. Вскоре Валерия забрали в армию. А Любовь Полищук продолжала работать на эстраде и ждать своего напарника по сцене и жениха по жизни со службы. Свадьбу сыграли они сразу после демобилизации Валерия Макарова.