Капитальный ремонт хрущевки своими руками

Выбирая квартиру, остановили свой выбор на жилье во вторичке. Нашли приемлемый вариант по цене. Сразу с женой решили, что какой бы ни был ремонт до, все сделаем с нуля. Так и вышло.
Пока делали ремонт в собственной квартире, а на это ушло около 7 месяцев, жили у родителей жены. Ни разу не пожалели, что делали все сами, выбирали материалы, заказывали со скидкой мебель, никуда не торопясь.
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Вот у меня сейчас действительно капремонт идет: всё от пола до потолков, электрика-сантехника-канализация-отопление новые. Ремонт идет уже (ужас!!!) сорок суток, через пару недель финиш. Своими руками только готовил квартиру - хлам выбрасывал и плитку старую оббил. Остальное - бригада. За год наоткладывал-нахалтурил денег и нанял. Не хочу тратить полжизни на "ремонт своими руками". У меня кум семнадцатый год делает ремонт в своей квартире. Один хер не всё сам делает, вон, плиточника нанимал. Но к моменту завершения ремонта (кухню почему-то последней делал) уже пришло время переклеивать обои в спальнях :)
где остальное пространство ?