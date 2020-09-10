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Капитальный ремонт хрущевки своими руками

Капитальный ремонт хрущевки своими руками (7 фото)

Автор:
10 сентября 2020 07:15
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: дизайн   капитальный ремонт   квартира   мебель   ремонт   своими руками   фото   
8527
7
Выбирая квартиру, остановили свой выбор на жилье во вторичке. Нашли приемлемый вариант по цене. Сразу с женой решили, что какой бы ни был ремонт до, все сделаем с нуля. Так и вышло.

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Метки: дизайн   капитальный ремонт   квартира   мебель   ремонт   своими руками   фото   
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37  комментариев
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755
Ded Fugasim 3 часа назад
Капитальный ремонт хрущевки своими руками
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5k
Вася 9 минут назад
а сколько квартир в доме ?
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16k
RDen 13 минут назад
странная "хрущёвка", бывал в нескольких - ничего подобного не видел...
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10k
Roy Batty RDen 6 минут назад
Хрущёвка с такими потолками???
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5k
Михаил Абель Roy Batty 2 минуты назад
И с такой кухней.
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10k
Пумба 24 минуты назад
Капремонт?! Нихрена! Отопление уже было современное, полы тоже, похоже, не срывались, туалет и ванная где? Думаю, это всего-навсего косметичка, правда, с переносом одной стенки.
Вот у меня сейчас действительно капремонт идет: всё от пола до потолков, электрика-сантехника-канализация-отопление новые. Ремонт идет уже (ужас!!!) сорок суток, через пару недель финиш. Своими руками только готовил квартиру - хлам выбрасывал и плитку старую оббил. Остальное - бригада. За год наоткладывал-нахалтурил денег и нанял. Не хочу тратить полжизни на "ремонт своими руками". У меня кум семнадцатый год делает ремонт в своей квартире. Один хер не всё сам делает, вон, плиточника нанимал. Но к моменту завершения ремонта (кухню почему-то последней делал) уже пришло время переклеивать обои в спальнях :)
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24k
Владимир Полчаса назад
Если только тыс за 200-300 такое накралесили то сойдет
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16k
Lunatic Asylum Владимир Полчаса назад
За 200-300 ты косметику только сделаешь и то в однушке.
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10k
Пумба Полчаса назад
Арки?!! Во-первых, уже лет 15 как вышли из моды, во-вторых, на кухне дверь должна быть обязательно, это требование горгаза и пожарников. Ждите штрафа и предписания на установку двери.
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16k
Lunatic Asylum Пумба Полчаса назад
Студии такие. Ну да-ну да пошел ты нахер )))
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978
Сергей Черныш Пумба 21 минуту назад
Кухня-Гостиная, там не то что двери, там стены нет. И нормально живут люди, ни кто не приходит.
Кухня-Гостиная, там не то что двери, там стены нет. И нормально живут люди, ни кто не приходит.
Кухня-Гостиная, там не то что двери, там стены нет. И нормально живут люди, ни кто не приходит.
Кухня-Гостиная, там не то что двери, там стены нет. И нормально живут люди, ни кто не приходит.
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10k
Roy Batty Пумба 7 минут назад
Пошёл ты нахер со своей модой
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853
12 54 минуты назад
Не путать сталинку и хрущевку... здесь явно видно деревянные полы, плюс высокие потолки... ну и планировка вообще не хрущевка... Может даже это питерская квартира по или старые 9-ти этажки в районе мясницкой...
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8k
Енот Полиграфович 57 минут назад
Лаконично.
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3k
Александр 59 минут назад
Высокие потолки в хрущевке!? Кажется автор сего из школьников и не понимает, что такое хрущевка. Дизлайк тебе.
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16
Tim Ays Час назад
Как говорится, о вкусах не спорят...
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3k
Дмитрий Горчилин Час назад
Обои с лестницей просто супер! Пьяные гости будут регулярно уходить гулять в астрал
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135
Nane First NameLast Дмитрий Горчилин 23 минуты назад
Туда нужно табличку привинтить "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД"
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27k
Alex Час назад
Блин, вот зачем такие арки делать? На мой взгляд - ужасно смотрится.
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49k
pynh Час назад
любой каприз за ваши деньги
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10
dadi Час назад
обои УЖАСТЬ !!
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2k
ваня панкин Час назад
очень, очень информативно, просто бездна информации...
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1k
IL1987 Час назад
ОСБ на пол зачем? Чтобы потом все скрипело и хрустело?
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8k
Типа граф 2 часа назад
Везёт ! Мльёна полтора ушло ?
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3k
leofox 2 часа назад
Автор врёт это Сталинка, а не Хрущевка
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544
JOKER1000 2 часа назад
ремонт симпатичный, но это не хрущевка
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430
Rozario 2 часа назад
а что оценивать-то ? на кухне живете ?
где остальное пространство ?
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2k
Варг 3 часа назад
ну хрен знает, там типа сэкономили на ремонте своими силами, а вот психологическая нагрузка живя 7 мес с родителями жены это никак не оценивается чтоли
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471
Злодей Варг 2 часа назад
Я бы не выдержал. С постоянным нравоучением и упрёками,что мы всё делаем не так. Особенно жену бы задрючила мамаша.
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