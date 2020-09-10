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Подростка укусил спрятавшийся в унитазе питон

Подростка укусил спрятавшийся в унитазе питон (7 фото)

Автор:
10 сентября 2020 09:03
Сообщество : Истории
Метки: в мире   история   питон   туалет   укус   унитаз   фото   
639
7
Парень из Таиланда срочно был отправлен в больницу после того, как питон укусил его за член, когда он сидел на унитазе.

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Метки: в мире   история   питон   туалет   укус   унитаз   фото   
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8  комментариев
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14k
СергейПименов 2 часа назад
Этому городу нужен новый герой. Теперь это ЧЕЛОВЕК-ПИТОН
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254
Санек 14 минут назад
Не того питона душил.
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1k
Ivan 16 минут назад
Если бы это была кобра, подросток бы мог уломать молодуй медсестричку отсосать яд...
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4k
Александр Иванов 19 минут назад
Они ж не ядовитые!
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1k
SSD Час назад
то увидел питона, сомкнувшего свои челюсти на его члене. (с)
...да да... Версия для родителей))) На самом деле он хотел свою змею в змею засунуть...если вы понимаете о чем я)))
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6k
kaboza SSD Полчаса назад
на пасть питону накинул, экстремал еп
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2k
Ям 2 часа назад
питон спокойно отдыхал в прохладной водичке, а тут какой-то долбонавт начал срать на него и х.уем тыкать
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6k
kaboza Ям 24 минуты назад
скорее стал тыкать, а потом посрал
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