Подростка укусил спрятавшийся в унитазе питон

«Я воспользовался туалетом, но через несколько мгновений после того, как сел, внезапно почувствовал боль в области моего члена, — рассказал Сирапхоп. — Я посмотрел вниз и увидел, что на унитазе висит змея. Повсюду была кровь. Это была всего лишь маленькая змея, но её укус был очень сильным. Я надеюсь, что мой пенис выздоровеет.»



По истечении времени к 2-этажному дому, расположенному в Нонтхабури, Таиланд, приехали зоотехники и начали поиски змеи, которая всё ещё пребывала на унитазе.



Они использовали снаряжение для ловли змей, чтобы поймать питона, длина которого составляла около 121 см. После они положили его в мешок, прежде чем отпустить назад в лес.