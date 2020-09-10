Подростка укусил спрятавшийся в унитазе питон

Парень из Таиланда срочно был отправлен в больницу после того, как питон укусил его за член, когда он сидел на унитазе.
Подросток был срочно доставлен в больницу после того, как 4-футовый (121 см) питон, прятавшийся в унитазе, укусил до крови парня за причинное место.
18-летний Сирапхоп Масукарат (Siraphop Masukarat) вечером посетил туалет, где, сидя на унитазе, почувствовал внезапную жгучую боль в районе пениса.
18-летний Сирапхоп Масукарат (Siraphop Masukarat) вечером посетил туалет, где, сидя на унитазе, почувствовал внезапную жгучую боль в районе пениса.
Когда же молодой человек посмотрел вниз, то увидел питона, сомкнувшего свои челюсти на его члене.
По словам Сирапхопа, он кричал от ужаса, когда почувствовал боль и увидел, кто её ему причинил.
По словам Сирапхопа, он кричал от ужаса, когда почувствовал боль и увидел, кто её ему причинил.
После парень был срочно доставлен в ближайшую больницу, где врачи наложили три шва на головку полового члена и обработали рану от укуса антибиотиком, чтобы убить любые бактерии, которые могли находиться на клыках питона.
«Я воспользовался туалетом, но через несколько мгновений после того, как сел, внезапно почувствовал боль в области моего члена, — рассказал Сирапхоп. — Я посмотрел вниз и увидел, что на унитазе висит змея. Повсюду была кровь. Это была всего лишь маленькая змея, но её укус был очень сильным. Я надеюсь, что мой пенис выздоровеет.»
По истечении времени к 2-этажному дому, расположенному в Нонтхабури, Таиланд, приехали зоотехники и начали поиски змеи, которая всё ещё пребывала на унитазе.
Они использовали снаряжение для ловли змей, чтобы поймать питона, длина которого составляла около 121 см. После они положили его в мешок, прежде чем отпустить назад в лес.
По истечении времени к 2-этажному дому, расположенному в Нонтхабури, Таиланд, приехали зоотехники и начали поиски змеи, которая всё ещё пребывала на унитазе.
Они использовали снаряжение для ловли змей, чтобы поймать питона, длина которого составляла около 121 см. После они положили его в мешок, прежде чем отпустить назад в лес.
Напуганная мать Сирапхпа, Сутапатх (Sutapath), отметила, что всё ещё шокирована произошедшим.
«Я не знаю, как змея попала в мой дом, — сказала она. — Она могла пробраться через канализацию, соединённую с унитазом. Я знаю, что змея действительно поранила моего сына, но я рада, что это был всего лишь неядовитый питон.»
«Я не знаю, как змея попала в мой дом, — сказала она. — Она могла пробраться через канализацию, соединённую с унитазом. Я знаю, что змея действительно поранила моего сына, но я рада, что это был всего лишь неядовитый питон.»
«Если бы это была кобра, он был бы уже мёртв. Теперь он будет испытывать страх каждый раз, как только окажется в туалете. Сейчас с ним всё хорошо и он идёт на поправку в больнице, я же благодарна добровольцам-спасателям за то, что они поймали змею.»
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...да да... Версия для родителей))) На самом деле он хотел свою змею в змею засунуть...если вы понимаете о чем я)))