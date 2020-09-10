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В сети затравили охотницу из Словакии

В сети затравили охотницу из Словакии (16 фото)

Автор:
10 сентября 2020 10:44
Сообщество : Истории
Метки: девушка   истории   люди   общество   охота   охотник   охотница   фото   
1831
16
На охотницу из Словакии, которая публикует в сети фотографии с трофеями и оружием, напали с критикой. 31-летняя Петра Крчава (Petra Krchavá) из Винницы, Словакия, занимается охотой уже более 13 лет. Отец познакомил девушку с охотой, когда ей было шесть лет, и с тех пор охота стала для Петры не просто хобби, а образом жизни.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: девушка   истории   люди   общество   охота   охотник   охотница   фото   
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28  комментариев
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2k
santyago Час назад
если она охотится не забавы ради и употребляет в пищу мясо убитых животных, то всё правильно делает, а веганы идут лесом (читать н.ах.уй)
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16k
SerGProS 9 минут назад
Нормальная женщина. Симпатичная и с интересным увлечением не во вред окружающей среде.
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305
im240 18 минут назад
девка симпатичная и ничего плохого не делает. но нахрена это неуместное позёрство...
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Aleks Полчаса назад
С такой охотницей ночку на кабана в засидочке отсидеть не грех...
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16k
SerGProS Aleks 10 минут назад
В смысле - отлежать?
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8k
Rihovich Полчаса назад
Мужики, вы как хотите, а на мой взгляд деваха-то симпатичная!
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96
Технік Кіровоград 49 минут назад
Мораль сей басни такова: "охоться тихо и не вы-яб-уй-ся в сети!".
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4k
Александр Иванов 50 минут назад
Я охотник со стажем и считаю охоту с оптикой нечестной. И неспортивной. А зоофилы, пошли они далеко и без...мяса.
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36k
Андрей Александр Иванов 45 минут назад
Кабан Валера считает охоту с огнестрелом не честной и не спортивной.
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9k
Василий Сургайло Александр Иванов 12 минут назад
Советую с рогатиной на медведя сходить
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1k
Mellivora 52 минуты назад
Какая из нее охотница?
Очередное тело с невьеб..ым ЧСВ, покоряющее просторы сети посредством демонстрации жопы.
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287
Andrew Belaks 54 минуты назад
Охотилась бы себе на удовольствие, не светила фотками в сети - никто бы не травил. Позерство подвело, а не охота. А фото где она ''типа'' тушку шкурит, без передника и, практически, с чистыми руками - позерство галимое) Как та баба с паяльником.
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24k
DeadMan Andrew Belaks 49 минут назад
а по-моему, любая публичная демонстрация чего-то не ради денег - позерство.
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2k
Vasiliy Pakazyava 57 минут назад
Позерша
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526
Alexandr F Час назад
Любит длинные стволы
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9k
Лехахуторской Час назад
Эх, сейчас бы на охоту......
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27k
Alex Час назад
Вот падла
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35k
Вепс Час назад
Реклама Ниссана?
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32k
dima423 2 часа назад
че за бред)) неужели есть такие люди кому НЕ ПОКУЙ на то что про них говорят в инете?))) мне лично покуй)
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19k
Vazari dima423 57 минут назад
А кому ты накуй нужен, чтобы тебя обсуждать))) Иди проспись.
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24k
DeadMan 2 часа назад
в интернете есть два типа людей: одни выкладывают туда всякую х@йню, а другие их обсирают.
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8k
Serg2001 DeadMan Час назад
А себя вы к какому типу относите?... ))
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24k
DeadMan Serg2001 58 минут назад
ко второму конечно. всегда лучше когда ты, чем когда тебя.))))
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8k
Serg2001 DeadMan 56 минут назад
... )))))))
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18k
Батончик с маком 2 часа назад
такую рожу в лес нельзя пускать. даже грибы в страхе разбегаются
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−10
Mosgaz 2 часа назад
Какая умничка!!!эх....
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1k
SSD 2 часа назад
Я дума, ей насрать, что ее затравили... Она об этом, возможно, даже не знает... Сегодня на фишках прочитает)))
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7k
Prostovopros SSD Час назад
Да и какая она охотница? Судя по фоткам - за мужиками/лайками в инстаграмме ))
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