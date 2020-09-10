В сети затравили охотницу из Словакии

"Охота - это образ жизни и традиция в моей семье. Охота никогда не сводится только к самому процессу охоты. На это уходит так много времени, энергии и усилий, но большинство людей этого не осознают. Люди желали мне такой же смерти, как и животным. Они думают, что мы убиваем ради забавы, но это совсем не так," - говорит Петра.