В сети затравили охотницу из Словакии

На охотницу из Словакии, которая публикует в сети фотографии с трофеями и оружием, напали с критикой. 31-летняя Петра Крчава (Petra Krchavá) из Винницы, Словакия, занимается охотой уже более 13 лет. Отец познакомил девушку с охотой, когда ей было шесть лет, и с тех пор охота стала для Петры не просто хобби, а образом жизни.
31-летняя Петра Крчава из Винницы, Словакия, занимается охотой уже более 13 лет. В возрасте шести лет отец девушки познакомил ее с охотой, и с тех пор она стала настоящей страстью Петры. Она ведет Инстаграм, где публикует фотографии с охоты - с трофеями и оружием. Хотя девушка утверждает, что благополучие животных является ее приоритетом, она получает множество угроз в сети.
"Надеюсь, ты умрешь так, как и животные, которых ты убила", "Застрелите друг друга с вашей семьей!" - пишут в инстаграме Петры. Однако, нападки недоброжелателей не останавливают охотницу. Несмотря на то, что она занимается охотой, она ежемесячно вкладывается в программы по сохранению диких животных.
Только за прошедшие две недели Петра потратила около 2300 долларов (173 тыс. рублей) на обеспечение животных кормом, лекарствами, копание озер для противодействия разрушению среды обитания, сбор мусора и проведение образовательных программ для маленьких детей.
"Охота - это образ жизни и традиция в моей семье. Охота никогда не сводится только к самому процессу охоты. На это уходит так много времени, энергии и усилий, но большинство людей этого не осознают. Люди желали мне такой же смерти, как и животным. Они думают, что мы убиваем ради забавы, но это совсем не так," - говорит Петра.
Петра добавляет, что охотники "любят природу", и эта практика была образом жизни на протяжении тысячелетий. Охота помогает управлять численностью животных. "Люди не видят, как я кормлю животных, чтобы убедиться, что они переживут зиму. Летом я даю им питьевую воду и строю кормушки. Мы копаем озера, даем им лекарства, спасаем детенышей и раненых животных, организуем вылазки для сбора мусора. Мы обучаем детей в школах и организовываем образовательные летние лагеря," - продолжает Петра.
"Когда мы обрабатываем мясо дичи - это сплочающий процесс для нашей семьи и друзей. Это самое здоровое мясо, которое может съесть человек - оно без токсичных продуктов и любых добавок. Кроме того, мы с семьей смогли быть самодостаточными, когда объявили карантин, и супермаркеты были пусты".
Сейчас в планах девушки - просвещать молодых людей о важности охоты и сохранения природных ресурсов, вести программы по сохранению животных, а также выпустить свою линию одежды. "Очень важно, чтобы мы сохранили природу для будущих поколений. Я надеюсь, что когда-нибудь смогу научить этому и своих детей," - говорит Петра.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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