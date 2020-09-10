Бывший наркозависимый рассказал, как изменилась его жизнь после отказа от препаратов

24-летний Оуэн Лихи уже 6 лет не принимает наркотики, но путь к выздоровлению дался ему нелегко.



Когда парень был ещё подростком, он был постоянным клиентом местных больниц и программ, помогающим людям бороться с зависимостью. Каждый раз Оуэн обещал себе, что завяжет с наркотиками, но каждый раз срывался.



Переломным стал февраль 2014 года — тогда девушка Оуэна подтолкнула парня к тому, чтобы он во всём признался родителям. Он рассказал обо всём и показал свои иглы и шприцы, которые прятал в футляре для очков, куда никто кроме него не собирался заглядывать. По словам парня, взгляд матери в тот момент он помнит до сих пор:



"Не уверен, был ли это страх или отвращение, но она ушла на второй этаж дома, и я понял, что пришло время [завязать]."