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Бывший наркозависимый рассказал, как изменилась его жизнь после отказа от препаратов

Бывший наркозависимый рассказал, как изменилась его жизнь после отказа от препаратов (5 фото)

Автор:
10 сентября 2020 09:11
Сообщество : Жизнь
Метки: бывший наркоман   было стало   жизнь   история   наркозависимый   наркоман   наркотики   фото   
1109
5
А раньше врачи говорили, что его не спасти..

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Метки: бывший наркоман   было стало   жизнь   история   наркозависимый   наркоман   наркотики   фото   
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9  комментариев
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17k
BillyBonzz Час назад
Бывших наркозависимых не бывает, сейчас любой стресс или нервная ситуация и он уже знает как с ней надо бороться.
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17k
BillyBonzz Сергей Гурковский 50 минут назад
Это Вы так думаете то они не вспоминают)) просто поводов пока еще не было чтобы вспоминать. Я знал людей которые тоже годами а некоторые десятилетиями не потребляли, но случались стрессовые ситуации ( у одного мать умерла, другого жена бросила) и "снова-здорова". Обоих уже нет.
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Андрей Филиппов 16 минут назад
- У Вас проблемы с наркотиками? - Да, не знаю где взять.
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24k
Aleksandr Полчаса назад
Бывший наркозависимый рассказал, как изменилась его жизнь после отказа от препаратов
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13k
ВОВЧЕГ Полчаса назад
ГЕРОИН УМЕЕТ ЖДАТЬ!
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−19
Edgars An 39 минут назад
Молодец.! Люди - берегите себя.!!!
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11k
Андрей Дядя 53 минуты назад
по лицу видно что стал веганом .
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1k
SSD Час назад
Сейчас парень ведёт обычную жизнь, но не забывает о своём прошлом(с)
...не забывай свои корни))) Бывших наркоманов не бывает. Опять сядет.
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