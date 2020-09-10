Бывший наркозависимый рассказал, как изменилась его жизнь после отказа от препаратов

А раньше врачи говорили, что его не спасти..
В соцсетях люди делятся не только шуточками или фотографиями своих котиков, но и важными вещами, которые могут помочь другим. Бывший наркозависимый Оуэн Лихи рассказал, что уже больше 6 лет не принимает наркотики, и показал, как его это изменило. В 2014 году парень принял окончательное решение отказаться от зависимости и с тех пор помогает другим людям, которые столкнулись с похожей проблемой.
24-летний Оуэн Лихи уже 6 лет не принимает наркотики, но путь к выздоровлению дался ему нелегко.
Когда парень был ещё подростком, он был постоянным клиентом местных больниц и программ, помогающим людям бороться с зависимостью. Каждый раз Оуэн обещал себе, что завяжет с наркотиками, но каждый раз срывался.
Переломным стал февраль 2014 года — тогда девушка Оуэна подтолкнула парня к тому, чтобы он во всём признался родителям. Он рассказал обо всём и показал свои иглы и шприцы, которые прятал в футляре для очков, куда никто кроме него не собирался заглядывать. По словам парня, взгляд матери в тот момент он помнит до сих пор:
"Не уверен, был ли это страх или отвращение, но она ушла на второй этаж дома, и я понял, что пришло время [завязать]."
Когда парень был ещё подростком, он был постоянным клиентом местных больниц и программ, помогающим людям бороться с зависимостью. Каждый раз Оуэн обещал себе, что завяжет с наркотиками, но каждый раз срывался.
Переломным стал февраль 2014 года — тогда девушка Оуэна подтолкнула парня к тому, чтобы он во всём признался родителям. Он рассказал обо всём и показал свои иглы и шприцы, которые прятал в футляре для очков, куда никто кроме него не собирался заглядывать. По словам парня, взгляд матери в тот момент он помнит до сих пор:
"Не уверен, был ли это страх или отвращение, но она ушла на второй этаж дома, и я понял, что пришло время [завязать]."
Вскоре Оуэн попал в больницу и после этого решил завязать окончательно
Оуэн попал в реанимацию после передозировки перкосетом, и когда врачи узнали, сколько препарата он принял, то сразу же сообщили, что он вряд ли выживет.
"Они спросили, сколько я принял, а когда узнали, то сказали, что я умру."
Но Оуэну повезло, и через 3 дня выписали из больницы и снова отправили в клинику для наркозависимых. Там парню предложили подождать месяц до его совершеннолетия, а потом уже начинать взрослую программу лечения. Оуэн посчитал, что это будет лучшим вариантом, ведь все предыдущие способы ему так и не помогли — он снова и снова возвращался к наркотикам.
"Они спросили, сколько я принял, а когда узнали, то сказали, что я умру."
Но Оуэну повезло, и через 3 дня выписали из больницы и снова отправили в клинику для наркозависимых. Там парню предложили подождать месяц до его совершеннолетия, а потом уже начинать взрослую программу лечения. Оуэн посчитал, что это будет лучшим вариантом, ведь все предыдущие способы ему так и не помогли — он снова и снова возвращался к наркотикам.
Когда парню исполнилось 18, он начал взрослую программу лечения
Первые 4 месяца он лечился, а затем ещё столько же времени проходил лечение и одновременно посещал общество анонимных наркоманов.
Оуэну удалось закончить программу даже раньше запланированного, и он вернулся домой
Дома Оуэн поменял окружение и стал общаться с такими же бывшими наркозависимыми как и он. Однако не у всех всё шло гладко: через год от довольно большой компании осталось всего 2 человека. Как рассказал парень, кто-то из его знакомых снова вернулся к наркотикам, а кто-то умер.
Старожил общества анонимных наркоманов как-то сказал Оуэну, что тому стоит купить себе чёрный костюм. Тогда он не понял, зачем, но со временем слова мужчины дошли до парня. Из 25 людей, которые как и Оуэн вышли из центра реабилитации, в живых осталась только половина.
"За последние 6 с половиной лет я был на большем количестве похорон, чем я планировал посетить за всю свою жизнь."
Старожил общества анонимных наркоманов как-то сказал Оуэну, что тому стоит купить себе чёрный костюм. Тогда он не понял, зачем, но со временем слова мужчины дошли до парня. Из 25 людей, которые как и Оуэн вышли из центра реабилитации, в живых осталась только половина.
"За последние 6 с половиной лет я был на большем количестве похорон, чем я планировал посетить за всю свою жизнь."
Сейчас парень ведёт обычную жизнь, но не забывает о своём прошлом
@emo2thextremo
6 years sober, feeling grateful to be alive today ##wintervacay ##afterthefunction ##CepacolSickBeats ##fyp ##sober♬ original sound - idk.mån
Оуэн считает себя обычным человеком: он в хороших отношениях со своей семьёй, работает плотником и постоянно посещает встречи для анонимных зависимых.
Парень общается с бывшими наркозависимыми по двум причинам. Во-первых, он хочет помочь людям, оказавшимся в такой же ситуации, через которую когда-то проходил и он. А во-вторых, эти встречи служат Оуэну напоминанием и предупреждением о том, каким было его прошлое.
Парень делится своим преображением в соцсетях и не стесняется говорить о прошлом. Оуэн считает, что таким способом может показать другим зависимым, что их болезнь не означает конец света, и можно попытаться себе помочь.
Парень общается с бывшими наркозависимыми по двум причинам. Во-первых, он хочет помочь людям, оказавшимся в такой же ситуации, через которую когда-то проходил и он. А во-вторых, эти встречи служат Оуэну напоминанием и предупреждением о том, каким было его прошлое.
Парень делится своим преображением в соцсетях и не стесняется говорить о прошлом. Оуэн считает, что таким способом может показать другим зависимым, что их болезнь не означает конец света, и можно попытаться себе помочь.
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...не забывай свои корни))) Бывших наркоманов не бывает. Опять сядет.