"Парень заснял кота, который отчаянно защищает свой дом"

Его бойкости позавидовала бы даже сторожевая собака!
Кто решил, что именно пёс должен охранять вашу территорию? Может, с этим заданием куда лучше справился бы ваш кот! Ведь эти хвостатые товарищи по натуре те ещё охотники.
В доказательство большого кошачьего потенциала в сторожевой сфере, мы поведаем вам о коте, который с полной самоотдачей гоняет почтальона! Жительница канадского города Онтарио, Дебра Андерсон, работает местным почтальоном и по долгу службы частенько встречается со сторожевым котом в одном из домов. Приметив Дебру, усатый защитник начинает нервничать, шипеть и бросаться на женщину! Как хорошо, что их разделяет наглухо закрытое окно.
В доказательство большого кошачьего потенциала в сторожевой сфере, мы поведаем вам о коте, который с полной самоотдачей гоняет почтальона! Жительница канадского города Онтарио, Дебра Андерсон, работает местным почтальоном и по долгу службы частенько встречается со сторожевым котом в одном из домов. Приметив Дебру, усатый защитник начинает нервничать, шипеть и бросаться на женщину! Как хорошо, что их разделяет наглухо закрытое окно.
Дебра с нетерпением ждёт встречи с котом, хоть и не отрицает, что побаивается его
Дебре, как почтальону, не привыкать встречаться с хвостатыми охранниками. Однако женщина не скрывает, что этот кот будет пострашнее многих собак, с которыми ей приходилось видеться!
«И так каждый день! Люблю свою работу»
Дебра даже загрузила несколько видео на YouTube, чтобы ими могло насладиться как можно больше людей. Вот что она написала под одним из них:
"Каждый день я сталкиваюсь с этим атакующим котом. Это изюминка моего маршрута, и я люблю его! Но я уверена, что он разорвёт мне лицо, если его не удержит окно."
"Каждый день я сталкиваюсь с этим атакующим котом. Это изюминка моего маршрута, и я люблю его! Но я уверена, что он разорвёт мне лицо, если его не удержит окно."
Вы можете полюбоваться ещё двумя видео с участием храброго защитника частной собственности
Остаётся надеяться, что хозяева дома не решат однажды оставить окна открытыми
Наверняка этот хвостатый товарищ и сам прикипел к каждодневным встречам с почтальоном и в глубине души очень рад её видеть!
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