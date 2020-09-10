"Парень заснял кота, который отчаянно защищает свой дом"

Кто решил, что именно пёс должен охранять вашу территорию? Может, с этим заданием куда лучше справился бы ваш кот! Ведь эти хвостатые товарищи по натуре те ещё охотники.



В доказательство большого кошачьего потенциала в сторожевой сфере, мы поведаем вам о коте, который с полной самоотдачей гоняет почтальона! Жительница канадского города Онтарио, Дебра Андерсон, работает местным почтальоном и по долгу службы частенько встречается со сторожевым котом в одном из домов. Приметив Дебру, усатый защитник начинает нервничать, шипеть и бросаться на женщину! Как хорошо, что их разделяет наглухо закрытое окно.