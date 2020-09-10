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Сообщество Без кота и жизнь не та 634 поста • 320 подписчиков подписаться
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Парень заснял кота, который отчаянно защищает свой дом

Парень заснял кота, который отчаянно защищает свой дом (2 фото + 3 видео)

Автор:
10 сентября 2020 09:47
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   дом   животные   защищает дом   кот   почтальон   фото   юмор   
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Его бойкости позавидовала бы даже сторожевая собака!

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Метки: видео   дом   животные   защищает дом   кот   почтальон   фото   юмор   
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6  комментариев
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978
Сергей Черныш 11 минут назад
"Парень заснял кота, который отчаянно защищает свой дом"
Мне одному показалось, что это вовсе не парень?
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4k
Arts Sitnikov 3 минуты назад
По моему, он ни какой не сторож, а просто его очень бесит эта тетка!
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755
Андрей Филиппов 5 минут назад
Видал такого кота, однажды, в гостях, крышу сорвало, даже хозяев не подпускал, усыпили на следующий день.
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3k
Serj81 8 минут назад
Парень если бы снял очки с кепкой интересно кот также отчаянно защищал?
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6k
kaboza Полчаса назад
борец со спамом)))
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1k
Том Сойер 45 минут назад
Каратэ-кот!!!
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