"Гадкий утенок": на Сахалине обнаружили редкого рыжего морского котика

"Гадким утенком" малыша прозвали не просто так. К сожалению, сородичи сторонятся "не таких как все", а родители зачастую отвергают. Именно поэтому этот детеныш рискует стать изгоем. К тому же, у него обнаружили слабое зрение. Однако, по словам биолога, есть и хорошие новости: "Этот щенок выглядит сытым и очень активным, видно, что мать явно давала ему много молока," - говорит Владимир.