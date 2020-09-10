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"Гадкий утенок": на Сахалине обнаружили редкого рыжего морского котика

"Гадкий утенок": на Сахалине обнаружили редкого рыжего морского котика (9 фото)

Автор:
10 сентября 2020 12:48
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   морские котики   природа   редкие животные   россия   фото   
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Российский биолог обнаружил у берегов Охотского моря редчайшего детеныша морского котика. Чудо природы с рыжим окрасом и голубыми глазами прозвали "гадким утенком", потому что его сторонятся сородичи. Среди морских котиков такие уникальные особи встречаются достаточно редко.

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   морские котики   природа   редкие животные   россия   фото   
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1  комментарий
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Olga Raudis 2 часа назад
В зоопарке ему будет лучше. Там это будет редкость и знаменитость, любимец публики. А в природе его в первую очередь постараются сожрать хищники. Слишком уж он приметный среди всех остальных.
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