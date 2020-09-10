"Гадкий утенок": на Сахалине обнаружили редкого рыжего морского котика

Российский биолог обнаружил у берегов Охотского моря редчайшего детеныша морского котика. Чудо природы с рыжим окрасом и голубыми глазами прозвали "гадким утенком", потому что его сторонятся сородичи. Среди морских котиков такие уникальные особи встречаются достаточно редко.
Биолог Владимир Бурканов обнаружил редкого рыжего морского котика на острове Тюлений в Сахалинской области. Среди морских котиков детеныши с рыжим окрасом, светлыми глазами и розовыми ластами встречаются крайне редко - на 100 тысяч новорожденных приходится один "гадкий утенок". Такое животное - не альбинос, а хромист, из-за голубого оттенка глаз.
"Гадким утенком" малыша прозвали не просто так. К сожалению, сородичи сторонятся "не таких как все", а родители зачастую отвергают. Именно поэтому этот детеныш рискует стать изгоем. К тому же, у него обнаружили слабое зрение. Однако, по словам биолога, есть и хорошие новости: "Этот щенок выглядит сытым и очень активным, видно, что мать явно давала ему много молока," - говорит Владимир.
Биолог рассказал, что такие особенные котики способны дожить до зрелого возраста. Например, Владимир поделился фотографией взрослого морского котика-хромиста, которому примерно 5-6 лет. "Пожалуй, это первый документально зафиксированный случай дожития котика аномальной окраски до половозрелого возраста," - пишет биолог.
Пока что необычного детеныша оставят в дикой природе с сородичами, и будут следить за его состоянием и поведением. Если уникума все-таки начнут преследовать или обижать, специалисты спасут малыша и передадут его в дельфинарий.
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