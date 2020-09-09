"Весь этот суд — фарс!": последняя символичная роль Михаила Ефремова перед катастрофой

По делу Михаила Ефремова прозвучал приговор: 8 лет колонии общего режима. Про талант актера сегодня уже не вспоминают. Забыты роли в театре (от Моцарта до Чацкого), а также удачные перевоплощения в фильмах, например, в стареющую балерину в "Кошечке" Григория Константинопольского. Одна же из последних ролей Михаила Ефремова была в фильме Сергея Кальварского "Процесс".
"Процесс" — это политический трагифарс о судебном заседании в формате видеочата приложения Zoom. По словам автора фильма —Сергея Кальварского — лента отражает современные, наши реалии. В короткометражке принял участие Михаил Ефремов, он играет адвоката подсудимого, обвиняемого в участии в онлайн-митинге.
В фильме звучат символичные фразы:
адвокат, Михаил Ефремов: "Весь этот суд — это фарс".
судья, Юлия Ауг: "Что нам велят, то и делаем".
адвокат, Михаил Ефремов: "Весь этот суд — это фарс".
судья, Юлия Ауг: "Что нам велят, то и делаем".
По сюжету у Ефремова не работает микрофон, но он и без голоса показывает зрителю яркие эмоции, как делал раньше уже не раз. Рассмешат или растревожат когда-нибудь еще нас герои в исполнении Михаила Ефремова? Сегодня — большой вопрос, однако в послужном списке артиста достаточно запоминающихся работ.
Премьера короткометражного фильма "Процесс" состоялась сегодня, 9 сентября
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Роль это одно, это может быть чудесно, великолепно и охренительно. Но если выходя из кадра, ты пьяное мурло - то ты пьяное мурло.