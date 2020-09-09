"Весь этот суд — фарс!": последняя символичная роль Михаила Ефремова перед катастрофой

По сюжету у Ефремова не работает микрофон, но он и без голоса показывает зрителю яркие эмоции, как делал раньше уже не раз. Рассмешат или растревожат когда-нибудь еще нас герои в исполнении Михаила Ефремова? Сегодня — большой вопрос, однако в послужном списке артиста достаточно запоминающихся работ.