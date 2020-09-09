"Весь этот суд — фарс!": последняя символичная роль Михаила Ефремова перед катастрофой

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Обычная процедура, на которую не многие решаются (3 фото) Обычная процедура, на которую не многие решаются (3 фото) Глупейшие женские заскоки, которые выводят мужиков из себя Глупейшие женские заскоки, которые выводят мужиков из себя "Отдай бесплатно или за интим, тварь!": убойнейшие чаты с покупателями "Отдай бесплатно или за интим, тварь!": убойнейшие чаты с покупателями Красивая и сильная девушка Красивая и сильная девушка Как Советский Союз в две секунды открыл Босфор для советских кораблей Как Советский Союз в две секунды открыл Босфор для советских кораблей Как бы выглядели современные животные глазами палеонтологов будущего Как бы выглядели современные животные глазами палеонтологов будущего Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки Крымчане выселили из района чеченцев, пристававших к школьнице Крымчане выселили из района чеченцев, пристававших к школьнице Против адвоката Ефремова и свидетелей защиты требуют возбудить уголовное дело Против адвоката Ефремова и свидетелей защиты требуют возбудить... Просто гифки, всякие и разные, скорей разнообразные Просто гифки, всякие и разные, скорей разнообразные Разбор глупости из интернета: Как на самом деле передвигаются волки в стае? Разбор глупости из интернета: Как на самом деле передвигаются... Глава турецкого МИД вдруг заговорил с африканским коллегой по-русски Глава турецкого МИД вдруг заговорил с африканским коллегой по-русски Как завести танк "Тигр"? Как завести танк "Тигр"? "Приказано - сжечь!". Подзабытый подвиг советских огнеметчиков под Москвой "Приказано - сжечь!". Подзабытый подвиг советских огнеметчиков под... Порция осеннего депрессивного юмора Порция осеннего депрессивного юмора Враг государства № 1: Жак Мерин — грабитель, которому Франция объявила войну Враг государства № 1: Жак Мерин — грабитель, которому Франция... Самые «странные» места в России Самые «странные» места в России Примеры настолько предельного буквального толкования запросов, что даже смешно Примеры настолько предельного буквального толкования запросов, что... Поэт, хулиган… Великий Магистр Поэт, хулиган… Великий Магистр
"Весь этот суд — фарс!": последняя символичная роль Михаила Ефремова перед катастрофой

"Весь этот суд — фарс!": последняя символичная роль Михаила Ефремова перед катастрофой (3 фото + 1 видео)

Автор:
09 сентября 2020 14:54
Метки: process   Михаил Ефремов   ефремов   зум   кино   суд   фильм   
1262
3
1
По делу Михаила Ефремова прозвучал приговор: 8 лет колонии общего режима. Про талант актера сегодня уже не вспоминают. Забыты роли в театре (от Моцарта до Чацкого), а также удачные перевоплощения в фильмах, например, в стареющую балерину в "Кошечке" Григория Константинопольского. Одна же из последних ролей Михаила Ефремова была в фильме Сергея Кальварского "Процесс".

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: process   Михаил Ефремов   ефремов   зум   кино   суд   фильм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
34k
Нанук Паналык Час назад
Для желающих хайповать в темах Ефремова: приговор вынесен, выводы сделаны, тема откровенно заипала и полученный вами хайп скорее всего будет отрицательным .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
schmubu 48 минут назад
примитив какой-то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Безумная Белла Час назад
Не стоит путать *опу с пальцем. Актер ты на сцене или в кадре, вот там и играй. А на дороге - ты участник дорожного движения и обязан соблюдать правила.
Роль это одно, это может быть чудесно, великолепно и охренительно. Но если выходя из кадра, ты пьяное мурло - то ты пьяное мурло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Игорь Час назад
просто ШЕДЕВР. И РОЛЬ Ефремова просто шедевральная. Какая игра.........
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Игорь Полчаса назад
то есть только 4 эта херня понравилась? Ну тогда еще не все потеряно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
HundeBeißer2 Час назад
"Весь этот суд — фарс!": последняя символичная роль Михаила Ефремова перед катастрофой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Новые и популярные способы обмана, с которыми столкнулись наивные отпускники (4 фото) Новые и популярные способы обмана, с которыми столкнулись наивные отпускники (4 фото) 10 российских фильмов, от которых иностранные зрители остались довольны 10 российских фильмов, от которых иностранные зрители остались довольны Театр одного актёра: в сети началась продажа билетов на суд с Ефремовым Театр одного актёра: в сети началась продажа билетов на суд с Ефремовым 30 ценных фильмов, которые необходимо посмотреть хотя бы раз в жизни 30 ценных фильмов, которые необходимо посмотреть хотя бы раз в жизни Актуальные цитаты из к/ф "Убить дракона" Актуальные цитаты из к/ф "Убить дракона" "Я пьяным никогда не садился за руль": суд над Ефремовым продолжается "Я пьяным никогда не садился за руль": суд над Ефремовым продолжается
LMV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

433251



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Если это работает, значит это не глупо: 14 примеров
7
79
Если это работает, значит это не глупо: 14 примеров
Чёрная мамба: Предупредительного выстрела не будет. Чем заканчивается встреча с Королевой Смерти?
1
64
Чёрная мамба: Предупредительного выстрела не будет. Чем заканчивается встреча с...
﻿
Набирающие популярность
10 интересных сериалов про жизнь в СССР
2
15
10 интересных сериалов про жизнь в СССР
Природа митинга: факторы, побуждающие людей участвовать в публичном проявлении общественно-политических настроений
1
22
Природа митинга: факторы, побуждающие людей участвовать в публичном проявлении...
Новые и популярные способы обмана, с которыми столкнулись наивные отпускники (4 фото)
Новые и популярные способы обмана, с которыми столкнулись наивные отпускники (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рыбачка
2
34

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#сша#ефремов#позитив#комментарии#СССР#авария#в мире
#юмор#интересно#интересное#шоу бизнес#россия#разное#настроение#суд#актер#война
#прикол#история#подборка#дтп#грибы#картинки#реакция#навальный#архитектура#девушки

На что жалуетесь?

Вернуться