Актуальные цитаты из к/ф "Убить дракона"

Подборка интересных высказываний персонажей из советско-германской картины, снятой в далёком 1988 году.
А вы смотрели этот фильм?
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"Избираюсь 17й раз, пожизненно".
Думал задать этот вопрос Марку Захарову, но на его творческом вечере побывать так и не удалось. А теперь уже и не придётся.
Может кто объяснит?
я думаю, ты из толстого прочел только 2 страницы. одну - из войны и мира.
"- Злые языки говорят, что господин Дракон потерял голову.
- А вы что говорите?
- Мы говорим, что Дракон освободил от военной службы одну свою голову по состоянию здоровья, идя навстречу ее же пожеланиям."
Свистят. Один попугай соглашается. Ты ему - видел? Он - видел. Ты ему - Ланцелота? Он говорит Ланцелота. Ты ему - где? А он...
Я давно говорил, попугаи у нас не приживутся.
Я вообще обожаю фильмы этого периода: "Тот самый Мюнхгаузен", "Обыкновенное чудо", "Формула любви". Фильмы разобраны на цитаты, при этом тонкая ирония и сатира в "тоталитарном Совке".
"Хочется то ли музыки и цветов, то ли зарезать кого-нибудь"...
Мы давно уже убиваем без всяких условий. Новое время - новое веяние.
ведь уже никто не тянул назад, не мешал процессу и вообще "твори- не хочу"
а вот ведь как получилось в итоге