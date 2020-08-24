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Актуальные цитаты из к/ф "Убить дракона"

Актуальные цитаты из к/ф "Убить дракона" (18 фото)

Автор:
24 августа 2020 08:37
Сообщество : Кино
Метки: Убить дракона   кино   киноцитаты   подборка цитат   фильм   цитаты из советских фильмов   цитаты из фильмов   
8506
18

Подборка интересных высказываний персонажей из советско-германской картины, снятой в далёком 1988 году.

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Метки: Убить дракона   кино   киноцитаты   подборка цитат   фильм   цитаты из советских фильмов   цитаты из фильмов   
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47  комментариев
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4k
masteral 6 часов назад
Как всегда жизненно и актуально
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10k
Sergey_71rus 5 минут назад
Только вчера пересматривал. Захаров - провидец.
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−1
wr1 Полчаса назад
не каждый поймет - это ЗА или ПРОТИВ Советской власти...
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14k
Пронька Грезной wr1 3 минуты назад
Ага. Типа сейчас что-то изменилось.
"Избираюсь 17й раз, пожизненно".
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4k
Андрей Крылов Полчаса назад
Фильм - шедевр! Нынче такие давно не делают
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12k
vikklu 48 минут назад
Да, это шедевр.
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−18
Till Lindemann Час назад
не раскачивайте лодку...
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11k
Kazanzaki Час назад
Я вот только с головами дракона не понял. Думал это будут: страх, жадность и честолюбие. Страх понятен - это голова в каске. Честолюбие - это тот блондин в белом костюмчике. А где жадность? Кто тот китаец или японец, который представлял третью голову?
Думал задать этот вопрос Марку Захарову, но на его творческом вечере побывать так и не удалось. А теперь уже и не придётся.
Может кто объяснит?
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12k
vikklu Kazanzaki 47 минут назад
Так он в фильме в трёх ипостасях предстаёт. Посмотри ещё раз.
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844
Игорь 2 часа назад
Со временем начинаешь понимать дракона. Ну а что, читайте или смотрите с мыслью , что эта история написана победителем, тем, кто дракона убил. Как водится, ведро говна сверху на побежденного, и бочку варенья размазать на текст победителя. И всё равно, дракон симпатичнее, умнее, а самое главное, человечнее как то выходит.
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127
776166 2 часа назад
Не та тех литературных произведениях в школе акцент делается. Весь Лев Толстой не стоит "Дракона" Шварца. Тем более, что в молодой мозг эти идеи будут заходить гораздо лучше и проще.
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6k
Перст Указующий 776166 6 минут назад
>Весь Лев Толстой не стоит "Дракона"
я думаю, ты из толстого прочел только 2 страницы. одну - из войны и мира.
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12k
Юрий 3 часа назад
И пьеса хороша, и книга.
И пьеса хороша, и книга.
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504
Арам Текнеджян 3 часа назад
-Сейчас каждый сам решает, что он видит...
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315
Константин 4 часа назад
фильм не веселый, но здесь смеялся в голос)
Ссылка youtu.be
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7k
Dmitry 4 часа назад
Советую всем почитать пьесу Шварца "Дракон". Там все что в фильме, только намного полнее.

"- Злые языки говорят, что господин Дракон потерял голову.
- А вы что говорите?
- Мы говорим, что Дракон освободил от военной службы одну свою голову по состоянию здоровья, идя навстречу ее же пожеланиям."
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1k
Карагандинская Полиграфия 4 часа назад
Со временем начинаешь понимать, что Дракон говорит очень умные вещи. Да и сам Дракон оковы не на личностях, а на еще более ужасном звере в головах толпы.
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541
Кукулькан 5 часов назад
Вчера пересматривал
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6k
Pillin Alex 5 часов назад
У того же сценариста есть "Дом который построил Свифт" . Потрясающий фильм, будет время - посмотрите.
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869
Vovan Petroff 5 часов назад
У меня только один вопрос: И чё? Вы ещё не знаете - как по-настоящему писька называется.
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1k
Sergiy Rambus 5 часов назад
Что птицы?
Свистят. Один попугай соглашается. Ты ему - видел? Он - видел. Ты ему - Ланцелота? Он говорит Ланцелота. Ты ему - где? А он...
Я давно говорил, попугаи у нас не приживутся.
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1k
Агасфер 5 часов назад
Горину за эти сценарии надо памятники по всему миру ставить
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4k
Leo Sun Агасфер 5 часов назад
И Евгению Шварцу заодно.
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3k
Вячеслав Агасфер 4 часа назад
И Евгению Леонову тоже.
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525
Дмитрий Вячеслав 2 часа назад
Да всем актерам - Янковский, Абдулов, Збруев, Фарада и другие.
Я вообще обожаю фильмы этого периода: "Тот самый Мюнхгаузен", "Обыкновенное чудо", "Формула любви". Фильмы разобраны на цитаты, при этом тонкая ирония и сатира в "тоталитарном Совке".

"Хочется то ли музыки и цветов, то ли зарезать кого-нибудь"...
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1k
Sergiy Rambus 5 часов назад
Мы еще не обсудили условия поединка.
Мы давно уже убиваем без всяких условий. Новое время - новое веяние.
Мы еще не обсудили условия поединка. Мы давно уже убиваем без всяких условий. Новое время - новое веяние.
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7
Сеня Быгэмотиг 5 часов назад
вот почему после распада СССР нет такого количества фильмов хороших?
ведь уже никто не тянул назад, не мешал процессу и вообще "твори- не хочу"
а вот ведь как получилось в итоге
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7k
babsbaberley Сеня Быгэмотиг 3 часа назад
Сейчас просто осваивают деньги на съёмках фильмов-сериалов. В основном бюджетные. Поэтому и фильмы, и сценарии такие.
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14k
Пронька Грезной Сеня Быгэмотиг Минуту назад
Все просто. Думали, что победили, а по факту только голов больше стало. И бургомистров тоже.
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