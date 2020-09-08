Том Круз совершил прыжок с гигантского трамплина в Норвегии

Всё ради фильма "Миссия невыполнима 7", который выйдет в 2021 году.
Работа над блокбастером на текущий момент проходит в норвежской губернии Мёре-ог-Ромсдал.
6 сентября режиссёр Кристофер Маккуорри опубликовал в своём инстаграме фото гигантского трамплина, который возвели для съёмок, и в этот же день Том Круз совершил прыжок с использованием мотоцикла и парашюта. Подходящей погоды ждали как минимум несколько дней.
6 сентября режиссёр Кристофер Маккуорри опубликовал в своём инстаграме фото гигантского трамплина, который возвели для съёмок, и в этот же день Том Круз совершил прыжок с использованием мотоцикла и парашюта. Подходящей погоды ждали как минимум несколько дней.
Судя по видео, трюк одновременно снимали дрон и вертолёт. Всё действо разворачивалось на высоте 1200 метров над уровнем моря.
По словам очевидцев, Круз выполнил этот трюк несколько раз, а на месте съёмок собралось множество фанатов актёра. Соблюдая меры безопасности при Covid-19, Том пообщался с поклонниками с расстояния около 20 метров.
И даже на съёмки Круз прибыл максимально эффектно — за штурвалом собственного вертолёта. Лицензию на управление таким транспортом он получил в 2018 году — перед началом работ над фильмом «Миссия невыполнима: Последствия».
Судя по всему, подготовка к трюку заняла немало времени. Маккуорри показывал в своих соцсетях процесс возведения трамплина в течение трёх недель.
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