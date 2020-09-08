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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4121 пост • 596 подписчиков подписаться
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Том Круз совершил прыжок с гигантского трамплина в Норвегии

Том Круз совершил прыжок с гигантского трамплина в Норвегии (6 фото + 1 видео)

Автор:
08 сентября 2020 09:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Миссия невыполнима   Том Круз прыжок   актер   кино   трамплин   фильм   фото   шоу бизнес   
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Всё ради фильма "Миссия невыполнима 7", который выйдет в 2021 году.

Источник:

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Метки: Миссия невыполнима   Том Круз прыжок   актер   кино   трамплин   фильм   фото   шоу бизнес   
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9  комментариев
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1k
Vladimir Taranovich 22 минуты назад
Том Круз совершил прыжок с гигантского трамплина в Норвегии
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201
Андрей Галыгин 8 минут назад
он бессмертный чтоли?
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GoInDown 20 минут назад
Том Круз совершил прыжок с гигантского трамплина в Норвегии
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191
bad boy 24 минуты назад
Живет себе в удовольствие , занимается любимым делом , состояние в 650 миллионов $ .
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2k
Архимед bad boy 4 минуты назад
проститутка он конченная и не мужик - кусок говна и шестерка саентологическая. саентологи его крепко взяли за жабры. этот петух и Николь Кидман бросил потому что она восстала против их шабашей саентологических. А он трус и дешевка , сигануть с высоты многие могут, а вот быть человеком , а не холуем - не каждый. Вот Джон Траволта выпутался из саентологического дерьма. правда остался без ролей. но мужиком.
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Asisiay Полчаса назад
Том, молодец! Тоже совсем не хочет стареть!
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Григорий Полчаса назад
Вот ведь, а ему почти 60. Реально в Голливуде некторым выдают элексир Макрополуса.
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379
Довольный лис Полчаса назад
Какой маладэс!
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7k
krivsan 49 минут назад
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