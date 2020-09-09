16 лохматых вредителей, от которых рука сама тянется за успокоительным

Домашние животные дарят массу положительных эмоций, но и здесь не обходится без ложки дёгтя. Этим бессовестным мордам часто становится скучно, и они выдумывают себе кучу всяких развлечений. Нужно ли говорить, что результаты их деятельности могут запросто довести хозяина до белого каления...