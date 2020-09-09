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16 лохматых вредителей, от которых рука сама тянется за успокоительным

16 лохматых вредителей, от которых рука сама тянется за успокоительным (15 фото + 2 видео)

Автор:
09 сентября 2020 23:15
Сообщество : Животные
Метки: вредители   домашние   результаты   скучно   успокоительное   эмоции   
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Домашние животные дарят массу положительных эмоций, но и здесь не обходится без ложки дёгтя. Этим бессовестным мордам часто становится скучно, и они выдумывают себе кучу всяких развлечений. Нужно ли говорить, что результаты их деятельности могут запросто довести хозяина до белого каления...

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Метки: вредители   домашние   результаты   скучно   успокоительное   эмоции   
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Нихуахуа 20 минут назад
16 лохматых вредителей, от которых рука сама тянется за успокоительным
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