16 лохматых вредителей, от которых рука сама тянется за успокоительным

Домашние животные дарят массу положительных эмоций, но и здесь не обходится без ложки дёгтя. Этим бессовестным мордам часто становится скучно, и они выдумывают себе кучу всяких развлечений. Нужно ли говорить, что результаты их деятельности могут запросто довести хозяина до белого каления...
Хвостатый хулиган
Источник:
Остаётся только схватиться за голову
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 человек, для которых жизнь припасла удивительные неожиданности
- Воспитательницу, показавшую родителям крыс в группе, назвали ябедой и уволили
- 15 нестандартных решений "специалистов", которые уверены - и так сойдёт
- 18 зверей, которые устроили пакости, но ничуть в этом не раскаиваются
- Чем женщины занимаются на работе, когда им скучно
21
Понравилось21
Новости партнёров
Загрузка...