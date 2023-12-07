20 фотографий, доказывающих, что животные и люди - друзья навеки

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Жизнь с домашними животными никогда не бывает скучной. Они всегда стараются оказаться рядом, принимают участие во всех домашних делах, и постоянно требуют нашего внимания. Но животные также очень любящие и души не чают в своём хозяине, а их непосредственность может скрасить даже очень хмурый день. В этом посте вы увидите фотографии, которые демонстрируют нерушимую связь между домашними любимцами и человеком.
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10. Я уехал от родителей, и боялся, что собаки меня забудут. Теперь, когда я прихожу в гости
11. Предыдущий хозяин относился к ней не очень хорошо, поэтому нашей кошке было сложно освоиться в новом доме
13. Наша кошка любит моего мужа. Если у него нет свободных коленей, она найдет какой-нибудь другой способ сесть на него
14. Когда люди говорят мне, что мой мальчик, Клайв, просто баран и не испытывает ко мне никаких чувств. Я не согласна..
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