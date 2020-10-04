15 сомнительных дизайнерских решений, в которых напрочь отсутствует логика

Часто мы сталкиваемся с комичными результатами труда архитекторов, художников и строителей. При одном взгляде на которые становится понятно, что создатель этого чуда включил воображение, а вот о практичности своего творения он не позаботился. А некоторые решения вообще отличаются очень своеобразным замыслом...