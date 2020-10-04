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15 сомнительных дизайнерских решений, в которых напрочь отсутствует логика

15 сомнительных дизайнерских решений, в которых напрочь отсутствует логика (16 фото)

Автор:
04 октября 2020 17:35
Сообщество : Юмор
Метки: Комичные   Своеобразные   дизайнеры   логика   результаты   решения   творения   
3775
16

Часто мы сталкиваемся с комичными результатами труда архитекторов, художников и строителей. При одном взгляде на которые становится понятно, что создатель этого чуда включил воображение, а вот о практичности своего творения он не позаботился. А некоторые решения вообще отличаются очень своеобразным замыслом...

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Метки: Комичные   Своеобразные   дизайнеры   логика   результаты   решения   творения   
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9  комментариев
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39k
Максим Т. 2 часа назад
Комментарий к фото
- Я вам говорю, наши дворы планируются не для гуляний.
- А для чего?
- Для эстетики!
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6k
Саша Смирнов 4 минуты назад
Комментарий к фото
Туалет для всех. Для мужчин, для женщин, для сменивших пол или мечтающих сменить пол.
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17k
turyst 10 минут назад
15 сомнительных дизайнерских решений, в которых напрочь отсутствует логика
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64
shiva0013 Полчаса назад
это - вход в туалет только женщинам в юбках и мужчинам у кого ниже колена
это - вход в туалет только женщинам в юбках и мужчинам у кого ниже колена
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187k
Северное сияние 37 минут назад
15 сомнительных дизайнерских решений, в которых напрочь отсутствует логика
15 сомнительных дизайнерских решений, в которых напрочь отсутствует логика
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298
Nane First NameLast Час назад
А тут что не так? Видимо, было нежилое помещение. Окно глухарь прорубили. Вот что за балка хз. Может и канал вентиляции, а может и несущая.

Кстати, точно такие ручки поставил и себе и родителям на кухонных гарнитурах. За штаны или шорты не цепляются и ноги не царапают. Очень рекомендую.

А тут что не так? Видимо, было нежилое помещение. Окно глухарь прорубили. Вот что за балка хз. Может и канал вентиляции, а может и несущая. Кстати, точно такие ручки поставил и себе и родителям на кухонных гарнитурах. За штаны или шорты не цепляются и ноги не царапают. Очень рекомендую.
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442
newegg Час назад
Это не скатерть, а тонкая прокладочная ткань.
Это не скатерть, а тонкая прокладочная ткань.
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2k
Alex Grimm newegg 3 минуты назад
Это "сезаль",синтетическая ткань для поделок,иногда в нее букеты заворачивают.
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−9
Атомный Крот 2 часа назад
Да ладно. Окно свет пропускает, значит, функцию - выполняет.
Открываться, кстати, тоже может и наружу, и просто вверх подниматься.

Так что не все так страшно с этим фото.
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