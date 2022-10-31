17 домашних любимцев, которые на самом деле далеко не ангелы

Некоторые из нас живут в одном доме с питомцами. И рано или поздно все сталкиваются с ситуациями, к которым жизнь нас не готовила. Например, кража еды из посуды или сладкий сон в барабане стиральной машины. Усатые и хвостатые персонажи этой подборки заставили своих хозяев немного понервничать, но люди всё равно продолжают обожать своих пушистых шутников.

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Я не разрешаю ей сидеть у меня на коленях во время работы 0 Источник:

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Бекон был украден из тарелки, но не съеден 0 Источник:

Он против того, что я делаю уроки 0 Источник:

Каждый хозяин котика обязательно мыл руки на кухне 0 Источник:

Я испекла булку, но наш пёс подумал, что это ему 0 Источник:

Наша кошка охраняет сон жены 0 Источник:

Моя собака прикинулась слепой 0 Источник:

Он не даёт закрывать дверь, когда мы моемся в ванной 0 Источник:

Хорошо, что вовремя заметил 0 Источник:

Прости, я написал в совок 0 Источник:

Не покормила, и пошла в ванну. Он пытался выбить из рук телефон 0 Источник:

Положила пиццу на стол и на минутку вышла 0 Источник:

Диагноз - симулянт. Просто таким образом привлекал внимание 0 Источник:

Оно само неожиданно упало 0 Источник:

Домик для кролика был занят моментально, хотя у него есть свой 0 Источник:

На кухне стоит миска с чистой водой 0 Источник: