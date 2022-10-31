17 домашних любимцев, которые на самом деле далеко не ангелы

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Некоторые из нас живут в одном доме с питомцами. И рано или поздно все сталкиваются с ситуациями, к которым жизнь нас не готовила. Например, кража еды из посуды или сладкий сон в барабане стиральной машины. Усатые и хвостатые персонажи этой подборки заставили своих хозяев немного понервничать, но люди всё равно продолжают обожать своих пушистых шутников.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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