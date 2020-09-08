Просто интересные фотографии известных людей.
3.
Вениамин Смехов и Максим Дунаевский во время съемок фильма «Д’Артаньян и три мушкетера». 1978 год. Фото из личного архива Вениамина Смехова
5.
Владимир Высоцкий на съемках телефильма "Маленькие трагедии" в гриме Дон Гуана. 29 мая 1979 года. Фото Николая Малышева /Фотохроника ТАСС
6.
Евгений Алексеевич Лебедев с женой Нателлой Александровной дома. 25 февраля 1986 года. Фото Юрия Белинского /Фотохроника ТАСС
7.
Евгений Весник перед встречей с боевыми друзьями. 9 мая 1984 года. Фото Владимира Завьялова /Фотохроника ТАСС
8.
Евгения Симонова на сцене Московского театра имени В.Маяковского. 1981 год. Фото Александра Макарова /РИА Новости/
9.
Солист рок-группы "Алиса" Константин Кинчев готовится к съемкам фильма "Взломщик". 1986 год. Фото Г. Коревых /РИА Новости
10.
Михаил Ножкин в роли князя Бориса Голицына на съёмках фильма "Юность Петра". 14 марта 1980 года. Фото Валентина Мастюкова /Фотохроника ТАСС
11.
Николай Крючков и Людмила Гурченко. 10 февраля 1981 года. Фото Сергея Метелицы /Фотохроника ТАСС/
12.
Евгений Евстигнеев и Леонид Ярмольник на съемках телесериала "Игра в детектив". 14 июля 1988 года. Фото Птицына /РИА Новости
13.
Ведущие телемоста Москва - София советский актер Дмитрий Харатьян и болгарская студентка Вилетта Георгиева. 9 марта 1985 года. Фото Александра Шогина, Александра Чумичева /Фотохроника ТАСС
14.
Режиссер-постановщик фильма "Факты минувшего дня" Владимир Басов и актер Александр Абдулов во время съемок. 25 января 1981 года. Фото Николая Малышева /Фотохроника ТАСС
17.
Композитор Вячеслав Добрынин и его супруга Ирина. 13 июня 1979 года. Фото Рудольфа Алфимова /РИА Новости
18.
Тамара Гвердцители - студентка III курса Тбилисской государственной консерватории. 1981 год. Фото Малхаза Датикашвили /Фотохроника ТАСС
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Метки: СССР известные люди интересно страна фотографии
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Сейчас нам смешно, а тогда казалось, вау круто!
... и трава была зеленее .
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Еще никто не знал об грядущей винде!
С этого все и началось!
и перелицевало весь Мир
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