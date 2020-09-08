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СССР. Интересные фотографии известных людей

СССР. Интересные фотографии известных людей (19 фото)

Автор:
08 сентября 2020 21:01
Метки: СССР   известные люди   интересно   страна   фотографии   
1108
19
Просто интересные фотографии известных людей.

Источник:

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Метки: СССР   известные люди   интересно   страна   фотографии   
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11k
Алексей 10 часов назад
тытыри-тумба... тытыри-тумба...

тытыри-тумба... тытыри-тумба...
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15k
SolomonA Алексей 9 часов назад
Блин, как теперь выключить эту музыку в голове????

Блин, как теперь выключить эту музыку в голове????
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652
Uggla 9 часов назад
Шикарно!

Где вы откапываете такое?
+++ и респект
Сейчас нам смешно, а тогда казалось, вау круто!
... и трава была зеленее .
...
Еще никто не знал об грядущей винде!
С этого все и началось!
и перелицевало весь Мир

... почти

Шикарно! Где вы откапываете такое? +++ и респект Сейчас нам смешно, а тогда казалось, вау круто! ... и трава была зеленее . ... Еще никто не знал об грядущей винде! С этого все и началось! и перелицевало весь Мир ... почти
Шикарно! Где вы откапываете такое? +++ и респект Сейчас нам смешно, а тогда казалось, вау круто! ... и трава была зеленее . ... Еще никто не знал об грядущей винде! С этого все и началось! и перелицевало весь Мир ... почти
Шикарно! Где вы откапываете такое? +++ и респект Сейчас нам смешно, а тогда казалось, вау круто! ... и трава была зеленее . ... Еще никто не знал об грядущей винде! С этого все и началось! и перелицевало весь Мир ... почти
Шикарно! Где вы откапываете такое? +++ и респект Сейчас нам смешно, а тогда казалось, вау круто! ... и трава была зеленее . ... Еще никто не знал об грядущей винде! С этого все и началось! и перелицевало весь Мир ... почти
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