Фотограф собрал коллекцию детских кошмаров

Американский фотограф Артур Тресс в 1960-70-е годы собрал целую коллекцию детских кошмаров. Он расспрашивал детей о том, что пугает их больше всего, и вместе с ними воплощал детские страхи в постановочных снимках. По мнению фотографа, подобный проект имел терапевтический эффект. Кроме того, он стал этапным для американской фотографии: после Тресса многие художники стали воплощать в снимках внутренний мир человека.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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