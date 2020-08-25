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Фотограф собрал коллекцию детских кошмаров

Фотограф собрал коллекцию детских кошмаров (41 фото)

Автор:
25 августа 2020 09:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: Артур Тресс   Внутренний мир   детские страхи   интересно   постановочные фото   фото   фотограф   фотографии   
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Американский фотограф Артур Тресс в 1960-70-е годы собрал целую коллекцию детских кошмаров. Он расспрашивал детей о том, что пугает их больше всего, и вместе с ними воплощал детские страхи в постановочных снимках. По мнению фотографа, подобный проект имел терапевтический эффект. Кроме того, он стал этапным для американской фотографии: после Тресса многие художники стали воплощать в снимках внутренний мир человека.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Артур Тресс   Внутренний мир   детские страхи   интересно   постановочные фото   фото   фотограф   фотографии   
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5  комментариев
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7k
krivsan Час назад
даже в своем возрасте боюсь это увидеть
даже в своем возрасте боюсь это увидеть
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−94
............ Час назад
напоминает фильм "Гуммо"
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36k
Нейтралитет ............ Полчаса назад
хрена ты фильмы смотришь....
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7k
krivsan Час назад
Фотограф собрал коллекцию детских кошмаров
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