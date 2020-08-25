Фотограф собрал коллекцию детских кошмаров

Американский фотограф Артур Тресс в 1960-70-е годы собрал целую коллекцию детских кошмаров. Он расспрашивал детей о том, что пугает их больше всего, и вместе с ними воплощал детские страхи в постановочных снимках. По мнению фотографа, подобный проект имел терапевтический эффект. Кроме того, он стал этапным для американской фотографии: после Тресса многие художники стали воплощать в снимках внутренний мир человека.